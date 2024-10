BĐS Phát Đạt phát hành 34 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định số 24/2024/HĐQT-QĐ của HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.

Cụ thể, Phát Đạt sẽ phát hành 34,095 triệu cổ phiếu với giá hoán đổi 20.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 1:20.000, tức 1 cổ phiếu sẽ được hoán đổi 20.000 đồng nợ. Giá trị hoán đổi là 30 triệu USD.

Cổ phiếu hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2024 - quý I/2025, sau khi UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của công ty.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho bên cho vay là ACA Vietnam Real Estate III LP.

Sau đợt phát hành, ACA Vietnam Real Estate III LP sẽ nâng sở hữu tại Phát Đạt lên 3,76%, vốn điều lệ PDR cũng sẽ tăng từ 8.731 tỷ đồng lên 9.072 tỷ đồng.

Khoản nợ sau khi được hoán đổi sẽ được xóa bỏ, ACA Vietnam Real Estate III LP sẽ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty và có đầu đủ quyền, nghĩa vụ của cổ đông từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ quyền mua cổ phần ở đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, hay nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến là 10,3%, đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, BĐS Phát Đạt vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,6 tỷ đồng, giảm đến 99% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tài chính 194 tỷ đồng, tăng mạnh so với 550 triệu đồng cùng kỳ, chủ yếu là lãi chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết. Nhờ đó, sau khi trừ đi các chi phí, PDR vẫn có lãi ròng 51 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng của năm 2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 173 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 154 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 70% và 61,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm nay, BĐS Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 2.982 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, BĐS PDR thực hiện được 6% chỉ tiêu doanh thu và gần 18% chỉ tiêu lợi nhuận.