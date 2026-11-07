Bên trong chiếc điện thoại giá hơn 2,3 tỷ đồng ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Sở hữu mức giá ngang ngửa một chiếc ô tô hạng sang hay một bất động sản, Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold gây chú ý bởi sự kết hợp giữa vật liệu quý, kỹ nghệ chế tác thủ công và những trải nghiệm đặc quyền. Máy sử dụng khung vàng 18K, kết hợp ceramic đen và da bê ở mặt lưng.

Sự đắt giá của siêu phẩm này nằm ở chuỗi vật liệu siêu xa xỉ được kết hợp bài bản và có chủ đích. Mặt trước máy là tấm kính sapphire nguyên khối được nung liên tục ở nhiệt độ 2.000°C suốt hơn hai tuần, đem lại khả năng chống trầy xước vượt trội cùng độ trong suốt tối ưu.

Bên dưới bộ bàn phím chế tác phức tạp là hệ thống con lăn nâng đỡ bằng đá ruby tự nhiên với tổng khối lượng lên tới 4,75 carat. Kiến trúc cơ khí này giúp giảm thiểu tối đa ma sát, đảm bảo bàn phím vận hành bền bỉ qua nhiều thế kỷ. Khi ngón tay thao tác chạm nhẹ, lớp đá quý mang lại cảm giác bấm mượt mà với độ nảy cơ học chính xác, đồng thời phát ra tiếng “click” giòn giã, đanh gọn rất riêng chỉ có trên dòng Signature.

Bên dưới 12 phím bấm được nâng đỡ bởi 12 viên ruby tự nhiên với tổng khối lượng 4,75 carat.

Bên cạnh những vật liệu quý hiếm, điều chinh phục giới sưu tầm và người đề cao tính độc bản còn đến từ kỹ nghệ chế tác thủ công mang đậm dấu ấn cá nhân. Từ khâu chọn lọc linh kiện, lắp ráp cơ khí cho đến những chi tiết hoàn thiện cuối cùng, mỗi chiếc Signature V Pure Black Full Gold được chăm chút bởi bàn tay tài hoa của một nghệ nhân hàng đầu thế giới. Chữ ký khắc trang trọng trên thân máy biến mỗi thiết bị thành một bản thể riêng biệt, chứa đựng câu chuyện chế tác giàu cảm xúc.

Máy còn sở hữu hệ thống loa kép kết hợp cùng bộ nhạc chuông độc quyền được hòa tấu và thu âm riêng bởi Dàn nhạc Giao hưởng London, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động mỗi khi có cuộc gọi đến.

Phím ruby chuyên biệt được chế tác nổi bật trên thân máy, giúp chủ nhân kết nối nhanh chóng với trợ lý cá nhân Vertu Concierge 24/7 trên toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở giá trị vật liệu và chế tác, Vertu còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đặc quyền dành cho chủ nhân. Thông qua phím ruby chuyên biệt trên thân máy, người dùng có thể kết nối với Vertu Concierge - dịch vụ trợ lý cá nhân hoạt động 24/7 trên toàn cầu. Đội ngũ hỗ trợ có thể đáp ứng nhiều yêu cầu riêng tư, từ đặt chỗ tại các nhà hàng Michelin, sắp xếp lịch trình di chuyển đến hỗ trợ tiếp cận những sự kiện giới hạn. Đây cũng là một trong những trải nghiệm tạo nên khác biệt của Vertu so với các dòng điện thoại phổ thông.

Ngoài ra, thiết bị tích hợp hệ điều hành độc quyền hoạt động như một “pháo đài số” khép kín, ngăn chặn nguy cơ nhiễm mã độc hay các lỗ hổng bảo mật thường thấy trên smartphone phổ thông. Cơ chế mã hóa thoại can thiệp sâu vào phần cứng giúp giảm thiểu rủi ro bị nghe lén, đảm bảo mọi cuộc đàm thoại kinh doanh đắt giá luôn nằm trong phạm vi riêng tư. Đây chính là những lý do khiến dòng máy này có mức giá đắt đỏ.