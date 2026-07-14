Nhiều người được nhận quà của Chủ tịch nước trong tháng 7, cao nhất là 600.000 đồng: Điều kiện là gì?

Câu 1: Quyết định số 885/QĐ-CTN quy định tặng quà nhân kỷ niệm bao nhiêu năm ngày Thương binh - Liệt sĩ?

A. Tròn 70 năm.

B. Tròn 75 năm.

C. Tròn 79 năm. ✓

D. Tròn 80 năm.

Giải thích: Theo Quyết định số 885/QĐ-CTN ký ngày 11/6/2026 của Chủ tịch nước, hoạt động tặng quà tri ân ý nghĩa này được triển khai nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây là hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhằm động viên kịp thời cả về tinh thần lẫn vật chất cho các gia đình có đóng góp lớn đối với nền độc lập của quốc gia theo ghi nhận từ Thư viện Pháp luật.

Đáp án đúng là: C. Tròn 79 năm.

Câu 2: Nhóm người có công nào sau đây được nhận mức quà tặng trị giá 600.000 đồng?

A. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống.

B. Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học dưới 80%.

C. Người chịu trách nhiệm thờ cúng liệt sĩ chính thức hằng năm.

D. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. ✓

Giải thích: Mức quà 600.000 đồng được áp dụng trực tiếp cho các đối tượng đặc thù gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp; thương bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tổn thương từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng hoặc thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên.

Đáp án đúng là: D. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu 3: Mức quà tặng dành cho người thờ cúng liệt sĩ là bao nhiêu?

A. Mức 300.000 đồng. ✓

B. Mức 500.000 đồng.

C. Mức 600.000 đồng.

D. Không nằm trong diện hỗ trợ.

Giải thích: Mức quà 300.000 đồng được áp dụng cho nhóm đối tượng rộng hơn, bao gồm thương bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dưới 80%; đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ (áp dụng cho trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân trực hệ đứng ra nhận trợ cấp).

Đáp án đúng là: A. Mức 300.000 đồng.

Câu 4: Cơ sở pháp lý nào quy định chi tiết các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công?

A. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. ✓

C. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

D. Quyết định số 885/QĐ-CTN của Chủ tịch nước.

Giải thích: Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, đối tượng được hưởng chế độ người có công với cách mạng bao gồm người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Văn bản này đóng vai trò là nền tảng pháp lý tối cao quy định chi tiết danh mục 12 nhóm người có công cùng hệ thống chính sách ưu đãi toàn diện kèm theo theo trích dẫn từ nguồn Thư viện Pháp luật.

Đáp án đúng là: B. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Câu 5: Thân nhân của người có công với cách mạng KHÔNG bao gồm đối tượng nào sau đây?

A. Anh ruột, chị ruột hoặc em ruột. ✓

B. Cha đẻ, mẹ đẻ của người có công.

C. Vợ hoặc chồng hợp pháp của người có công.

D. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của người có công.

Giải thích: Theo quy định pháp luật về ưu đãi người có công, nhóm đối tượng thụ hưởng gián tiếp với tư cách thân nhân của người có công với cách mạng chỉ bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi hợp pháp), và người có công nuôi liệt sĩ lúc sinh thời. Anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của người có công không nằm trong danh sách định danh thân nhân trực hệ hưởng chính sách này.

Đáp án đúng là: A. Anh ruột, chị ruột hoặc em ruột.

Nguyệt Phạm