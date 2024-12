Đại siêu thị Big C Thăng Long chính thức có tên mới sau 20 năm

Trung tâm thương mại Big C Thăng Long là siêu thị bán lẻ được xây dựng với diện tích 12.000 m2 và tổng vốn đầu tư 12 triệu USD, ra mắt vào tháng 1/2005.

Việc Big C Thăng Long đổi tiên thành GO! Thăng Long nằm trong chiến lược tái định vị mà Central Retail thực hiện trong vài năm qua.

Trước Big C Thăng Long, Central Retail cũng đã đổi tên Big C Hà Đông, Big C Nguyễn Xiển, Big C Lê Trọng Tấn… tại Hà Nội.

Central Retail gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2012. Sau hơn một thập kỷ qua, tập đoàn này đã trở thành một trong những "ông lớn" trong ngành bán lẻ tại Việt Nam.

Hệ sinh thái của Central Retail tại Việt Nam khá đa dạng với các thương hiệu như: Trung tâm thương mại GO!, Đại siêu thị GO!, Tops Market, Big C, Lan Chi Mart, Supersports, Come Home và Kubo.

Central Retail hiện có 41 đại siêu thị GO! tại Việt Nam, mới nhất là GO! Bạc Liêu, khai trương vào tháng 10 với vốn đầu tư 432 tỷ đồng. Dự kiến, tập đoàn sẽ mở thêm các đại siêu thị mới tại Ninh Thuận (cuối năm nay), sau đó là Hưng Yên và Yên Bái.

Theo báo cáo tài chính quý III, Central Retail ghi nhận doanh thu tại Việt Nam đạt 27.628 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn so với chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động (30.300 tỷ đồng) nhưng vượt chuỗi WinCommerce thuộc Masan (24.404 tỷ đồng).