Bến Lức - Đô thị vệ tinh và điểm đến BĐS 2021 –2022

Bến Lức tăng tốc thành đô thị hiện đại của tỉnh Long An

Theo tỉnh Long An, hiện nay tỷ trọng nông nghiệp của Bến Lức chỉ còn 5%. Từ huyện thuần nông, nay ngành công nghiệp đã chiếm 77,6%, thương mại dịch vụ 17,4%, đây là những con số mà chỉ có Long An – Tỉnh đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long làm được. Hiện địa phương này có 11 cụm công nghiệp hoạt động, thu hút trên 1.320 doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm cho trên 57.000 lao động.

Dự báo đến năm 2025 dân số tại huyện Bến Lức vào khoảng 160.000 người (chưa tính lao động nhập cư) và đến năm 2040 đạt khoảng 350.000 người. Cũng trong giai đoạn 2021-2025 sẽ đưa Bến Lức đạt đô thị loại III – đây sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, giáo dục, thương mại - dịch vụ, đầu mối giao thông. Trong đó, thị trấn Bến Lức là hạt nhân và được phát triển lan tỏa ra các địa phương lân cận.

Là đô thị vệ tinh của TP HCM trong tương lai, hệ thống giao thông ở Bến Lức ngày càng phát triển. Ngoài tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, QL1A, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành nối ra sân bay Long Thành thúc đẩy thêm sự phát triển của Bến lức.

Không chỉ có vị trí chiến lược sát TP.HCM và cửa ngõ giao thông của các tỉnh miền Tây, Bến Lức - Long An còn sẵn lợi thế bền vững về phát triển hạ tầng, kinh tế công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Thị trấn Bến Lức đang là trung tâm với các KCN lớn như: KCN Nhựt Chánh, KCN Thuận Đạo, KCN Phúc Long, KCN Vĩnh Lộc 2… Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2021, tỉnh Long An đứng đầu cả nước về thu hút nguồn vốn FDI với 3,68 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đăng ký của cả nước. Đây chính là lý do đảm bảo BĐS tại đây sẽ phát triển bùng nổ trong dài hạn. Đây chính là yếu tố rất thuận lợi cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

Có thể thấy, thị trường BĐS Bến Lức đang cơ hội màu mỡ cho các nhà đầu tư. Không chỉ vùng trũng về giá, Bến lức còn có tiềm năng tăng giá mãnh liệt: điển hình như tại Khu dân cư Long Kim II (Trung tâm của thị trấn Bến Lức) mức giá BĐS tại đây đang ở ngưỡng 14 - 30tr/m² trong khi phân khúc đất nền nhà phố 3 tỉnh vùng ven TP HCM như Tây Ninh, Đồng Nai đang là 30 – 50 triệu /m²; khu vực Bình Dương 30 – 100 triệu/m².

Khu dân cư (KDC) Long Kim II vị trí Cửa ngõ của cửa ngõ – Tâm điểm BĐS Bến Lức

Nằm ở vị trí trung tâm Thị trấn Bến Lức, kết nối các tuyến giao thông với 3 mặt tiền đường QL1A – Phan Văn Mãng – Nguyễn Trung Trực, KDC Long Kim II đang là một trong những dự án trọng điểm tại khu vực vùng ven TPHCM. Sở hữu vị trí đắt giá, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 15 phút, cách Sân Bay Tân Sơn Nhất 1 giờ di chuyển, gần CT Trung Lương – TPHCM, cảng QT Bourbon Sông Vàm Cỏ Đông, 10 phút đến thành phố Tân An (trung tâm hành chính tỉnh Long An). Đồng thời cách vành đai 3 khoảng 5km và cách vành đai 4 TPHCM chỉ 200m, cách tuyến Metro số 3A khoảng 3km. KDC Long Kim 2 là dự án đất nền còn lại ở trung tâm thị trấn Bến Lức với 70 lô cuối cùng được chủ đầu tư mở bán.

KDC Long Kim II được đánh giá có khả năng gia tăng giá trị khi hệ thống hạ tầng được quy hoạch đồng loạt, dân cư đã về sinh sống đông đúc. Hàng loạt cơ sở dịch vụ trong dự án như Karaoke, Nhà hàng, Khách sạn… đã mọc lên đáp ứng nhu cầu giải trí cho công nhân các KCN cũng như người dân khu vực. Đất nền Long Kim II đang là quỹ đất giá hấp dẫn và hiếm có tại khu vực Long an – vùng ven TPHCM, đồng thời là cơ hội đầu tư BĐS tại Bến Lức.

KDC Long Kim II – Tâm điểm bất động sản Bến Lức

KDC Long Kim II được đầu tư bởi tập đoàn Hoàng Long, chính thức mở bán do Công Ty Cổ Phần TM và DV BĐS An Vượng Land phân phối độc quyền. Với quy mô 24 ha, khu dân cư Long Kim 2 được quy hoạch và thiết kế theo mô hình khu liên hợp giữa dân cư, thương mại, thể thao giải trí và giáo dục… tạo nên diện mạo của khu đô thị mới văn minh, tiện ích. Đặc biệt, khu dân cư sử dụng nguồn nước sạch được cung cấp bởi công ty cấp nước Hoàng Long.

Trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022, thị trấn Bến Lức sẽ là thị trường BĐS tiềm năng, được thúc đẩy bởi cơ sở hạ tầng và nền kinh tế công nghiệp. Khi các yếu tố tích cực, ổn định hậu Covid-19, thị trường BĐS tại Bến Lức sẽ sớm thoát khỏi vùng trũng về giá, trở về với giá trị tương xứng của một vùng chiến lược. Với những đề án quy hoạch và tốc độ tăng trưởng, chắc chắn Bến Lức sẽ sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại trong tương lai không xa. Đầu tư vào thị trường BĐS Bến Lức hứa hẹn sẽ mang đến giá trị bền vững và lâu dài!