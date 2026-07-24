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Bé trai 6 tuổi vẽ tranh gia đình, giáo viên tá hỏa gọi khẩn cho phụ huynh, mẹ đến xem thì cười ngất ở văn phòng

| | Sống

Chỉ vì thiếu vài nét vẽ, bức tranh "gia đình" ngây thơ của cậu bé bỗng biến thành phen hú vía cho cả trường trước khi lộ ra sự thật dở khóc dở cười.

Thế giới của trẻ con và thế giới của người lớn đôi khi cách nhau một khoảng rất xa. Có những bức tranh trẻ vẽ hết sức nghiêm túc, nhưng người lớn nhìn vào lại tưởng tượng ra cả một câu chuyện hoàn toàn khác, đơn cử như trường hợp dưới đây.

Theo đó, một cậu bé 6 tuổi theo yêu cầu của cô giáo đã vẽ một bức tranh chủ đề "Gia đình tôi". Đây vốn là một bài tập vẽ rất bình thường ở trường mẫu giáo hay tiểu học khi giáo viên thường yêu cầu các bé vẽ người thân trong gia đình, có thể là bố mẹ, ông bà, hoặc cả nhà cùng đi chơi.

Vấn đề là khi được nộp lên, bức tranh của cậu bé nộp đã khiến cô giáo lặng người tại chỗ. Bởi vì thoạt nhìn, nó chẳng giống một bức ảnh gia đình bình thường chút nào, mà giống như cảnh "cả nhà cùng nhau... treo cổ".

Bức tranh của cậu bé 6 tuổi khiến giáo viên tá hỏa (Ảnh: X)

Ngay lập tức, cô giáo không giấu nổi sự lo lắng, nhiều suy nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu cô: Không lẽ gia đình bé có vấn đề gì? Hay là bé gần đây xem phải thứ gì không nên xem? Để có được phương án giải quyết tốt nhất, cô giáo lập tức báo lên ban giám hiệu để xin họp khẩn, đồng thời đề nghị mời phụ huynh lên trường để trao đổi thêm.

Kết quả là khi người mẹ đến trường nhìn thấy bức tranh, chị đã bật cười ngay. Vì người mẹ nhận ra đây hoàn toàn không phải "cảnh cả nhà treo cổ" gì cả. Hóa ra, thứ mà cậu nhóc 6 tuổi vẽ là cảnh cả nhà chị đi lặn snorkeling dưới biển!

Và cảm hứng cho bức tranh này rất có thể đến từ chuyến đi nghỉ dưỡng ở Bahamas trước đó của gia đình chị. Cậu bé chỉ đơn giản là muốn vẽ lại chuyến du lịch gia đình trong ký ức của mình, cả nhà mặc đồ bơi, đeo thiết bị lặn snorkeling, cùng lặn xuống nước.

Do khả năng vẽ của trẻ còn hạn chế, thêm vào đó bức tranh không có nền nước biển rõ ràng, nên nhìn từ xa lại tạo ra hiệu ứng thị giác cực kỳ rùng rợn. Thực ra nếu quan sát kỹ bức tranh, vẫn có thể tìm ra manh mối. Ví dụ những vòng tròn bé vẽ thực chất là kính lặn hoặc thiết bị liên quan, xung quanh còn có những chi tiết giống bong bóng, nếu kết hợp với bối cảnh "hoạt động dưới biển" thì mọi thứ đều có thể giải thích được.

Vấn đề là bé quên vẽ nước, thế là cả bức tranh lập tức biến từ "Nhật ký du lịch gia đình" thành "Ảnh gia đình kinh dị". Điều này cũng khiến nhiều cư dân mạng đùa rằng: "Chỉ cần vẽ thêm hai con cá thôi, cô giáo cũng không hiểu lầm đâu".

Có thể thấy gì qua những bức tranh của trẻ?

Tranh vẽ của trẻ nhỏ không đơn thuần là nét vẽ nguệch ngoạc, mà thường là một "cửa sổ" để cha mẹ hiểu thêm về con mình. Dưới đây là vài điều cha mẹ có thể quan sát và rút ra khi nhìn tranh của con:

1. Tranh vẽ phản ánh thế giới nội tâm của trẻ

Trẻ nhỏ chưa có đủ vốn từ để diễn đạt mọi cảm xúc, suy nghĩ bằng lời nói, nên hội họa trở thành một ngôn ngữ thay thế. Những gì trẻ để tâm, yêu thích, lo lắng hay ấn tượng sâu sắc thường xuất hiện lặp lại trong các bức vẽ.

Tranh của trẻ ẩn giấu nhiều điều (Ảnh minh họa: Baidu)

2. Góc nhìn và tỷ lệ trong tranh cho thấy điều gì đang quan trọng với trẻ

Trẻ thường vẽ to hơn, đậm nét hơn những gì mình quan tâm nhất, dù đó không phải là chủ thể chính theo logic người lớn. Đây là cách trẻ "sắp xếp thứ tự ưu tiên" trong tâm trí một cách vô thức.

3. Trẻ vẽ theo ký ức và cảm xúc, không theo độ chính xác

Khác với người lớn vốn chú trọng tính "giống thật", trẻ vẽ lại theo cách mình cảm nhận về sự việc. Một chi tiết bị bỏ sót không có nghĩa trẻ hiểu sai, mà chỉ đơn giản là khả năng thể hiện chưa theo kịp trí tưởng tượng.

4. Đừng vội áp đặt cách hiểu của người lớn lên tranh của trẻ

Một hình ảnh có thể trông "kỳ lạ" hay "đáng lo" dưới góc nhìn người lớn, nhưng lại hoàn toàn bình thường trong đầu trẻ. Trước khi lo lắng hay phán xét, cách tốt nhất luôn là hỏi trực tiếp: "Con vẽ gì vậy? Kể cho mẹ/bố nghe được không?".

5. Khuyến khích trẻ kể chuyện về tranh của mình

Thay vì chỉ khen "đẹp" hay "giống", cha mẹ nên hỏi thêm về câu chuyện đằng sau bức tranh. Điều này không chỉ giúp hiểu con hơn, mà còn khuyến khích trẻ phát triển khả năng diễn đạt và tự tin chia sẻ suy nghĩ của mình.

Theo Sohu

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Theo Thiên An

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