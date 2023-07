Bên trong căn hộ thuê 54 triệu đồng của du học sinh Mỹ, làm việc tại Microsoft

Là một trong những đất nước phát triển, có hệ thống giáo dục chất lượng cao, Mỹ hiển nhiên trở thành quốc gia thu hút nhiều người trẻ đến để học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm. Dù được đông đảo giới trẻ lựa chọn, việc sinh hoạt tại một đất nước xa lạ không phải là điều dễ dàng, đặc biệt trong vấn đề nhà ở. Câu chuyện của cô nàng dưới đây là ví dụ.

Huệ Trang (1999), đã thuê căn hộ diện tích 50m2 để sinh sống trong một năm tại bang Seattle (Mỹ). Trang tốt nghiệp ngành Computer Science (Khoa học máy tính) tại trường Felician University. Sau khi ra trường, cô nhận lời mời làm việc trong mảng phân tích dữ liệu (Data Analyst) cho công ty CBRE và Microsoft, từ đó chuyển đến nơi ở mới.

Căn hộ cô thuê là loại chung cư cao cấp điển hình, bao gồm phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, bếp và phòng chứa đồ nhỏ. Hàng tháng, Trang trả 2300$ (~54.3 triệu đồng) tiền thuê nhà, cùng với 100 - 200$ (3.3 - 4.7 triệu đồng) tiền phụ phí khác. Với Trang, tiền thuê nhà chiếm 1/4 tổng thu nhập cá nhân là hợp lý với mức sống tại bang Seattle.

Hiện trạng căn hộ trống trước khi Huệ Trang chuyển vào. Căn hộ đã lắp đặt sẵn một số đồ nội thất cơ bản như tủ lạnh, lò vi sóng...

Huệ Trang làm theo hình thức hybrid (mô hình làm việc linh hoạt, nhân viên có thể đan xen giữa lên văn phòng và làm việc từ xa) nên có một không gian sống tốt là điều cần thiết

Căn hộ này là nơi Trang dọn ra ở riêng đầu tiên trong thời gian du học Mỹ. Bốn năm đại học trước đó, Trang luôn sống tại ký túc xá của trường, được bao quanh bởi bạn bè và thầy cô nên việc tìm nhà một mình cũng khá khó khăn.

“Một trong những khó khăn lớn nhất là tìm được địa điểm phù hợp với nhu cầu cá nhân về mặt giá cả và an ninh. Hơn nữa, thời điểm mình tìm nhà, việc bay đi bay lại giữa các bang vẫn còn khó khăn do tình hình dịch Covid. Mình không thể bay tới tận Seattle, mà chỉ có thể xem hình ảnh nhà qua video call hoặc website. Vậy nên trước khi chuyển đến căn hộ mới, mình chỉ có thể áng chừng diện tích và kiến trúc của chúng thôi", Trang kể lại.

Trang đặt ra 2 tiêu chí khi tìm nhà là đảm bảo an ninh và đầy đủ cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, một điểm mà Trang ưng ý khi chọn căn hộ là có tiện ích đầy đủ. Chẳng hạn như trong khu nhà có phòng gym, phòng sinh hoạt chung, máy pha cafe và khu vực đựng đồ mà shipper vận chuyển đến.

“Tính mình khá cẩn trọng, vả lại mình còn ở một mình và làm việc tại nhà khá nhiều. Do đó, mình muốn căn nhà phải thật thoải mái và an toàn nhất có thể. Còn lại mọi yếu tố khác mình có thể linh hoạt được. Rất may là căn hộ hiện tại đáp ứng được cả hai yêu cầu", Trang chia sẻ.

Vì Trang muốn tự thiết kế không gian sống, phù hợp tính cách nên cô chọn thuê căn hộ trống. Sau đó, Trang có thể tự lên ý tưởng, mua mới toàn bộ nội thất rồi tiến hành lắp đặt.

Nằm sát cửa ra vào là khu vực bếp. Không gian này rộng rãi, đầy đủ đồ dùng và phù hợp với sinh hoạt một người

Phòng tắm kết hợp vệ sinh nằm bên tay trái cửa ra vào

Một điều Huệ Trang thích ở không gian này là có lắp đặt sẵn bồn tắm - nơi cô giải toả căng thẳng sau một ngày làm việc

Tiến sâu vào căn hộ là phòng khách - khu vực cô nàng dành đến 80% thời gian. Phòng khách được lắp đặt đồ nội thất cơ bản gồm bàn làm việc, kê đựng đồ, bàn ăn và TV

Vào buổi tối, phòng khách có thể biến thành khu vực cực chill như thế này đây

Căn hộ cũng có một phòng ngủ rộng rãi, tiện nghi

Bên cạnh không gian sống của căn hộ thuê, điều Trang ưng ý ở khu nhà là tiện ích nội khu đầy đủ. Đơn cử đây là một phòng sinh hoạt chung trong khu nhà, có bàn bia, bếp và bàn làm việc cho cư dân

Trang nói, số tiền cô đầu tư cho trang trí nhà ở đến hiện tại không phải con số nhỏ. Song với cô bạn, khoản tiền này giống như một động lực để bản thân cố gắng có cuộc sống thoải mái và đầy đủ nhất.



Lần đầu tiên chuyển ra sống riêng nên Trang thu được cho bản thân nhiều kinh nghiệm hay ho trong việc đi thuê nhà.

“Mình nghĩ là nếu được, mọi người nên đến tận nơi để xem nhà, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Quan trọng là bạn nên biết đầu tư vào đúng chỗ đúng nơi. Ngoài ra, hãy cân đối chi tiêu hợp lý nhất so với hoàn cảnh của mình để tránh tiêu xài không cần thiết dẫn đến bị thâm hụt thu nhập hàng tháng. Quan trọng nữa, bạn nên chọn những nơi an toàn và tiện nghi, vì với mình sự an toàn là trên hết khi bạn sống và làm việc ở nước ngoài", Trang nói.

Ảnh: NVCC