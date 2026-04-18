Bé gái gần 2 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, người cha 32 tuổi bị bắt vì tội giết người

Một người đàn ông tại bang Louisiana (Mỹ) đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ hai sau khi bị cho là bỏ quên con gái 21 tháng tuổi trong ô tô suốt hơn 9 giờ, khiến bé tử vong.

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng giáo xứ St. Tammany Parish, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 8/6/2025. Nghi phạm được xác định là Joseph Boatman (32 tuổi). Trước đó, người này được cho là đã uống nhiều rượu rồi lái xe đến đón con gái từ nhà người thân vào khoảng sau 2h30 sáng.

Cảnh sát cho biết, sau khi đưa bé lên xe, Boatman đã đặt con vào ghế an toàn rồi đi vào trong một căn nhà ở khu vực Madisonville mà không quay lại xe.

Phải đến hơn 9 giờ sau, lực lượng chức năng mới được gọi tới hiện trường sau khi một thành viên trong gia đình phát hiện bé gái bất tỉnh trong ô tô. Dù đã được kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, nhiệt độ tại Madisonville trong ngày hôm đó lên tới khoảng 35 độ C (95°F), trong khi mức nhiệt cảm nhận thực tế có thể lên tới 40,5 độ C (105°F). Trong điều kiện như vậy, nhiệt độ xe có thể tăng nhanh và có thể gây chết người chỉ trong thời gian ngắn.

Phát biểu về vụ việc, Cảnh sát trưởng Randy Smith cho biết: “Đây là mất mát đau đớn mà không gia đình nào mong muốn phải đối mặt. Khi một đứa trẻ bị bỏ lại trong xe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng với chỉ số nhiệt vượt 38 độ C, hậu quả có thể trở nên chết người chỉ trong vài phút. Vụ việc này liên quan đến sự suy giảm phán đoán và kết cục là vô cùng bi kịch.”

Theo tổ chức phi lợi nhuận KidsAndCars.org, bé gái là nạn nhân thứ 5 tử vong do bị bỏ quên trong ô tô tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2025. Trung bình mỗi năm có khoảng 38 trẻ em tử vong trong các tình huống tương tự, trong đó khoảng 88% nạn nhân là trẻ từ 3 tuổi trở xuống.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: ABC News