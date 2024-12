Soi sức khỏe tài chính của các ‘đại gia’ bán lẻ nước ngoài: Ông chủ GO! đạt doanh thu tỷ USD, Việt Nam vẫn là 'mỏ vàng' Aeon Mall

Aeon Mall báo lãi hàng trăm tỷ, liên tục thiết lập thêm “cứ điểm” kinh doanh mới

Báo cáo bán niên của năm tài chính 2024 (tháng 3-8) của Aeon Mall cho thấy, thị trường Việt Nam mang về doanh thu gần 8,2 tỷ yen (gần 1.398 tỷ đồng), tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt hơn 2,4 tỷ yen (410 tỷ đồng), tăng hơn 21%.

Trung bình mỗi ngày, công ty thu về hơn 2,2 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động.

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong tất cả thị trường Aeon Mall đang hoạt động, vượt cả quê nhà Nhật Bản của họ. Trong số các thị trường nước ngoài, Việt Nam và Indonesia là bộ phận tăng trưởng dương, riêng Indonesia cải thiện từ lỗ 142 triệu yen sang 187 triệu yen.

Nhờ đóng góp của hai bộ phận này, lợi nhuận hoạt động tổng thể các thị trường nước ngoài kỳ này chỉ giảm nhẹ 1,4% trong khi Aeon Mall Trung Quốc giảm hơn 15%, còn Campuchia chuyển từ lãi sang lỗ 11 triệu yen.

Aeon Mall cho biết, kết quả kinh doanh khả quan tại Việt Nam bắt nguồn từ hiệu suất mạnh mẽ của các cửa hàng chuyên doanh tại 6 trung tâm thương mại. Doanh số bán hàng của nhóm này đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Các khách thuê dẫn đầu đà phục hồi là nhóm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống và rạp chiếu phim.

Tuy nhiên, kết quả trên chưa có sự đóng góp của Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế vừa khai trương vào giữa tháng 9 năm nay. Số liệu từ báo cáo cho biết cơ sở này đã có 140 khách thuê, dự kiến đóng góp vào thành tích kinh doanh trong kỳ cập nhật sắp tới của Tập đoàn.

Tháng 12/2024 Aeon Mall sẽ khởi công xây dựng trung tâm thương mại ở Hạ Long. Đây là dự án trung tâm thương mại thứ 4 tại miền Bắc của đại gia bán lẻ Nhật Bản sau các công trình ở Hà Nội và Hải Phòng.

Hiện tại, Aeon Mall có 7 trung tâm thương mại tại Việt Nam với tổng diện tích sàn cho thuê khoảng 462.000 m2. Thời gian qua, tập đoàn này cũng liên tục xúc tiến triển khai thêm các dự án mới. Mới đây nhất, Aeon Mall được Cần Thơ duyệt chủ trương đầu tư trung tâm thương mại với tổng vốn hơn 5.400 tỷ đồng.

Hồi tháng 5, họ đã khởi công trung tâm thương mại đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với dự án quy mô hơn 1.000 tỷ đồng tại TP Tân An, tỉnh Long An. Bên cạnh đó, Aeon Mall cũng đang có các dự án đặt mục tiêu sắp triển khai ở Thanh Hoá, Đà Nẵng.

Thời gian trình bày trong bảng thể hiện thời điểm MOU được ký kết.

(*) các thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: Aeon

Central Retail "hốt bạc" từ thị trường Việt

Theo báo cáo tài chính quý III/2024, Central Retail ghi nhận doanh thu tại Việt Nam đạt 27.628 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành thực phẩm tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất cho Central Retail với doanh thu 24.115 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm trước. Số lượng cửa hàng thuộc ngành này, bao gồm đại siêu thị GO!, siêu thị Tops Market, siêu thị Lan Chi Mart và cửa hàng mini go! tăng từ 76 lên 83 cửa hàng trong năm qua.

Ngược lại, ngành công nghệ và gia dụng, đại diện bởi chuỗi Nguyễn Kim, ghi nhận doanh thu 3.452 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Ngành thời trang, bao gồm thương hiệu Supersports, chỉ mang về 60,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải kết quả kém khả quan của mảng công nghệ và thời trang, đại gia bán lẻ Thái Lan chỉ ra hai yếu tố. Thứ nhất, người tiêu dùng tại Việt Nam vẫn giữ tâm lý thận trọng trước những bất ổn kinh tế toàn cầu. Thứ hai, đợt lũ lụt nghiêm trọng tại miền Bắc trong quý III/2024 ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu mua sắm, đặc biệt tại các khu vực nông thôn.

Dù vậy, Central Retail đánh giá sức tiêu thụ hộ gia đình ở Việt Nam vẫn ổn định. Đây là yếu tố khiến tập đoàn tự tin tiếp tục chiến lược mở rộng dù đối mặt không ít thách thức ngắn hạn.

Đại gia bán lẻ Thái Lan cũng cho biết, chiến lược mở rộng không chỉ nhằm tăng cường sự hiện diện tại các khu vực đang phát triển mà còn để củng cố vị thế trong ngành bán lẻ thực phẩm.

Central Retail hiện có 41 đại siêu thị GO! tại Việt Nam, mới nhất là GO! Bạc Liêu, khai trương vào tháng 10 với vốn đầu tư 432 tỷ đồng. Dự kiến, tập đoàn sẽ mở thêm các đại siêu thị mới tại Ninh Thuận (cuối năm nay), sau đó là Hưng Yên và Yên Bái.