Big C, Go!, Nguyễn Kim... đi lùi với doanh thu hơn 32.500 tỷ đồng, dâng 'ngôi vương' bán lẻ 2024 cho Bách Hóa Xanh, đại gia Thái Lan than 'khắc nghiệt'

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Central Retail - đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị Big C, Go!, Nguyễn Kim - doanh thu tại Việt Nam giảm 0,5% so với 49,3 tỷ baht năm 2023.

Báo cáo cho thấy mặt hàng thực phẩm là "đầu tàu" của Central Retail tại Việt Nam với doanh thu 42,8 tỷ baht (28.417 tỷ đồng) năm 2024, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thời trang giảm mạnh từ 130 triệu baht (130 tỷ đồng) năm 2023 còn 87 triệu baht năm 2024.

Ngành hàng công nghệ, gia dụng (hardline) tại Việt Nam, tiêu biểu là chuỗi siêu thị Nguyễn Kim, mang về cho đại gia Thái Lan 6,2 tỷ baht (khoảng 4.110 tỷ đồng), giảm 18% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục là thị trường lớn thứ hai của Central Retail, thua sân nhà Thái Lan với 177,7 tỷ baht và bỏ xa Italy ở vị trí thứ ba với 17,5 tỷ baht.

Tuy nhiên, doanh thu tại Việt Nam năm 2024 giảm so với năm 2023, trong khi con số này tại Thái Lan và Italy đều tăng 7,3% và 4,3% tương ứng.

Về việc suy giảm này, Central Retail cho rằng các nguyên nhân chính gồm cạnh tranh khắc nghiệt ở Việt Nam (nhất là nhóm hàng hardline) và sức mua giảm (nhất là trong Quý IV), tỷ giá thay đổi, và việc nâng cấp đại siêu thị GO! ở Hà Nội (Big C Thăng Long) và Đồng Nai ảnh hưởng tới việc bán hàng.

GO! Thăng Long và GO! Đồng Nai là 2 siêu thị lớn nhất của Central Retail tại Việt Nam. Việc nâng cấp dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, một phần của quá trình nâng cấp và đổi thương hiệu Big C thành GO! ở 14 siêu thị.

Central Retail cũng cho biết số lượng khách đi siêu thị tại Việt Nam năm 2024 tăng 8,4% so với năm 2023 lên 116 triệu lượt khách. Đến cuối năm 2024, Central Retail có 42 đại siêu thị (mall) GO! tại Việt Nam, bao gồm 3 siêu thị mới ở Bạc Liêu, Hà Nam, và Ninh Thuận. Năm 2025, Central Retail sẽ mở thêm 2 mall mới tại Hưng Yên và Yên Bái, nâng mạng lưới mall lên 44.

Trong năm 2023, mức doanh thu gần 32.750 tỷ đồng khẳng định vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu của Central Retail tại Việt Nam.

Tuy nhiên trong năm 2024, Bách Hóa Xanh đã vượt trội so với các chuỗi khác để vươn lên mức doanh thu "đầu 4" với 41.108 tỷ đồng. Đồng thời Wincommerce cũng tăng trưởng 10% để vươn lên 32.961 tỷ đồng, xếp thứ 2 trên thị trường và đẩy "đại gia Thái Lan" về vị trí thứ 3.