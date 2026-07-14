Khống chế, bắt giữ Lê Thị Kim Chi SN 2005

Thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn, khoảng 22h30 ngày 10/7/2026, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) kiểm tra một phòng trọ tại thôn Tân Xuân.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một phụ nữ không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Qua xác minh, người này là Lê Thị Kim Chi (SN 2005, trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp xác minh với Công an địa phương, Công an xã Xuân Mai xác định Lê Thị Kim Chi là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã của Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27/12/2024 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Mai đã khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác quản lý cư trú, chủ động rà soát địa bàn và quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Công an xã Xuân Mai, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.