Bệ phóng cho logistics và thương mại điện tử Việt Nam vươn ra thế giới

Đây là dấu mốc đặc biệt, khi Việt Nam được cộng đồng quốc tế lựa chọn làm nước chủ nhà, khẳng định vị thế ngày càng gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh”, đại hội dự kiến quy tụ hơn 1.000 đại biểu đến từ 150 quốc gia, bao gồm nhiều tập đoàn vận tải và logistics hàng đầu thế giới. Các vấn đề nóng của ngành như chuyển đổi số, logistics xanh, quản trị chuỗi cung ứng bền vững sẽ được thảo luận sâu rộng.

Trong bức tranh toàn cầu, thương mại điện tử xuyên biên giới nổi lên như một động lực tăng trưởng tất yếu. Quy mô thị trường đã đạt 791,5 tỷ USD vào cuối năm 2024 và dự báo duy trì mức tăng trưởng trên 30% trong những năm tới. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vươn ra thế giới. Song song với tiềm năng ấy, bài toán logistics trở thành yếu tố then chốt: chỉ khi hạ tầng đủ hiện đại, minh bạch và chi phí tối ưu, hàng Việt mới có thể cạnh tranh sòng phẳng và đến tay người tiêu dùng toàn cầu một cách nhanh nhất.

Trong khuôn khổ FIATA World Congress 2025, chủ đề “Logistics cho thương mại điện tử xuyên biên giới: Xu hướng và giải pháp tối ưu” được xem là một điểm nhấn quan trọng. Bởi lẽ, thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ mở ra không gian tăng trưởng mới, mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu xuất khẩu số và chiến lược hội nhập toàn cầu của Việt Nam.

Phát biểu về chủ đề này, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó chủ tịch Liên minh thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu (ACBC Global), Chủ tịch ACBC Việt Nam nhấn mạnh: “Thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ là hạ tầng mới của thương mại thế giới, mà còn là ‘cánh tay nối dài’ của toàn cầu hóa, nơi sản phẩm, giá trị được lưu thông không biên giới”. Theo bà, đây chính là “thời khắc vàng để bứt phá” của Việt Nam, khi đất nước sở hữu những lợi thế chiến lược như vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nguyên liệu phong phú, lực lượng lao động trẻ và khả năng chuyển đổi số nhanh.

Ở góc độ doanh nghiệp quốc tế, ông Xiao Qiuli, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại điện tử mua sắm toàn cầu Quảng Đông (GGBingo), cho rằng: “ Doanh nghiệp Việt có thể tận dụng mô hình thương mại điện tử để nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Kết hợp khai thác hiệu quả các kênh Amazon, TikTok Shop, Lazada, Shopee, JD.com… sẽ giúp gia tăng độ phủ và tối ưu doanh số”. Nhận định này càng cho thấy tiềm năng khai thác thị trường xuyên biên giới với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam.

Thực tế, chỉ riêng trên Amazon, trong hai năm gần đây đã có tới 17 triệu sản phẩm Việt được bán ra, với doanh thu tăng hơn 50%. Con số này không chỉ phản ánh sức cạnh tranh gia tăng của hàng Việt, mà còn chứng minh nhu cầu quốc tế đang rộng mở đối với những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và giá trị cao. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sức mạnh thực sự, hệ thống logistics cần được tổ chức hiện đại và minh bạch, đủ nhanh và thông minh để bắt kịp tốc độ phát triển của thương mại toàn cầu.

Từ phía cơ quan quản lý, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh: “ Nhiều thương hiệu và sản phẩm địa phương của Việt Nam đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước, đồng thời bắt đầu chinh phục thị trường quốc tế thông qua các nền tảng toàn cầu”. Đây chính là tín hiệu tích cực, song cũng là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng logistics, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí và mở rộng thị trường một cách bền vững.

Trong bối cảnh ấy, FIATA World Congress 2025 tại Hà Nội không chỉ là một sự kiện thường niên của ngành logistics toàn cầu, mà còn là “cửa ngõ” để Việt Nam kết nối tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể. Sự góp mặt của hơn 1.000 đại biểu quốc tế, từ các tập đoàn logistics hàng đầu đến giới chuyên gia và nhà hoạch định chính sách, sẽ mang lại cơ hội để bàn sâu về những giải pháp thực tiễn cho thương mại điện tử xuyên biên giới.

Với lợi thế địa kinh tế như đường bờ biển dài, hệ thống cảng nước sâu, hành lang đường bộ xuyên Á và mạng lưới sân bay quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành trung tâm logistics mới của khu vực. Đại hội năm nay chính là bệ phóng để hiện thực hóa khát vọng đó, thông qua các sáng kiến hợp tác, chuẩn mực mới và cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng toàn cầu.

FIATA World Congress 2025 không chỉ là nơi thế giới nhìn thấy một Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ, mà còn là dịp để hàng Việt tìm được con đường ngắn nhất ra thị trường quốc tế. Khi thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành xu thế không thể đảo ngược, logistics chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ấy. Và tháng 10 tới, Hà Nội sẽ là nơi chứng kiến Việt Nam nắm bắt cơ hội này để đưa hàng hóa và thương hiệu quốc gia vươn xa.