"Bến đỗ" mới của sếp Hoàng Nam Tiến: Cơ sở đào tạo đạt 5 sao quốc tế, cử nhân mới ra trường có thể nhận lương 1000 USD

Mới đây, các công ty thành viên của Tập đoàn FPT trong khối viễn thông, giáo dục công bố quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao. Một điểm đặc biệt khiến thu hút sự chú ý của nhiều người, đó là việc ông Hoàng Nam Tiến sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) và chuyển sang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT.

Theo đó trường ĐH FPT được thành lập từ năm 2006 với sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập, cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước. Khác biệt trong phương pháp đào tạo ĐH FPT là gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đào tạo theo chương trình chuẩn công nghệ quốc tế, thành thạo hai ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm, chú trọng phát triển con người toàn diện, hài hòa.

ĐH FPT là một trong số ít những trường ĐH ở Việt Nam có campus trải khắp 3 miền khi có cơ sở đồng thời tại 5 thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quy Nhơn.

1. Khuôn viên trường tiện nghi đầy đủ

ĐH FPT hiện đang có khuôn viên trải rộng 5 thành phố lớn trên cả nước bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Các thiết kế, cảnh quan của khuôn viên ĐH FPT tại mỗi cơ sở đều rất đặc biệt, lấy kiến trúc xanh làm phong cách chủ đạo. Các trường đều được đầu tư về mặt cơ sở vật chất để mang lại cho sinh viên những trải nghiệm tốt nhất.

Cơ sở ĐH FPT Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Võ Trọng Nghĩa, người từng đạt vô số giải thưởng lớn nhỏ trên thế giới về kiến trúc và lọt vào danh sách Kiến trúc sư tiêu biểu năm 2014 của CNN và cả chuyên mục Ones to watch (chương trình vinh danh những tên tuổi nổi tiếng trong giới văn hoá, nghệ thuật). Tòa nhà hiệu bộ của ĐH FPT là công trình thiết kế giành giải Nhất kiến trúc xanh Việt Nam và được vinh danh tại Festival Kiến trúc thế giới với 7 tầng có tổng diện tích sử dụng 11.065 m2. Mặt tiền được thiết kế ô vuông đặc rỗng so le nhau tạo nhịp điệu đơn giản nhưng ấn tượng.

Hệ thống phòng học và ký túc xá dành cho sinh viên FPT cũng được chú trọng đầu tư. Các tòa nhà được thiết kế để nhận ánh sáng và gió tự nhiên, mỗi lớp học có đầy đủ điều hòa, máy chiếu phục vụ cho việc học tập. Xung quanh tòa nhà trong campus ĐH FPT là hệ thống cây xanh và hồ điều hòa mát mắt.

Không dừng lại ở đó, trường còn có cả... tiệm cắt tóc, quán cà phê, siêu thị và cửa hàng giặt là ở ngay trong khuôn viên.

Không chỉ cơ sở ở Hà Nội mà 4 cơ sở còn lại đều được chú trọng đầu tư. Các thiết kế, cảnh quan của khuôn viên ĐH FPT tại mỗi cơ sở đều rất đặc biệt, lấy kiến trúc xanh làm phong cách chủ đạo.

2. Cơ sở đào tạo đạt chất lượng 5 sao

Theo thông tin từ trang web chính thức của ĐH FPT, năm 2023, trường tuyển sinh 3 khối ngành, gồm: Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Digital Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị truyền thông đa phương tiện; Tài chính); Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; An toàn thông tin; Thiết kế Mỹ thuật số); Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc).

Để theo học tại trường, thí sinh có thể áp dụng theo 2 phương thức tuyển sinh, gồm xét kết quả xếp hạng học sinh THPT năm 2023 hoặc xét tuyển thẳng với những yêu cầu của trường. Dẫu sử dụng hình thức xét tuyển nào, thí sinh đều phải có chứng chỉ tiếng Anh như Toefl (575+), Ielts (6,0+)... Nếu thí sinh chưa có trình độ tiếng Anh theo yêu cầu thì phải đăng ký học chương trình tiếng Anh dự bị của trường cho tới khi đạt yêu cầu. Mục đích của việc này nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo chuẩn công nghệ quốc tế, sinh viên thành thạo ít nhất 2 ngoại ngữ.

Với những yêu cầu cao từ khâu tuyển sinh cho đến chương trình đào tạo đều theo chuẩn quốc tế, năm 2015, tổ chức đánh giá và xếp hạng giáo dục uy tín của thế giới QS (tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds) đã công nhận ĐH FPT là trường Việt Nam duy nhất giành 5 sao (mức độ cao nhất trong đánh giá gắn sao) cho 2 hạng mục chất lượng đào tạo và việc làm.

ĐH FPT đã được kiểm định trên bộ tiêu chí, trong đó gồm: Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp, Dịch vụ hỗ trợ việc làm cho sinh viên, Danh tiếng các nhà tuyển dụng.

Với chất lượng đào tạo được tổ chức quốc tế công nhận, ông Hoàng Nam Tiến từng chia sẻ trên chuyên trang nội bộ của Tập đoàn FPT, trung bình một kỹ sư mới ra trường (1-2 năm kinh nghiệm) ở ĐH FPT có thu nhập từ 300 USD đến 1.000 USD tuỳ theo kết quả học tập và các tiêu chí điểm cộng khác đi kèm, như ngoại ngữ, ngôn ngữ lập trình, kinh nghiệm học tập, đề tài tốt nghiệp...

3. Muốn theo học, sinh viên phải đóng học phí bao nhiêu?

Là ngôi trường có chất lượng được đánh giá cao, ĐH FPT có mức học phí cũng "xứng tầm" không kém.

Trên trang web của trường, thông tin học phí của mỗi kỳ học được đăng tải công khai. Cụ thể, sinh viên sẽ có 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp), thời lượng học mỗi kỳ là 4 tháng. Học phí chuyên ngành là 28,700,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ (áp dụng cho sinh viên nhập học hệ đại học chính quy của ĐH FPT năm 2023).

Dành cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS (Học thuật) 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Những sinh viên đã có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này. Những sinh viên khác được phân vào các mức học tương ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa học được tổ chức trước lễ khai giảng, học phí 11.900.000 VNĐ/mức. Sinh viên cần đạt mức tiếng Anh cao nhất trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

Tổng hợp