Bên trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới có gì đặc biệt?

Siêu du thuyền Icon Of The Seas được đầu tư xây dựng bởi công ty du lịch Royal Caribbean có giá trị 2 tỷ USD (1,58 tỷ bảng Anh). Con tàu 20 tầng này lớn gấp 5 lần Titanic và có thể chở tối đa 10.000 người, gồm 2.350 thủy thủ đoàn để chăm sóc 7.600 hành khách.

Với chiều dài 365 m, rộng 65 m cùng 20 tầng, tàu Icon of the Seas có trọng tải 250.800 tấn. Trước đó, danh hiệu tàu du lịch lớn nhất thế giới thuộc về Wonder of the Seas , cũng thuộc đội tàu của Royal Caribbean.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới có giá trị 2 tỷ USD. Ảnh: New York Post.

Icon Of The Seas đang cập cảng Ponce ở Puerto Rico (Mỹ) nhằm tiến hành cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi chính thức khởi hành vào cuối tháng 1. Với phần thân khổng lồ, Icon Of The Seas sở hữu hệ thống 6 động cơ, đạt tổng công suất 90.520 mã lực.

Sở hữu 6 động cơ giúp du thuyền lớn nhất thế giới đạt công suất 90.520 mã lực. Ảnh: New York Post.

Trong khi đó, khu vực boong tàu có đầy đủ mọi tiện nghi và quần thể giải trí đẳng cấp nhất nhằm phục vụ những du khách khó tính nhất, bao gồm 7 hồ bơi, đường đu dây ở độ cao 47m so với mực nước biển.

Những trò chơi mạo hiểm được thiết kế trên Icon Of The Seas. Ảnh: Royal Caribbean.

Đồng thời, Icon Of The Seas còn sở hữu công viên nước lớn nhất trên thế giới khi so với các tàu du lịch khác. Ở khu vui chơi cảm giác mạnh, lữ khách được trải nghiệm những đường trượt mạo hiểm, như rơi tự do với mức nghiêng 66 độ. Những người tìm kiếm trải nghiệm nhẹ nhàng hơn có thể nằm dài dưới những tán cọ hoặc chèo thuyền trong bể bơi vô cực sang trọng.

Icon Of The Seas có nhiều khu vui chơi dưới nước sang trọng để hấp dẫn du khách. Ảnh: New York Post.

Trên tầng cao nhất, thác nước nhân tạo cao 16,7 m, đổ xuống trung tâm của nhà hát vòng tròn dạng hang động. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh đại dương và tất cả các loại hình triển lãm, bao gồm cả các chương trình biểu diễn theo phong cách của Cirque du Soleil, nhà sản xuất xiếc đương đại lớn nhất trên thế giới.

Không gian trên tàu được tái hiện như đang ở bãi biển.

Những lữ khách có "tâm hồn ăn uống" sẽ hài lòng bởi 40 nhà hàng sang trọng, phục vụ các món ăn và đồ uống đa dạng theo phong cách đặc trưng của nhiều vùng miền trên thế giới, đi kèm quầy bar cocktail đặc biệt.

Văn hoá ẩm thực độc đáo sẽ phục vụ tất cả du khách. Ảnh: Royal Caribbean.

Icon of the Seas bắt đầu đón những hành khách đầu tiên trong chuyến ra khơi vào ngày 27/1 tại Miami, Florida, Mỹ. Hành trình này sẽ kéo dài trong 7 ngày xung quanh vùng biển Caribbean.

Sau khi ra mắt chính thức, siêu du thuyền kể trên sẽ hoạt động quanh năm, cung cấp các chuyến du lịch dài 7 ngày ở Đông và Tây Caribbean, nơi hành khách có thể ghé thăm nhiều điểm đến du lịch nhiệt đới nổi tiếng như Mexico, St. Maarten và Honduras, cũng như hòn đảo của Royal Caribbean mang tên CocoCay (Bahamas).