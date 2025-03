BĐS dự báo phục hồi, Vinhomes, Đất Xanh, Novaland, Nam Long… “ra hàng” ồ ạt, đặt mục tiêu lãi lớn

“Thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà tăng trưởng trở lại trong năm 2025, nhờ vào tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, chi phí vay giảm, và hoạt động giao dịch gia tăng trên các phân khúc chính”, nhận định mới nhất từ JLL ghi nhận.

Nguồn cung nhà ở tại Việt Nam phục hồi sau khi chạm đáy

Bất chấp những biến động toàn cầu, Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Châu Á. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 25,4 tỷ USD vào năm 2024 (tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước), với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn góp phần thúc đẩy sự phát triển của các điểm nóng bất động sản trên cả nước.

“Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng giữa những biến động của thị trường, chúng tôi nhận thấy một môi trường đầu tư được cải thiện, tầng lớp trung lưu gia tăng và các nhà đầu tư ngày càng chuyên nghiệp hơn,” bà Trang Lê, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam, nhận định.

Ảnh: JLL Việt Nam vừa bổ nhiệm Tổng Giám đốc người Việt đầu tiên là bà Trang Lê.

Sau khi chạm đáy vào năm 2024, nguồn cung nhà ở tại Việt Nam dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ những điều chỉnh chính sách giúp tăng tính minh bạch và đẩy nhanh quá trình phê duyệt dự án.

Các nhà phát triển và nhà đầu tư vẫn tập trung chủ yếu vào Hà Nội, Tp.HCM và ngày càng chú trọng vào các khu vực vệ tinh, nơi nhu cầu đang có dấu hiệu gia tăng. JLL nhấn mạnh, thị trường đang bước vào chu kỳ phát triển bền vững hơn, nhờ sự kết hợp của quá trình đô thị hóa, sự gia tăng tầng lớp trung lưu và các cải cách chính sách.

Vinhomes, Đất Xanh, Nam Long... "ồ ạt" ra hàng, lên kế hoạch lãi lớn

Trong nước, các CTCK cũng đồng loạt đưa quan điểm ngành bất động sản đã “tạo đáy” và sẽ bật trở lại từ năm 2025 trước động thái ra hàng ồ ạt và kế hoạch tăng trưởng của các doanh nghiệp (DN) lớn trên sàn.

Vinhomes (mã chứng khoán VHM) dự kiến có ít nhất 4 dự án mới của nhà phát triển này mở bán năm nay. Số này gồm Vinhomes Apollo City, Wonder City (hay còn gọi Vinhomes Đan Phượng), Phước Vĩnh Tây, Dương Kinh và các căn còn lại của những dự án đang triển khai.

Vinhomes cũng đang mở bán thêm sản phẩm tại dự án khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa, Long An. Hiện, các đại lý bán hàng bắt đầu quảng cáo cho dự án này. Theo đó, Vinhomes Wonder City và dự án ở Long An có thể lần lượt đóng góp 20% và 12% vào giá trị hợp đồng bán hàng năm 2025 của Vinhomes, ở mức 93.000 tỷ đồng.

Đất Xanh (mã chứng khoán DXG), năm nay sẽ tái khởi động dự án Gem Riverside (Tp.HCM) – một trong những dự án lớn nằm tại vị trí đắc địa là quận 2. Nhận định về dự án này, Chứng khoán Vietcombank trong báo cáo mới nhất cho rằng mặt bằng giá bán sẽ khá tích cực, khoảng 110-120 triệu đồng một m2, giúp đem lại dòng tiền khoảng 27.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2027.

Song song đó, Đất Xanh cũng sẽ mở bán các phân khu tiếp theo tại Gem Sky World (Đồng Nai) sau 3 năm đình trệ. Với 800 lô đất nền đã bán nhưng chưa bàn giao tại phân khu Sapphire Parkview, DXG sẽ ghi nhận 300-400 lô trong năm 2025.

Đơn vị được quan tâm là Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán NVL) cũng lên kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng năm nay nhờ bàn giao hơn 3.000 sản phẩm bất động sản. Ngoài nhóm trọng điểm gồm Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram có tiến triển về pháp lý để xây dựng và bán hàng trở lại, NVL dự kiến mở bán 2 dự án mới tại Tp.HCM gồm Park Avenue và Palm City.

Tương tự, Khang Điền (mã chứng khoán KDH) sẽ mở bán phần thấp tầng dự án liên doanh với Keppel và bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ năm nay. Công ty cũng sẽ bàn giao các căn hộ đã bán còn lại tại The Privia - dự án quy mô 1,8 ha tại quận Bình Tân (Tp.HCM).

Nam Long (mã chứng khoán NLG) đồng thời lên kế hoạch ghi nhận nhiều dự án lớn trong năm 2025. Theo giới phân tích, các dự án lớn của đơn vị này như Akari City, Waterpoint, Central Lake tiếp tục duy trì xu hướng hồi phục tốt về giá trị bán hàng. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo doanh thu năm nay sẽ tăng 5% lên 6.035 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần của Nam Long dự kiến tăng hơn 33%, lên 856 tỷ đồng.

Ảnh: Cổ phiếu BĐS tăng từ đầu năm 2025.

Triển vọng tích cực cũng giúp cổ phiếu bất động sản nổi sóng gần đây. Theo thống kê của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), 37 trong số 58 cổ phiếu địa ốc niêm yết trên sàn HoSE tăng giá so với đầu năm. Mức tích lũy bình quân là 10%. Giá trị giao dịch của nhóm này cũng nhích dần, tăng hơn 35% tính đến đầu tháng 3/2025.

Việt Nam đang là điểm đến hàng đầu tại Đông Nam Á, nhiều DN ngoại gia nhập với kế hoạch lớn

Trở lại với tiềm năng của thị trường, một yếu tố khác giúp ngành tăng trưởng theo JLL là Việt Nam đang là điểm đến hàng đầu tại Đông Nam Á cho lĩnh vực sản xuất, nhờ vị trí chiến lược và lợi thế từ chiến lược "China+1".

Thị trường công nghiệp và chuỗi cung ứng của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với mức FDI thực hiện đạt mức kỷ lục 25,4 tỷ USD vào năm 2024. Điều này giúp thị trường cho thuê văn phòng Việt Nam ghi nhận mức hấp thụ ròng hơn 43.000 m2 trong năm 2024, cho thấy nhu cầu từ doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ.

Thông tin thị trường cho thấy, International Workplace Group (IWG), nhà cung cấp giải pháp làm việc kết hợp (hybrid) lớn nhất thế giới với các thương hiệu Spaces, Regus và HQ, đang mở rộng các không gian làm việc linh hoạt hiện đại tại Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Trong 12 tháng vừa qua, IWG đã khai trương 4 trung tâm mới tại Tp.HCM, 3 trung tâm mới tại Hà Nội và 1 trung tâm mới tại Đà Nẵng. Việc IWG bổ sung thêm các địa điểm mới tại Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng mạng lưới ấn tượng, với 465 địa điểm mới được ký kết chỉ trong nửa đầu năm 2024.

Ảnh: IWG Thuỵ Sỹ sắp mở 3 trung tâm mới tại Việt Nam.

Tính đến nay, IWG đang vận hành tổng cộng 20 trung tâm tại Việt Nam, và có kế hoạch mở thêm ít nhất 3 địa điểm nữa trong suốt năm 2025. Trong đó, Tập đoàn sẽ khai trương 1 trung tâm Regus tại Quận Bình Thạnh và một trung tâm HQ tại Quận 4, Tp.HCM.