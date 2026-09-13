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Bé trai đeo cặp sách vừa chạy vừa khóc trên cao tốc lúc 23 giờ, bất ngờ chuyện phía sau

| | Xã hội

Một nam tài xế đã phát hiện sự việc, dừng lại hỏi han cháu bé.

Tối 12/9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh một bé trai chạy trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (TP.Đồng Nai). Tài xế xe có camera hành trình khi phát hiện sự việc đã dừng lại hỏi chuyện, đồng thời đưa cháu bé đến Công an xã Phước Thái để hỗ trợ tìm người thân cho cháu bé.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, nam tài xế là anh Huỳnh Hữu Hoài. Khoảng 22 giờ ngày 12/9, anh Hoài lái xe trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, hướng về khu vực nút giao vòng xoay Phước Thái.

Tài xế hốt hoảng phát hiện bé trai đang chạy trên cao tốc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khi đến đường dẫn cao tốc gần quốc lộ 51, anh Hoài bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 3-5 tuổi chạy một mình trên đường. Sau khi hỏi chuyện, anh đưa bé đến Công an xã Phước Thái. Vì đang chở vợ đi làm gấp nên sau khi bàn giao bé cho công an, anh Hoài đã rời đi.

Đến rạng sáng nay (13/9), anh Hoài nhận được thông tin bé trai đã được người nhà đến đón. Anh cũng nhận được tin nhắn cảm ơn của người tự xưng là bố của cháu bé.

Theo chia sẻ, tối hôm xảy ra sự việc, bố của bé gửi con ở nhà một người chị ở gần cao tốc để đi làm đêm. Khi thức giấc, bé không thấy bố nên đã chạy đi tìm rồi lạc vào cao tốc. Anh Hoài cũng mong mọi người không trách bố mẹ của cháu bé, vì hoàn cảnh gia đình phải mưu sinh vào ban đêm nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Thông tin trên báo Xây dựng cho hay, ngày 13/9, lực lượng chức năng xã Phước Thái, TP Đồng Nai xác nhận bé trai đi lạc trên trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được người thân đón về an toàn.

Theo Lam Giang (Tổng hợp)

Phụ Nữ Mới

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