Những DN mới công bố BCTC quý 3/2024 ngày 31/10:

Vingroup (VIC) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 126.916 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng trong quý 3/2024 công ty mang về 62.851 tỷ đồng - một kỷ lục mới. Lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước.



Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2024 của Vietcombank (VCB) đạt 10.699 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và cao nhất hệ thống. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt 31.533 tỷ đồng, tăng 7%. Cuối tháng 9, tổng tài sản của Vietcombank đạt 1,93 triệu tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Báo cáo tài chính của BIDV (BID) cho thấy lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 đạt 6.498 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 22.047 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

VietinBank (CTG) ghi nhận lãi trước thuế quý 3/2024 đạt 6.553 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ngân hàng là 19.513 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Cuối tháng 9, tổng tài sản của VietinBank ở mức 2,23 triệu tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) bão lãi trước thuế quý 3/2024 tăng 110% đạt hơn 1.300 tỷ đồng. 

Tasco (HUT) lãi trước thuế hơn 50 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm trước. Doanh thu tăng mạnh là tác nhân chính giúp lợi nhuận của công ty này tăng.

Ông trùm buôn xăng dầu Petrolimex (PLX) ghi nhận doanh thu 64.324 tỷ đồng, lãi trước thuế 241 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 80% so với cùng kỳ năm trước.

PV Power (POW) ghi nhận doanh thu 6.061 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ doanh thu hoạt động tài chính chăng mạnh và không phải chi trả chi phí tài chính, doanh nghiệp lãi 548 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ.

Trong 9 tháng năm 2024, Vietjet (VJC) ghi nhận 52.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.405 tỷ đồng, 564% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 9 tháng năm 2024, FPT Retail (FRT) đạt doanh thu hợp nhất 28.657 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 77% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 358 tỷ đồng.

Sabeco (SAB) ghi nhận doanh thu thuần 7.640 tỷ đồng, lãi ròng 1.119 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,4% và 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Những DN đã công bố BCTC quý 3/2024 tính đến ngày 31/10: