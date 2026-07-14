Công an bắt giữ Bùi Chí Thanh SN 1994

Chiều 13/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ và Công an phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Bùi Chí Thanh (sinh năm 1994, cư trú xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) sau nhiều năm lẩn trốn quyết định truy nã nguy hiểm về tội “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 27/9/2018, trong lúc nhậu Bùi Chí Thanh thấy anh Lê Văn Tấn (là Công an viên) đi ngang, nghi anh Tấn báo Công an đến bắt anh ruột mình nên rủ Bùi Chí Linh đi đánh anh Tấn để trả thù. Khi đến nhà anh Tấn nhưng không gặp. Lúc này, Thanh thấy anh Lê Đình Thế (là anh ruột của Tấn) đang đứng gần bờ kênh, Thanh dùng dao khống chế để cướp điện thoại đưa cho Linh giữ rồi bỏ trốn.

Đối tượng Thanh bị bắt giữ - Công an An Giang

Đến ngày 29/9/2018, cả hai bị bắt. Trong thời gian được thay đổi biện pháp ngăn chặn để điều trị bệnh, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 02/4/2019 Toà án nhân dân huyện An Minh ra quyết định yêu cầu truy nã đối với Thanh. Ngày 10/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Thanh về tội “Cướp tài sản”.

Sau nhiều năm lẩn trốn ở nhiều nơi, tối ngày 8/7/2026, Thanh bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh.