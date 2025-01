Bệ phóng gia đình của ông Donald Trump

Theo dự báo của các cơ quan truyền thông, gia đình Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump dự kiến sẽ ít tham gia vào nhiệm kỳ thứ hai của ông hơn nhiệm kỳ đầu tiên. Mặc dù vậy, một số thành viên vẫn sẽ là cố vấn không chính thức của ông.

1. Phu nhân Melania Trump

Vào ngày 20-1 (giờ địa phương), khi ông Trump nhậm chức tổng thống, bà Melania Trump cũng sẽ một lần nữa trở lại Nhà Trắng với tư cách đệ nhất phu nhân Mỹ.

Lần này, bà được cho là sẽ đến sống cùng ông Trump tại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ trước của ông Trump, bà đã chọn ở lại TP New York vì việc học của con trai Barron Trump, khi đó mới 10 tuổi.

Với điều đó, bà sẽ thực hiện các nhiệm vụ truyền thống của đệ nhất phu nhân Mỹ như phụ trách tổ chức các bữa tiệc cấp nhà nước và thúc đẩy các mục tiêu mà bà yêu thích, bao gồm chiến dịch chống bắt nạt trực tuyến.



Bà Melania, người đã trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm với ông Trump, là một người độc lập và ít khi cùng chồng đến các sự kiện chính trị trong nhiệm kỳ trước của ông.

Vợ chồng ông Donald Trump và một số thành viên gia đình trong cuộc vận động tranh cử năm 2020 - Ảnh: EPA-EFE

2. Con trai trưởng Donald Trump Jr.

Với biệt danh Don Jr., con trai trưởng của ông Trump là người được yêu mến của phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) và được coi là người nắm bắt được tình hình của cử tri. Ông cũng được cho là đã có ảnh hưởng đến việc chọn ông JD Vance làm phó tổng thống.

Nhưng theo một nguồn tin, người đàn ông 47 tuổi này đang có kế hoạch từ bỏ vai trò chính thức tại Nhà Trắng để tiếp tục công việc Phó Chủ tịch điều hành Trump Organization.

3. Con gái lớn Ivanka Trump

Bà Ivanka Trump đã trở nên nổi bật khi ông Trump tranh cử tổng thống lần đầu tiên nhưng sau đó quyết định rời xa chính trường khi cha rời Nhà Trắng.

“Lý do chính khiến tôi không quay lại phục vụ là tôi biết cái giá phải trả, và đó là cái giá mà tôi không muốn để con mình phải gánh chịu” - người phụ nữ 43 tuổi phát biểu trong chương trình podcast Him & Her Show trước lễ nhậm chức của ông Trump.

4. Con trai thứ Eric Trump

Người đàn ông 41 tuổi đã nắm giữ cả vai trò Phó Chủ tịch điều hành Trump Organization lẫn cố vấn không chính thức cho cha mình trong nhiệm kỳ đầu của ông, giống như ông Don Jr.

Lần này, ông được cử tri kỳ vọng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cả 2 vai trò.

Vợ ông, bà Lara Trump, người đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đại chúng, đã từ chức đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa vào năm 2024 và rút khỏi danh sách xem xét thay thế Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio khi ông tham gia chính quyền.

5. Con gái nhỏ Tiffany Trump

Bà Tiffany gần như không được chú ý trong nhiệm kỳ đầu tiên của cha bà, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng cùng ông.

Cựu sinh viên luật của Đại học Georgetown đã tham dự một số sự kiện vận động tranh cử nhưng không phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024.

Bà Tiffany là con duy nhất của ông Trump và vợ cũ Marla Maples. Người phụ nữ 31 tuổi này được cho là đang mong đợi sinh con và có kế hoạch tránh xa chính trường.

6. Con trai út Barron Trump

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của chồng, bà Melania Trump đã phải rất vất vả để bảo vệ con trai chung duy nhất giữa bà và ông Trump khỏi sự chú ý của báo chí.

Nhưng giờ đây, ở tuổi 19, cậu đã bắt đầu vạch ra con đường chính trị của riêng mình.

Con trai út của ông Trump nổi lên như một mắt xích quan trọng bất ngờ trong cỗ máy vận động tranh cử năm 2024 của tổng thống đắc cử khi là cố vấn không chính thức của ông về cách thu hút thế hệ Z.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8 với YouTuber nổi tiếng Adin Ross, tổng thống Mỹ đắc cử đã chia sẻ rằng Barron đã bảo ông xuất hiện trên kênh với tư cách khách mời.

Hiện Barron Trump đang là sinh viên Đại học New York.

7. Quan hệ thông gia



Con rể của ông Trump là ông Jared Kushner đã cùng với vợ - bà Ivanka - làm cố vấn cấp cao của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo Trung Đông và trung gian cho Hiệp định Abraham.

Ông Kushner có thể không tái gia nhập chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ tiếp theo nhưng đài CNN cho rằng ông vẫn có khả năng làm cố vấn không chính thức cho tổng thống về các vấn đề Trung Đông.

Cha của ông Kushner là ông Charles Kushner cũng như bố chồng của bà Tiffany là ông Massad Boulos sẽ lần lượt giữ chức vụ chính thức là Đại sứ Mỹ tại Pháp và cố vấn về Trung Đông.