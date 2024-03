Bến du thuyền cao cấp: Biểu tượng xa xỉ mới tại các “đô thị người giàu”

Sở hữu du thuyền - Thú chơi thời thượng của giới siêu giàu

Chưa tới 1% dân số toàn cầu có khả năng sở hữu du thuyền phục vụ cho nhu cầu giải trí, du lịch, thể thao cá nhân. Tuy nhiên, quy mô của ngành này vẫn có thể cán mốc 15 tỉ USD vào năm 2032, với mức tăng trưởng 6%/năm.

Thực tế, sở hữu du thuyền đang trở thành cuộc chơi mới của giới siêu giàu. Các tỉ phú hàng đầu thế giới như Jeff Bezos, Bernard Arnault hay Richard Branson cũng đều phải bổ sung những chiếc du thuyền cao cấp vào bộ sưu tập xa xỉ phẩm của mình. Vượt lên trên giá trị của một vật trang trí, du thuyền có thể tạo ra những trải nghiệm, cảm xúc cá nhân "không thể mua bằng tiền".

Là một nền kinh tế mới nổi, thị trường du thuyền ở Việt Nam dù hình thành chưa lâu nhưng đang tăng tốc nhanh chóng. Khẳng định đẳng cấp cá nhân bằng các sản phẩm hàng hiệu, trước đây là đồng hồ, túi xách đắt tiền, và nay là du thuyền là một nhu cầu có thực và chính đáng của những người có tài sản.

Nhu cầu này đã nhanh chóng kích hoạt các triển lãm chuyên đề du thuyền được tổ chức từ năm 2021 tại TP.HCM. Hàng loạt hãng du thuyền nổi tiếng đã nhanh chóng "đổ bộ" Việt Nam, với khoảng hơn 40 thương hiệu. Nhiều công ty kinh doanh mặt hàng này đã duy trì được mức tăng trưởng doanh thu tới 30%/năm.

Thị trường bất động sản cũng rất nhanh chóng có sự điều chỉnh để "bắt trend" thú chơi thời thượng của giới siêu giàu. Top siêu đô thị hạng sang sở hữu riêng bến du thuyền có thể kể tới Marina City (Mỹ), Dubai Marina (UAE), Marina Bay Sands (Singapore)… Và nay, một cái tên mới đang được nhắc tới với đẳng cấp xứng tầm thế giới, là Vinhomes Royal Island (Hải Phòng).

Ngỡ ngàng với bến du thuyền tại Thành phố đảo Hoàng Gia

Cùng với nhiều hạng mục khác, công trường bến du thuyền tại Vinhomes Royal Island đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để có thể vận hành ngay khi đón cư dân về ở. Theo đó, với quy mô khoảng 10 ha, tiện ích đặc quyền này gồm khu vực neo đậu với hơn 300 bến đỗ dành cho du thuyền các kích cỡ. Đặc biệt, nơi đây có cả hạ tầng chăm sóc những chiếc du thuyền siêu sang với khu sửa chữa rộng 3.800 m2 và nhà đón tiếp thiết kế sang trọng.

Sở hữu du thuyền, cư dân Vinhomes Royal Island hoàn toàn có thể yên tâm vì nơi neo đậu phương tiện ngay gần nơi mình ở, an ninh, an toàn được đảm bảo tuyệt đối 24/7. Bất cứ khi nào có nhu cầu, cư dân đều có thể rong thuyền ra khơi và hòa mình vào sóng nước bao la. Không gì tuyệt vời bằng trải nghiệm đạp gió cưỡi sóng trên những chiếc du thuyền hạng sang, thỏa mãn khát khao được tự do bay bổng cùng đam mê khám phá thiên nhiên hùng vĩ.

Ảnh minh họa

Được thiết kế hiện đại, xa hoa, Vinhomes Royal Island đồng thời sở hữu vị trí đắc địa "trời cho" khi được bao bọc bởi 3 con sông Bạch Đằng, sông Cấm và Ruột Lợn. Đây chính là hạ tầng quan trọng để vận hành các du thuyền, giúp giới siêu giàu có hành trình nghỉ dưỡng, du lịch thăng hoa cảm xúc khi kết nối trực tiếp tới di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long hay Vịnh Lan Hạ (Cát Bà).

Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, những chiếc du thuyền còn mang đến cho chủ nhân một không gian cực kì riêng tư, sang trọng. Đây sẽ là nơi lý tưởng để những cư dân danh giá của Vinhomes Royal Island có thể gặp gỡ đối tác, thảo luận công việc và gây dựng quan hệ hợp tác mà không lo bị làm phiền.

Bước chân xuống những chiếc du thuyền sang trọng, cư dân có thể tiếp tục tận hưởng những phút xả hơi hoàn toàn riêng tư tại bãi tắm nước biển được thiết kết riêng biệt phía sau các dinh thự. Cùng với đó là hàng loạt đặc quyền thượng lưu bao quanh không gian sống, như sân golf 36 hố 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia tiên phong và duy nhất tại Việt Nam, phố đi bộ văn hóa, vui chơi, mua sắm, ẩm thực bờ sông dài và đẹp nhất Việt Nam, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh, gym….

Bộ sưu tập tiện ích thượng lưu tại Vinhomes Royal Island khiến giới nhà giàu mê mẩn

Đặc biệt, với những cư dân nhí, điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua ngay kế bên nhà là công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với Safari thú độc đáo, hấp dẫn. Nơi đây có kangaroo, hổ, voi, sư tử, tê giác, hươu cao cổ, thú đồng cỏ, bò sát và các loài thú linh trưởng độc đáo và vườn chim. Ngoài ra, còn có khu Kid Zoo, nơi trẻ em tương tác cùng thú lành; vườn cổ tích, công viên vui chơi trẻ em và gia đình với hàng loạt các trò chơi hấp dẫn…

Với định hướng kiến tạo điểm đến thu hút giới siêu giàu khắp thế giới, Thành phố đảo Hoàng Gia cũng có sự hiện diện của đầy đủ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp mang "họ Vin" với nhiều dịch vụ được triển khai, như y tế tận nhà. Nơi đây cũng sẽ có tới 7 trường mầm non, tiểu học, THCS và liên cấp Vinschool cùng Trường Quốc tế Hàn Quốc tiên phong tại Hải Phòng, cập nhật các phương pháp giáo dục hiện đại nhất thế giới.

Giống với nhiều "đô thị toàn cầu" khác mà Vinhomes đang vận hành, đời sống tinh thần của cư dân Vinhomes Royal Island cũng sẽ được chăm chút tỉ mỉ với hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí sẽ diễn ra tại Vincom Mega mô hình Life Design Mall, công viên văn hóa Hàn Quốc K-Park tiên phong có tại Hải Phòng, Quảng trường châu Âu đẹp tráng lệ, cùng nhiều sự kiện, lễ hội "bom tấn" được tổ chức vào các dịp đặc biệt.

Nhịp sống đa sắc màu, nhiều đặc quyền cùng sức hút của bến du thuyền xa hoa khiến Vinhomes Royal Island nhanh chóng lọt "tầm ngắm" của giới siêu giàu đang tìm kiếm trải nghiệm sống đỉnh cao, khác biệt. Thành phố đảo Hoàng Gia cũng được kì vọng sẽ là nhân tố tạo sự bùng nổ cho thị trường bất động sản trong năm nay.