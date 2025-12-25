Bé trai bất cẩn làm hư hỏng nặng món đồ vàng ròng gần 7,5 tỷ đồng, chủ sở hữu khẳng định: “Tiền không phải vấn đề quan trọng nhất”

Theo thông tin từ The Nightly, sự cố xảy ra trong khuôn khổ một triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong lúc tham quan, một cậu bé đã chạm vào tủ kính trưng bày. Tuy nhiên, lớp kính này không được cố định chắc chắn vào bệ trưng bày nên đã bị đổ, khiến cho chiếc vương miện nặng khoảng 2 kg đặt bên trong cũng rơi xuống đất và hư hại nghiêm trọng, theo South China Morning Post.

Chiếc vương miện gặp nạn là một tác phẩm thủ công độc bản, được chế tác từ khoảng 2kg vàng nguyên chất, mang tạo hình phượng hoàng. Đây là trang sức cưới do nghệ sĩ Zhang Yudong thực hiện dành tặng vợ là blogger Zhang Kaiyi, cũng là chủ nhân của buổi triển lãm.

Toàn bộ khoảnh khắc chiếc vương miện rơi xuống sàn đã được camera ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Cậu bé vô tình làm rơi hỏng chiếc vương miện vàng ở triển lãm.

Sự việc làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề đảm bảo an toàn tại các không gian trưng bày nghệ thuật, cũng như trách nhiệm của người lớn trong việc trông coi trẻ nhỏ nơi công cộng. Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi về công tác bảo vệ hiện vật, đặc biệt là với những tác phẩm có giá trị cao.

Theo Daily Mail, Zhang Kaiyi chia sẻ rằng vào thời điểm xảy ra sự cố, cô đang mang thai ở tháng thứ 7. Zhang cho biết chồng cô đã tự tay lên ý tưởng và chế tác món trang sức truyền thống mà phụ nữ Trung Quốc thường đội trong lễ cưới, coi đó là món quà dành riêng cho vợ. Vợ chồng cô không giấu được nỗi buồn khi chiếc vương miện rơi vào tình trạng hư hỏng.

Hai người quen biết nhau qua mạng và quyết định kết hôn chỉ sau vài tháng tìm hiểu. Với Zhang, chiếc vương miện là một trong số ít kỷ vật tượng trưng cho tình yêu và hành trình gắn bó của hai vợ chồng, vì vậy giá trị của nó không chỉ nằm ở vàng nguyên chất mà còn ở tính độc bản và ý nghĩa tinh thần.

Chính vì thế, việc hiện vật bị hư hại trong khuôn khổ triển lãm khiến cô vô cùng đau lòng. Chiếc vương miện được định giá gần 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ VNĐ). Một chuyên gia trong lĩnh vực trang sức vàng cho biết riêng chi phí chế tác đã dao động từ 200.000 đến 400.000 NDT (tương đương 28.000–56.000 USD).

Chiếc vương miện đang được các chuyên gia phục chế và giám định, trong khi các bên liên quan tiếp tục trao đổi về cách xử lý hậu quả sự cố.

Ngoài tổn thất vật chất, Zhang thừa nhận cô bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì lo lắng sự việc có thể mang lại điều không may cho cuộc hôn nhân và đứa con sắp chào đời. Tuy nhiên, trong một video cập nhật sau đó, cô cho biết đã nhận được nhiều lời an ủi từ cộng đồng mạng, trong đó có quan niệm dân gian cho rằng những vật quan trọng bị hư hại có thể là “của đi thay người”.

Zhang khẳng định việc đăng tải video không nhằm mục đích yêu cầu bồi thường từ mẹ con cậu bé, bởi chiếc vương miện đã được mua bảo hiểm. Theo cô, công ty bảo hiểm, bảo tàng và gia đình cô sẽ cùng phối hợp để xử lý, chia sẻ thiệt hại.

Bên cạnh đó, nữ blogger cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh cần chú ý trông nom và dặn dò con cái khi tham quan triển lãm, thay vì “chỉ tập trung vào điện thoại”.

Vợ chồng Zhang khẳng định việc đăng tải video không phải để yêu cầu bồi thường từ hai mẹ con, bởi chiếc vương miện đã được mua bảo hiểm.

Đoạn video của Zhang thu hút khoảng 180.000 lượt thích và hơn 35.000 bình luận, kéo theo nhiều tranh cãi xoay quanh trách nhiệm bồi thường. Trong khi một số ý kiến chỉ trích người mẹ và đứa trẻ, nhiều người khác cho rằng ban tổ chức triển lãm phải chịu trách nhiệm vì không đảm bảo việc cố định an toàn tủ trưng bày.

Một người tự nhận làm việc trong lĩnh vực triển lãm cho biết, khi lắp đặt hiện vật, đơn vị tổ chức đáng lý phải kiểm tra độ chắc chắn của bệ trưng bày bằng cách tác động thử, nhằm bảo đảm hiện vật vẫn an toàn ngay cả trong trường hợp khách tham quan có hành vi bất cẩn.

(Tổng hợp)