Bé trai 3 tuổi bất ngờ ngất lịm, người thân lao ra giữa đường vẫy xe cấp cứu

Ngày 14/7, đoạn video ghi lại tình huống một kíp cấp cứu 115 dừng xe hỗ trợ cháu bé tại vòng xoay tượng đài Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trong video, khi xe cấp cứu đang bật tín hiệu ưu tiên đi vào vòng xoay, một phụ nữ bất ngờ chạy từ bên đường ra, liên tục giơ tay cầu cứu.

Tài xế lập tức giảm tốc, đưa xe vào vị trí an toàn. Từ phía đối diện, một phụ nữ khác bế cháu bé chạy tới. Nhân viên y tế nhanh chóng mở cửa, tiếp nhận bệnh nhi và tiến hành kiểm tra ngay trên xe.

Khoảnh khắc người phụ nữ lao ra đường vẫy xe cấp cứu cứu bé trai bất tỉnh.

Điều dưỡng Lê Thị Thùy Dung, Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng, cho biết sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 12/7.

Trước đó, kíp cấp cứu của chị vừa bàn giao một bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và đang di chuyển để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Khi đến vòng xoay tượng đài Mẹ Nhu, chị Dung phát hiện người phụ nữ đứng bên đường liên tục ra hiệu.

Ban đầu, nhân viên y tế cho rằng phía trước có thể xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi xe vừa dừng, người nhà đã bế một bé trai khoảng 3 tuổi đến cầu cứu.

Theo gia đình, bé bị sốt và vừa được đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi nhẹ. Trên đường về, cháu vẫn nói chuyện bình thường nhưng sau đó đột ngột lịm đi, cơ thể mềm nhũn, môi tái nhợt.

“Người mẹ vừa khóc vừa nói con đang trò chuyện bình thường thì đột nhiên ngất đi, gọi mãi không tỉnh”, chị Dung kể.

Kíp cấp cứu 115 Đà Nẵng dừng xe, kịp thời hỗ trợ bé trai bất ngờ lịm đi.

Kíp cấp cứu lập tức đưa cháu bé lên xe, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn theo quy trình, đồng thời trấn an người thân. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy nhịp tim, huyết áp và hô hấp của bé ổn định; thân nhiệt khoảng 38 độ C.

Nhân viên y tế nhận định cháu có thể mệt do sốt kéo dài hoặc buồn ngủ sau khi sử dụng thuốc hạ sốt.

Sau khoảng 7-10 phút được chăm sóc và theo dõi, bé trai tỉnh táo trở lại, có thể trò chuyện và tiếp xúc bình thường. Cháu cho biết chỉ hơi đau đầu, không đau bụng và chưa xuất hiện thêm biểu hiện bất thường.

Do bé đang điều trị viêm phổi, kíp cấp cứu khuyến cáo gia đình đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra thêm. Tuy nhiên, thấy con đã tỉnh táo, người mẹ xin tự đưa cháu về và cho biết sẽ đến cơ sở y tế gần nhất nếu sức khỏe bé có diễn biến bất thường.

Điều dưỡng Lê Thị Thùy Dung trong ca trực tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng. Ảnh: Tâm An

Điều dưỡng Dung cho biết chị đã có 17 năm làm công tác cấp cứu ngoại viện. Theo chị, các kíp 115 luôn sẵn sàng dừng xe hỗ trợ khi phát hiện người bệnh cần cấp cứu khẩn cấp, kể cả trong lúc đang di chuyển thực hiện nhiệm vụ khác.

“Trong tình huống như vậy, nhân viên y tế phải nhanh chóng đánh giá tình trạng, sơ cứu và bảo đảm an toàn cho người bệnh trước khi đưa ra phương án tiếp theo”, chị Dung nói.

Bà Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng, khuyến cáo khi phát hiện người có biểu hiện bất tỉnh, khó thở, co giật hoặc gặp tai nạn nghiêm trọng, người dân nên gọi ngay số 115.

Tại khu vực nội thành, xe cấp cứu thường tiếp cận hiện trường trong khoảng 10-15 phút. Trong thời gian chờ, tổng đài viên sẽ hướng dẫn người gọi thực hiện các bước sơ cứu ban đầu và hỗ trợ người bệnh đúng cách.

Đối với trường hợp bị tai nạn, chấn thương, người dân không nên tự ý di chuyển nạn nhân khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế, tránh khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.