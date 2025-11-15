Bellerive Hoi An - Linh hồn dòng chảy ôm trọn tinh hoa miền sông nước

Bellerive - Tinh thần phố cổ thấp thoáng trong từng đường nét

Cái tên "Bellerive" gợi nhớ đến vẻ đẹp thanh bình nơi bờ sông Hội An - vùng đất di sản nơi sông nước giao hòa cùng phố cổ. Khu nghỉ dưỡng không chỉ tọa lạc giữa lòng Hội An, mà còn mang trong mình linh hồn của miền đất ấy, kể lại câu chuyện văn hóa đậm sâu qua từng đường nét và hơi thở không gian.

"Bellerive" - "Bờ sông xinh đẹp" giữa lòng Hội An

Hơi thở làng chài tái hiện qua ngôn ngữ kiến trúc đương đại

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những chiếc thuyền ven sông Hoài, kiến trúc Bellerive được kiến tạo với mái cong mềm mại tựa chiếc ghe úp ngược - phảng phất dáng hình mộc mạc của người dân chài xứ Quảng. Mỗi khối nhà, mỗi đường nét đều được tính toán để "thở" cùng thiên nhiên: mảng xanh đan cài giữa các khu chức năng, ánh sáng chan hòa qua từng khung cửa và dòng nước sông Đế Võng lặng lẽ ôm lấy khu nghỉ dưỡng, mang đến cảm giác như đang hòa mình trong một ốc đảo an yên.

Từ vật liệu bền vững như gạch không nung, đá tự nhiên đến kính cường lực, mọi chi tiết đều được chọn lựa kỹ lưỡng - không chỉ vì thẩm mỹ mà còn để thích ứng với khí hậu nhiệt đới miền Trung. Sắc trắng tinh giản kết hợp cùng gam gỗ be ấm áp của nội thất gợi nên vẻ thanh lịch, hiện đại; trong khi trần lưới đan chéo tại lounge bar, lấy cảm hứng từ hình ảnh ngư dân thả lưới, trở thành điểm nhấn văn hóa đầy tinh tế. Tất cả hòa quyện, tạo nên cảm giác dung dị mà sâu lắng như chính hơi thở của Hội An.

"Mái ghe úp ngược" - kiến trúc độc đáo nhưng gần gũi tại Bellerive

Bellerive là cuộc đối thoại hài hòa giữa di sản và đương đại: vừa giữ trọn nét hồn hậu của phố cổ Hội An, vừa mang đến tiện nghi và sự thư thái của nhịp sống hiện đại. Ở nơi ấy, kiến trúc không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn để cảm nhận: mùi gỗ mới thoang thoảng, tiếng gió lùa qua mái cong, ánh nắng khẽ phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng.

Không gian ấy mang đậm tinh thần Hội An - nơi tinh hoa văn hóa sông nước hòa quyện cùng trải nghiệm đương đại, tạo nên linh hồn riêng biệt của Bellerive.

Không gian sông nước hòa cùng sự hiện đại tại Bellerive Hoi An

GROHE và dòng chảy vỗ về xúc cảm lữ khách

Nếu dòng sông Đế Võng mang đến hơi thở tĩnh tại cho Bellerive, thì dòng nước từ GROHE chính là linh hồn kết nối cảm xúc con người với không gian ấy. Ẩn mình tại nơi riêng tư nhất trong resort, mỗi sản phẩm của GROHE đều là một tác phẩm thiết kế mang tính biểu tượng, nơi kỹ nghệ Đức hòa quyện cùng sự thấu hiểu khách hàng đầy tinh tế.

Trong không gian ấm áp tại Bellerive Hoi An, vòi bồn tắm đặt sàn GROHE Lineare và vòi chậu rửa đơn GROHE Plus XL đã trở thành điểm chạm hoàn hảo của nghệ thuật hiện đại. Được kết hợp giữa đường nét tối giản, thanh mảnh của hình tròn và sự sắc nét, cân đối của khối lập phương, cả hai tuyệt tác vòi nước không chỉ tôn vinh sự sang trọng mà còn gợi nhắc nhịp chảy dịu dàng của sông Đế Võng: nhẹ nhàng, đầy cảm xúc.

Vòi GROHE Lineare nâng vẻ hiện đại của phòng tắm

Tiếp nối trải nghiệm ấy, chậu rửa GROHE Eurocosmo với những đường cong mềm mại trở thành mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh thiết kế GROHE Plus, mang đến tổng thể thanh lịch, tinh giản và đồng điệu với vẻ sang trọng đặc trưng của Bellerive Hoi An.

Vòi chậu đơn GROHE Plus XL mềm mại, thanh thoát

Tỏa sáng trong không gian phòng tắm là bộ điều khiển sen âm tường Grohtherm SmartControl. Với thiết kế vuông vắn, liền mạch mang phong cách tối giản, sản phẩm ghi dấu ấn bằng vẻ thanh lịch hiện đại, trong khi công nghệ GROHE TurboStat tích hợp giúp duy trì nhiệt độ ổn định tuyệt đối, mang đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn trong từng dòng nước.

Bộ điều khiển sen âm tường Grohtherm SmartControl - điểm nhấn của sự tinh giản và chuẩn xác trong từng chuyển động của nước.

Tại Bellerive Hoi An, dòng chảy của kiến trúc và cảm xúc hòa quyện cùng hơi thở của nước. Sự hiện diện của GROHE không chỉ tôn lên vẻ sang trọng đương đại mà còn làm trọn vẹn trải nghiệm nghỉ dưỡng - nơi mỗi chi tiết công nghệ đều hòa vào tổng thể tinh tế của Bellerive. Giữa nhịp sống yên bình bên dòng sông Đế Võng, GROHE trở thành thanh âm lặng lẽ mà sâu sắc, khơi dậy cảm giác an yên, để mỗi khoảnh khắc tại Bellerive là một bản hòa ca của di sản và hiện đại.