Video: Khoảnh khắc xe đầu kéo lao như bay qua đèn đỏ giữa trời mưa

Clip xe đầu kéo lao qua nút giao khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, bất chấp mặt đường trơn trượt

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử lý tài xế xe đầu kéo có hành vi vượt đèn đỏ tại nút giao thông, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân gửi đến fanpage Cục CSGT.

Theo cơ quan chức năng, tài xế Đ.T.Q. (SN 1992, trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) là người lái ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 89A-905XX, kéo theo rơ moóc biển số 89RM-013.XX vi phạm quy định về chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Hình ảnh được người dân ghi lại vào chiều 2/7 cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Dù lái phương tiện có tải trọng lớn, tài xế vẫn không giảm tốc độ khi tiếp cận ngã tư mà tiếp tục lao qua khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ.

Theo lực lượng CSGT, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi xe đầu kéo có quãng đường phanh dài, tải trọng lớn. Nếu các phương tiện ở hướng cắt ngang khởi hành ngay khi đèn xanh bật, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là rất lớn.

Hình ảnh xe đầu kéo lao như bay qua đèn đỏ giữa trời mưa.

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh thông tin phản ánh qua mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng xác minh, làm rõ người và phương tiện vi phạm, đồng thời lập biên bản xử lý.

Với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), tài xế Đ.T.Q. bị xử lý theo điểm b, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024 của Chính phủ.

Theo quy định, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các tài xế tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt. Bên cạnh đó, khi đi qua các nút giao, người tham gia giao thông cần chủ động quan sát kỹ các hướng di chuyển, không nên chủ quan ngay cả khi có tín hiệu đèn xanh, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những vụ va chạm đáng tiếc do các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông.