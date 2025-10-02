Bé trai 5 tuổi bị cận thị gần 1000 độ, bác sĩ nói thẳng: Chính thói quen này đã huỷ hoại vô số trẻ em!

Một câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh giật mình: bé trai 5 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) vừa được chẩn đoán cận gần 1.000 độ ở cả hai mắt. Điều đáng nói, nguyên nhân lại xuất phát từ chính thói quen tưởng chừng vô hại trong nhiều gia đình hiện đại.

Một bé trai chỉ mới 5 tuổi đã cận tới gần 1000 độ.

Theo đó, kết quả khám tại bệnh viện cho thấy, mắt phải của cậu bé bị cận tới 975 độ kèm loạn thị 225 độ, mắt trái cận 750 độ và loạn thị 300 độ. Thị lực chưa điều chỉnh chỉ còn 0,25, ngay cả khi đeo kính, cũng chỉ đạt 0,3. Cậu bé còn bị lác ngoài 15 độ ở cả hai mắt, cùng những dấu hiệu bất thường ở đáy mắt - cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề như bong võng mạc hay tăng nhãn áp. Các bác sĩ thẳng thắn: tình trạng này không thể phục hồi hoàn toàn, và sẽ ảnh hưởng suốt đời.

Cần phải “thích” thêm một chút về con số 1.000 độ ở đây. Trong chuyên môn, cách ghi ở Trung Quốc có khác biệt: 100 độ tương ứng với 1 đi-ốp. Như vậy, mức 750-975 độ nghĩa là khoảng 7,5-9,75 đi-ốp. Dù con số đã “nhỏ” đi khi quy đổi, nhưng vẫn nằm trong nhóm cận bệnh lý nặng, tức cận từ 6 đi-ốp trở lên, có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng võng mạc và thị lực lâu dài.

Nguyên nhân dẫn đến điều này nằm ở sự lơ là trong việc quản lý trẻ. Vì bố mẹ bận rộn công việc, việc chăm sóc chủ yếu giao cho ông bà. Để dỗ cháu, ông bà thường xuyên đưa điện thoại cho bé chơi, cộng thêm các thiết bị giáo dục điện tử mà bố mẹ mua sẵn. Thời gian tiếp xúc màn hình của cậu bé vượt xa giới hạn an toàn, kết hợp với yếu tố di truyền, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Giờ đây, bé buộc phải tái khám 3 tháng một lần để kiểm soát tình trạng.

Sử dụng không kiểm soát các thiết bị điện tử gây hại đến sự phát triển của trẻ.

Thực tế, mắt trẻ em đang ở giai đoạn phát triển quan trọng. Khi nhìn màn hình quá lâu, cơ mắt liên tục căng thẳng, trục nhãn cầu kéo dài. Chỉ cần trục mắt dài thêm 1mm, độ cận có thể tăng tới 300 độ. Và một khi tổn thương đã hình thành, gần như không thể đảo ngược.

Điều đáng sợ là, cận gần 1.000 độ được xem là cận bệnh lý. Không chỉ phải gắn bó với cặp kính dày cộp suốt đời, trẻ còn có nguy cơ đối mặt với hàng loạt biến chứng về thị lực khi trưởng thành, từ bong võng mạc, tăng nhãn áp, quáng gà cho đến suy giảm thị lực màu. Những rủi ro này lớn hơn nhiều so với cái "tiện lợi" khi dỗ con bằng điện thoại.

Tuy nhiên, đáng buồn là đây không phải chuyện hiếm. Nhiều gia đình hiện đại ngày nay giao phó toàn bộ việc trông con cho ông bà, lại "tiện tay" mua thêm thiết bị giáo dục điện tử nhưng không kiểm soát. Thói quen "cho con/cháu điện thoại để yên thân" tưởng vô hại, nhưng thực tế đang âm thầm phá hủy đôi mắt của hàng triệu đứa trẻ.

Để bảo vệ đôi mắt trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên tuân thủ "quy tắc 20-20-20": cứ 20 phút nhìn màn hình, hãy để mắt nghỉ bằng cách nhìn vật ở khoảng cách 6 mét trong 20 giây. Thời gian dùng thiết bị điện tử với trẻ nhỏ cũng nên giới hạn dưới 1 giờ mỗi ngày. Và thay vì điện thoại, hãy cho trẻ chơi ngoài trời, đọc sách tranh, hoặc tham gia các trò vận động. Đồng thời, việc khám mắt định kỳ cần được đưa vào chương trình chăm sóc sức khỏe của trẻ.

Trong thời đại công nghệ, điện thoại không thể trở thành "người giữ trẻ". Yêu thương con không phải là chiều chuộng vô điều kiện, mà là biết đặt ra giới hạn để bảo vệ sức khoẻ trẻ, cũng chính là bảo vệ tương lai của các em.