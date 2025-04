Loại quả nhiều nước giúp giải độc gan, ngừa ung thư phổi

1. Ăn bưởi - tăng cường hệ thống miễn dịch

Theo Sức khỏe & Đời sống, hàm lượng dồi dào vitamin C giúp phòng ngừa hoặc chống lại những cơn cảm mạo thông thường. Có một số chỉ định cho rằng vitamin C cũng có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư miệng và dạ dày. Bưởi cũng chiến đấu với các gốc tự do mà nó có thể phá huỷ cơ thể. Ung thư, đột quỵ hay bệnh suy tim tất cả đều liên quan đến việc không kiểm soát được các gốc tự do.

2. Ăn bưởi - phòng chống sỏi thận

Uống 1 lít nước ép bưởi mỗi ngày có thể giúp giảm đau do sỏi thận hình thành từ canxi và ngăn ngừa chúng gây hại. Ảnh minh họa.

Sỏi thận thường được hình thành từ canxi, khi chúng phát triển thành những viên sỏi, hoặc chúng sẽ đi qua niệu đạo hoặc sẽ làm phá vỡ tình trạng khoẻ mạnh của cơ thể. Bất kỳ ai bị sỏi thận có thể liên quan đến tình trạng đau đớn khủng khiếp. Lợi ích to lớn nhất có thể thu được thông qua việc uống khoảng 1 lít nước ép bưởi mỗi ngày.

3. Ăn bưởi - đốt cháy chất béo tự nhiên

Nghiên cứu khoa học phát hiện ra một sức mạnh đáng ngạc nhiên của bữa sáng với bưởi (hoặc có thể dùng bưởi bất cứ thời gian nào trong ngày). Đơn giản là thưởng thức một ly nước ép bưởi hoặc nửa trái bưởi trước mỗi bữa ăn có thể thu về những lợi ích này. Những người tham gia vào cuộc thí nghiệm đã giảm được khoảng 1,8kg trong 12 tuần.

4. Tăng cường trao đổi chất

Bưởi cũng tăng tốc quá trình trao đổi chất của bạn, hỗ trợ đắc lực cho việc giảm cân. Song song với việc ăn kiêng thích hợp và luyện tập thể dục, việc nâng cao quá trình trao đổi chất có thể giúp bạn giảm 0,9kg một tuần. Thêm một lợi ích của việc trao đổi chất được tăng cường đó là chất béo tiếp tục được đốt cháy ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi. Cân nặng có thể giảm thậm chí nhanh hơn và trạng thái cân nặng lành mạnh được duy trì lâu dài dễ dàng hơn.

5. Giải độc gan

Giúp gan làm sạch những độc tố ra khỏi cơ thể. Uống hay ăn bưởi làm cho ta cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Quá trình đào thải độc tố khỏi gan được cho là để cải thiện tổng thể giúp giảm bớt các triệu chứng của những căn bệnh mãn tính, ví dụ như, trầm cảm, cứng cơ, và đau đầu mãn tính. Những độc tố nguy hiểm này ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng ta và chúng có mặt quanh ta, việc thanh lọc này có thể giúp loại bỏ một số loại độc tố chết người.

6. Giúp đỡ việc chống lại căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Giàu chất chống ôxy hoá có thể tấn công các chất sinh ung thư mà chúng nằm tiềm ẩn trong tuyến tiền liệt là một lợi ích khác của việc ăn bưởi. Nghiên cứu chỉ ra rằng bưởi thậm chí có thể sửa chữa lại ở mức độ ADN đối với những tế bào hư hại. Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những căn bệnh phổ biến nhất ở nam giới, đứng thứ nhì nguyên nhân tử vong sau ung thư phổi. Thưởng thức bưởi thường xuyên cùng với một chế độ ăn uống lành mạnh để ngăn chặn và chiến đấu với căn bệnh này.

7. Ngăn ngừa ung thư phổi

Nghiên cứu chỉ ra rằng bưởi cũng có thể ngăn ngừa và chống lại căn bệnh ung thư phổi. Ảnh minh họa.

Nghiên cứu chỉ ra rằng bưởi cũng có thể ngăn ngừa và chống lại căn bệnh ung thư phổi. Mỗi ngày dùng 3 ly, mỗi ly khoảng 170g bưởi, đã được chứng minh rằng có thể đẩy lùi tác hại của khói thuốc lá và xì gà. Bưởi kích hoạt các enzyme chống lại căn bệnh chết người này. Bưởi hồng được chứng tỏ là có công dụng đặc biệt trong việc phòng ngừa bệnh ung thư phổi.

8. Giảm lượng cholesterol xấu

Nghiên cứu chỉ ra rằng loại cholesterol xấu, LDL, được giảm xuống 15% với việc tiêu thụ bưởi thường xuyên. Bưởi vàng được cho là có lợi hơn bưởi đỏ. Các triglyceride, một dạng cholesrerol xấu khác, cũng giảm khoảng 17%. Những lợi ích này có hiệu quả chỉ sau một tháng khi bệnh nhân ở tình trạng nguy hiểm thêm bưởi vào chế độ ăn của họ.

9. Đối phó các bệnh về nướu

Các nhà khoa học phát hiện ra việc thêm hai quả bưởi vào chế độ ăn hàng ngày ngăn chặn và giảm tác hại gây ra bởi bệnh về nướu. Một kết luận là các gốc tự do không được hình thành khi thêm bưởi vào bữa ăn. Bệnh nướu răng nếu không đc chuẩn đoán hoặc điều trị có thể dẫn đến ung thư vùng miệng. Bệnh về nướu cũng có thể dẫn đến các vi khuẩn gây hại cho tim.

Những ai không nên ăn bưởi?

Johns Hopkins Medicine ca ngợi bưởi là một loại thực phẩm lành mạnh giàu vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng. Theo tổ chức này, loại trái có nhiều múi này rất giàu chất xơ giúp giảm viêm và điều hòa huyết áp.

Bưởi rất tốt cho đường ruột do hàm lượng chất xơ của nó cũng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt. Trái cây này cũng giúp kiểm soát cholesterol xấu. Hơn nữa, ăn nó thường xuyên có thể giúp giảm cân vì nó giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn.

Tuy nhiên, một số nhóm dưới đây nên tránh ăn bưởi. Cụ thể, những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc dạ dày có thể nhạy cảm với axit trong bưởi và các thực phẩm có tính axit khác, chẳng hạn như giấm hoặc nước sốt cà chua.

Nếu bạn mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, ăn thực phẩm có tính axit cao có thể làm tăng các triệu chứng của bạn. Ảnh minh họa.

Nói chung, nếu bạn mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, ăn thực phẩm có tính axit cao có thể làm tăng các triệu chứng của bạn. Nhưng điều này không quá cứng nhắc.

Vì thế, bạn hãy lắng nghe cơ thể và lưu ý cảm giác của bạn sau khi ăn một số loại thực phẩm cụ thể. Nếu bạn thấy rằng bưởi hoặc bất kỳ thực phẩm nào khác gây rắc rối cho bạn, bạn nên thử cắt nó ra khỏi chế độ ăn uống của mình.

Nếu bạn gặp một số vấn đề như viêm dạ dày hoặc loét, bạn có thể cần tránh xa bưởi và các thực phẩm có tính axit, caffeine và gia vị khác, đặc biệt nếu bạn bị bệnh nặng vì những thực phẩm này có thể gây kích ứng dạ dày.

Xói mòn men răng là một mối lo ngại khác về bưởi và các loại cam quýt khác. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, việc loại bỏ bưởi ra khỏi thực đơn là điều không cần thiết trừ khi bạn gặp vấn đề về men răng, răng nhạy cảm. Bạn phải tiêu thụ rất nhiều thực phẩm có tính axit theo thời gian để làm hỏng răng, theo Dân Trí.