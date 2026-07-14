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Bắt Ngô Chí Hậu SN 1985 cùng 12 người khác liên quan đến số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng

| | Xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa đấu tranh, triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup với tổng số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng Chung kết Giải vô địch Bóng đá thế giới (World Cup) 2026, từ ngày 30/6 đến ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng liên tỉnh (Bắc Ninh, Hưng Yên, thành phố Hà Nội…) có dấu hiệu hoạt động cờ bạc trực tuyến, với số tiền giao dịch lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, chủ động triển khai lực lượng, tiến hành phá án, bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử.

Ngày 30/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can, gồm 2 bị can, can tội "tổ chức đánh bạc" và 5 bị can, can tội "đánh bạc".

Khai thác mở rộng, ngày 12/7, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 6 đối tượng về hành vi "đánh bạc", nâng tổng số 13 đối tượng trong đường dây.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ giữa tháng 5/2026, Ngô Chí Hậu, sinh năm 1985 và Nguyễn Đắc Dương, sinh năm 1992, cùng trú tại phường Đồng Nguyên, đã mua hàng trăm tài khoản cấp Master (tổng đại lý), Agent (đại lý) trên website của nhà cái "Bong88", "Agbong88", "M8168live", "Viva88"… rồi phân quyền cho các đối tượng còn lại làm Member (thành viên) trong hệ thống, để tham gia cá độ với các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026, Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga)...

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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