Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều người được nhận quà của Chủ tịch nước trong tháng 7, cao nhất là 600.000 đồng: Điều kiện là gì?

| | Xã hội

Hàng triệu người thuộc diện này sẽ được Chủ tịch nước tặng quà, mức cao nhất 600.000 đồng.

Câu 1: Quyết định số 885/QĐ-CTN quy định tặng quà nhân kỷ niệm bao nhiêu năm ngày Thương binh - Liệt sĩ?

A. Tròn 70 năm.

B. Tròn 75 năm.

C. Tròn 79 năm. ✓

D. Tròn 80 năm.

Giải thích: Theo Quyết định số 885/QĐ-CTN ký ngày 11/6/2026 của Chủ tịch nước, hoạt động tặng quà tri ân ý nghĩa này được triển khai nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây là hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhằm động viên kịp thời cả về tinh thần lẫn vật chất cho các gia đình có đóng góp lớn đối với nền độc lập của quốc gia theo ghi nhận từ Thư viện Pháp luật.

Đáp án đúng là: C. Tròn 79 năm.

Câu 2: Nhóm người có công nào sau đây được nhận mức quà tặng trị giá 600.000 đồng?

A. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống.

B. Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học dưới 80%.

C. Người chịu trách nhiệm thờ cúng liệt sĩ chính thức hằng năm.

D. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. ✓

Giải thích: Mức quà 600.000 đồng được áp dụng trực tiếp cho các đối tượng đặc thù gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp; thương bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tổn thương từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng hoặc thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên.

Đáp án đúng là: D. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu 3: Mức quà tặng dành cho người thờ cúng liệt sĩ là bao nhiêu?

A. Mức 300.000 đồng. ✓

B. Mức 500.000 đồng.

C. Mức 600.000 đồng.

D. Không nằm trong diện hỗ trợ.

Giải thích: Mức quà 300.000 đồng được áp dụng cho nhóm đối tượng rộng hơn, bao gồm thương bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dưới 80%; đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ (áp dụng cho trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân trực hệ đứng ra nhận trợ cấp).

Đáp án đúng là: A. Mức 300.000 đồng.

Câu 4: Cơ sở pháp lý nào quy định chi tiết các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công?

A. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. ✓

C. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

D. Quyết định số 885/QĐ-CTN của Chủ tịch nước.

Giải thích: Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, đối tượng được hưởng chế độ người có công với cách mạng bao gồm người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Văn bản này đóng vai trò là nền tảng pháp lý tối cao quy định chi tiết danh mục 12 nhóm người có công cùng hệ thống chính sách ưu đãi toàn diện kèm theo theo trích dẫn từ nguồn Thư viện Pháp luật.

Đáp án đúng là: B. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Câu 5: Thân nhân của người có công với cách mạng KHÔNG bao gồm đối tượng nào sau đây?

A. Anh ruột, chị ruột hoặc em ruột. ✓

B. Cha đẻ, mẹ đẻ của người có công.

C. Vợ hoặc chồng hợp pháp của người có công.

D. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của người có công.

Giải thích: Theo quy định pháp luật về ưu đãi người có công, nhóm đối tượng thụ hưởng gián tiếp với tư cách thân nhân của người có công với cách mạng chỉ bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi hợp pháp), và người có công nuôi liệt sĩ lúc sinh thời. Anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của người có công không nằm trong danh sách định danh thân nhân trực hệ hưởng chính sách này.

Đáp án đúng là: A. Anh ruột, chị ruột hoặc em ruột.

Nguyệt Phạm

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng triệu người dùng VNeID

Tin vui cho hàng triệu người dùng VNeID Nổi bật

Khách kêu đắt khi ăn trưa hết 27 triệu đồng ở Hạ Long: Chủ nhà hàng giải thích, kết quả kiểm tra

Khách kêu đắt khi ăn trưa hết 27 triệu đồng ở Hạ Long: Chủ nhà hàng giải thích, kết quả kiểm tra Nổi bật

Khống chế, bắt giữ Lê Thị Kim Chi SN 2005

Khống chế, bắt giữ Lê Thị Kim Chi SN 2005

11:46 , 14/07/2026
Học sinh thi thử 2,7 điểm, thi thật 9,5 điểm Toán tốt nghiệp: Trường THPT ở Bắc Ninh nói lý do

Học sinh thi thử 2,7 điểm, thi thật 9,5 điểm Toán tốt nghiệp: Trường THPT ở Bắc Ninh nói lý do

10:43 , 14/07/2026
Vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố 19 bị can để phục vụ công tác điều tra

Vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố 19 bị can để phục vụ công tác điều tra

10:16 , 14/07/2026
Video: Khoảnh khắc xe đầu kéo lao như bay qua đèn đỏ giữa trời mưa

Video: Khoảnh khắc xe đầu kéo lao như bay qua đèn đỏ giữa trời mưa

09:59 , 14/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên