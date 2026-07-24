IKI Village - Sống một đời an trú

"Ta không cân đo có bao nhiêu thời gian, mà ta còn bao lâu để trao gửi yêu thương đến những người thân quý?", bộ phim cô đọng một thông điệp giản dị nhưng lay động: Hạnh phúc đích thực là khi các thế hệ vẫn được cùng hiện diện. Đây cũng chính là "tọa độ tinh thần" mà chủ đầu tư IKI Village (dự án Khu nhà ở phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức (nay là Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh)) đã chọn để kiến tạo nên một miền an trú độc bản tại quận 9, khu Đông TP.HCM.

Khi di sản không chỉ là tài sản

Ra mắt vào ngày 17/7, thước phim quảng cáo nghệ thuật dài 60 giây đã dẫn dắt người xem đi qua năm chương cảm xúc mang tính triết lý sâu sắc về nhân sinh: Bình minh khởi sinh - Ngày mới nắng lên - Hoàng hôn bên sông - Đêm về tĩnh tại - Khởi nguyên trường cửu. Mỗi chương đại diện cho một chặng đời đáng nhớ, từ những bước chân tự do đầu tiên cho đến khoảnh khắc "tam đại, tứ đại đồng đường". Câu chuyện ấy được biểu đạt bằng ngôn ngữ tinh tế của ánh sáng, nước, cây xanh và nhịp điệu chuyển động của một đời người. Dẫn dắt hành trình duy mỹ này là The Aura - hiện thân cho tinh thần của thiên nhiên nơi và được "nhân hóa" qua ngôn ngữ hình thể giàu tính biểu đạt của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Khoa Sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông, quản lý Trường Múa Alpha.

Hình tượng The Aura do nghệ sĩ múa Nguyễn Ngọc Anh thể hiện.

Năm chương kể một đời người

Bình minh khởi sinh mở đầu bằng ánh sáng xuyên qua tán cây, phản chiếu trên mặt nước và đánh thức mọi chuyển động. Hành trình an trú bắt đầu ngay cả trước khi chủ nhân tỉnh giấc, từ những tán cây rợp bóng, ánh sáng ban mai lướt trên dòng sông và nguồn năng lượng sống thuần khiết đang bừng tỉnh. Đây cũng là hình ảnh của tuổi trẻ, khi con người bước vào đời với sự tự do, tò mò và niềm tin vào tương lai. Nhưng cũng như một thân cây chỉ có thể vươn cao từ bộ rễ vững chắc, mỗi người vẫn cần một điểm tựa bình yên để tự tin đi xa và luôn có nơi trở về.

Khi ánh nắng lan rộng, Ngày mới nắng lên mở ra chương của những cuộc gặp gỡ trong không gian cảnh quan đa tầng, rực rỡ và tràn đầy năng lượng tại công viên trung tâm. Với hồ nước kết hợp tác phẩm điêu khắc nghệ thuật làm điểm nhấn, nơi đây được thiết kế để nhiều thế hệ cùng chia sẻ không gian trong một thời điểm: trẻ thơ thỏa sức khám phá, cha mẹ dõi theo và ông bà thư thái nghỉ ngơi.

Đến Hoàng hôn bên sông, nhịp sống chậm lại cùng ánh sáng dịu dần trên mặt nước, nhường chỗ cho những giá trị của tình thân. Đây là chương của sự trưởng thành, khi thời gian hiện hữu qua con trẻ, những bữa cơm sum họp và khoảnh khắc hội ngộ bên sông.Lâm Viên Tri Thức mang lại khoảng không gian giáo dục, sân chơi riêng đầy phấn khích cho lối sống năng động, kế bên là nhà hát ngoài trời và khu vực chiếu phim dưới ánh sao cho những sự kiện cuối tuần đầy cảm xúc.

Khi màn đêm buông xuống, Đêm về tĩnh tại mở ra khoảng lặng của sự sang trọng, tĩnh tại và riêng tư. Mỗi người có thể lắng nghe thiên nhiên, trút bỏ những bộn bề ban ngày, thanh lọc tâm trí và tái tạo sự cân bằng của thân – tâm. Đây cũng là chương của sự viên mãn, khi nhiều thế hệ cùng an trú dưới một mái nhà; mỗi người mang một nhịp sống riêng nhưng vẫn kết nối bởi tình yêu thương và những giá trị chung.

Chương cuối Khởi nguyên trường cửu cô đọng triết lý sống: "Cội rễ an trú, Thịnh vượng hôm nay". Tại IKI, thịnh vượng không được đo đếm bằng những giá trị vật chất hữu hạn, mà bằng chất lượng của từng phút giây tĩnh tại dành cho bản thân, bằng sợi dây kết nối yêu thương đáng giá ngàn vàng dưới một mái nhà an trú và những di sản tinh thần quý báu được trao truyền nguyên vẹn qua các thế hệ.

8 dấu ấn thịnh vượng nơi miền an trú

Triết lý về một miền an trú của IKI Village được hiện thực hóa qua tám dấu ấn thịnh vượng trong quy hoạch, thiết kế và hệ sinh thái trải nghiệm của dự án.

IKI Village hướng đến kiến tạo miền an trú, nơi các thế hệ cùng hiện diện và vun đắp hạnh phúc.

Trước hết là vị trí lưỡng giang, với hai mặt giáp sông trên quỹ đất ven sông khan hiếm, mang đến không gian sống khoáng đạt và nguồn sinh khí dồi dào. Dự án chỉ cách nút giao Gò Công và Vành đai 3 khoảng 0,5 km, mở ra khả năng kết nối đa hướng đến các khu vực của TP.HCM, Đồng Nai và Long An bằng đường bộ, đường thủy và hàng không.

Lợi thế thiên nhiên được tiếp nối trong thiết kế khi 100% căn hộ sở hữu sân vườn riêng và hơn 90% căn có tầm nhìn hướng sông. Không gian được phát triển hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng bên sông tĩnh tại, riêng tư và gần gũi với tự nhiên. Bên cạnh đó, công viên ven sông rộng 1 ha do Belt Collins thiết kế – kiến tạo một miền an trú để nhịp sống thường nhật giao hòa cùng cây xanh và mặt nước. Đây cũng là cách ngôn ngữ cảnh quan trong thước phim được chuyển hóa thành trải nghiệm sống tại IKI Village.

Sự riêng tư và tiện nghi được thể hiện qua tỷ lệ một chỗ đậu ô tô cho mỗi căn hộ, với chiều cao lối vào hầm lên đến 2,5 m; cùng tỷ lệ một thang máy cho mỗi căn hộ, trong đó thang hàng và thang rác được bố trí tách biệt. Hoàn thiện 8 dấu ấn là hệ sinh thái chăm dưỡng và phục hồi năng lượng suốt 365 ngày, hướng đến lối sống khỏe mạnh và trường thọ cho cư dân.

Sau TVC, hành trình sáng tạo của IKI Village sẽ tiếp tục trong tháng 8 với phim ngắn thương hiệu có sự tham gia của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và hòa nhạc IKI Symphony – Sound of Wellness tại IKI Gallery.