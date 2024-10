Từng được dự đoán là “bom xịt”, Sex and the City hóa “gà đẻ trứng vàng” của HBO, đưa hàng loạt tên tuổi lên sao hạng A, kiếm về tiền khủng: Sau 20 năm vẫn "hot giần giật"

Dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Candace Bushnell, series phim “Sex and the city” ra mắt năm 1998 đã ngay lập tức trở thành hiện tượng phim truyền hình thế giới. Lấy bối cảnh ở Thành phố New York đông đúc, xa hoa bậc nhất nước Mỹ, phim kể về cuộc sống của 4 người phụ nữ độc thân Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York và Miranda Hobbes. Phong cách sống tự do đầy quyến rũ của những quý cô U40 này đã tạo nên cảm hứng sống và yêu hết mình cho khán giả. Chưa bao giờ người ta nói thật đến thế về cuộc sống, tình bạn, tình yêu... ở phái đẹp.

“Sex and the city” kéo dài 6 mùa trước khi kết thúc vào tháng 2 năm 2004. Tuy nhiên, hành trình của bom tấn này không dừng lại ở đó. 4 năm sau, những quý cô U40 đã quay trở lại với “Sex and the City” ở phiên bản điện ảnh và tiếp tục tạo nên cơn sốt. Hơn 2 thập kỷ lên sóng, "Sex and the City" không chỉ dừng lại ở một bộ phim ăn khách mà nó còn mang lại nhiều giá trị hơn thế.

Ở thời điểm mới ra mắt và cả sau đó, “Sex and the City” nhận vô số “gạch đá” từ giới phê bình về dàn diễn viên, nội dung phim, thậm chí là thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải. Cứ ngỡ HBO sẽ sản xuất ra một quả “bom xịt”, nào ngờ “Sex and the City” lại thành công ngoài mong đợi với tỉ suất người xem cao ngất ngưởng. Từ mức trung bình 2 triệu người xem hàng tuần trong mùa đầu tiên, tỷ suất người xem của bộ phim đã tăng lên 10 triệu ở Hoa Kỳ và hơn 4 triệu ở Vương quốc Anh cho tập cuối vào năm 2004. Thành tích này cũng giúp bộ phim này trở thành “bom tấn” trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Không chỉ bản truyền hình, 2 phim điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2008 và 2010 cũng “càn quét” các phòng vé khắp thế giới dù từng chịu cảnh bị các nhà phê bình “bới lông tìm vết”. Trước thành công của “Sex and the City”, Tổng biên tập của tạp chí phê bình điện ảnh Screen International đã phải thốt lên rằng “các nhà phê bình chẳng thể ảnh hưởng gì tới với việc phim nào sẽ trở thành bom tấn ngoài rạp”. Và quả thực, các nhà phê bình cứ… “phê bình” còn người xem thì cứ xem, và thậm chí còn đi xem rất đông.

Tại sao “Sex and the City” lại thành công đến vậy?

Theo Telegraph, “Sex and the City” ra mắt đúng vào lúc cuộc sống của phụ nữ Mỹ bắt đầu có những thay đổi mạnh mẽ trong giai đoạn cuối thập niên 1990, khi họ biết tận hưởng cuộc sống hơn bao giờ hết. Qua những thước phim đầy hài hước, “Sex and the City” đã phản ánh kịp thời những biến đổi đó với màu sắc tươi vui hiện đại, thể hiện sự tự do, phóng khoáng của một thế hệ phụ nữ kiểu mới. Một trong những cái mới, đó là họ dám cởi mở trong việc trò chuyện về tình dục.

Telegraph cho rằng “Sex and the City” đã phá bỏ nhiều chuẩn mực cố hữu, lồng ghép những chủ đề tưởng như cấm kỵ một cách khôn khéo nhưng vẫn đem lại tiếng cười và khiến hình ảnh người phụ nữ cũng hiện lên mạnh mẽ, tự do, phóng khoáng và đầy thú vị.

Còn theo đánh giá của SR, “Sex and the City” trở nên nổi tiếng vì đây là chương trình mà khán giả có thể sống gián tiếp thông qua các nhân vật trong phim. Theo đó, bộ phim chứa đựng thế giới đặc trưng phụ nữ, với những mối quan tâm về tình yêu, tình bạn, những chuyện tào lao hay những hào nhoáng phù phiếm mà bất cứ phụ nữ nào cũng đam mê…

Với những lý do đó, “Sex and the City” đã chứng minh rằng những bộ phim hướng đến phụ nữ - một đề tài hiếm khi được khai thác trong một bộ phim truyền hình hay điện ảnh thời điểm đó - vẫn có thể vượt qua những bình luận khắt khe nhất và gặt hái loạt giải thưởng danh giá.

Theo danh sách được trang SR công bố, "Sex and the City" đứng vị trí 2 trong BXH 15 chương trình HBO nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sau 6 mùa phát sóng, “Sex and the city” có 7 chiến thắng từ 54 đề cử giải Emmy, và 8 chiến thắng từ 24 đề cử giải thưởng Quả cầu vàng. Tác phẩm đồng thời lọt vào danh sách top 100 phim truyền hình hay nhất mọi thời đại do tạp chí Time bầu chọn và là phim đứng thứ 5 trong danh sách "phim truyền hình kinh điển" của Entertainment Weekly.

Có lẽ không phải là cường điệu khi nói rằng “Sex and the City” là một trong những series thành công nhất trong lịch sử truyền hình của thế giới.

Ngoài việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và các nhà phê bình đối với các chủ đề và nhân vật trong phim, “Sex and the City” còn giúp kênh truyền hình HBO (Home Box Office) nổi lên như một mạng lưới phim đáng xem với những chương trình dành cho người trưởng thành hơn so với những chương trình được xem trên truyền hình mạng khác.

Vào thời điểm năm 1998, HBO là một kênh truyền hình trả phí, ghi dấu ấn với phim ảnh và quyền anh. Trước đó, Oz - bộ phim truyền hình đầu tiên của HBO được sản xuất vào năm 1997 không được nhiều người đón nhận. Vì vậy, khi “Sex and the City” ra mắt, người ta nghĩ rằng sẽ không ai “mua” một bộ phim hài hướng đến phụ nữ - nhất là những bộ phim có sự góp mặt của những ngôi sao đang lụi tàn như Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall và một vài diễn viên vô danh khác. Quan trọng nhất, phim Mỹ thời điểm đó hiếm khi nói về phụ nữ và đưa những chuyện tế nhị của chị em lên sóng truyền hình. Cũng vì đi ngược lại những chuẩn mực đó nên ý tưởng sản xuất “Sex and the City” từng bị xem là điên rồ. Tuy nhiên, sự thành công ngoài mong đợi của bộ phim đã phá vỡ những định kiến đó.

Theo các báo cáo, “Sex and the City” được xem là loạt phim có phần tiếp theo thành công nhất so với bất kỳ chương trình truyền hình nào từ trước đến nay. Cụ thể, “Sex and the City” bản điện ảnh năm 2008 và năm 2010 lần lượt kiếm được 418 triệu USD và 290 triệu USD trên toàn thế giới. 11 năm sau đó, ngoại truyện “And Just Like That” của phim được phát sóng lại một lần nữa chứng minh sức hút của thương hiệu “Sex and the City” năm nào vẫn chưa hề thuyên giảm.

Theo Forbes, “Sex and the City” không chỉ giúp HBO tăng lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mà còn mang lại doanh thu khủng sau khi bộ phim này phát sóng. Năm 2004, kênh truyền hình này đã bán bản quyền “Sex and the City” cho kênh truyền hình cáp Time Warner TBS với giá 750.000 USD/tập. Bộ phim này sau đó được phát sóng tại hơn 200 quốc gia. Cửa hàng trực tuyến của HBO cũng bán hơn 74 mặt hàng theo các trào lưu được tạo ra từ bộ phim và kiếm được bội tiền.

Cùng với sự thành công của bộ phim, các diễn viên chính trong phim như Sarah Jessica Parker (thủ vai Carrie), Kim Cattrall (thủ vai Samantha), Kristin Davis (thủ vai Charlotte) và Cynthia Nixon (thủ vai Miranda) cũng trở thành siêu sao được săn đón và nhanh chóng “đổi đời”.

Theo Celebrity Net Worth, Sarah Jessica Parker - ngôi sao chính của “Sex and the City” đã kiếm được gần 50 triệu USD từ 3 mùa đầu tiên của "Sex and the City" và 4,1 triệu USD cho mỗi tập phim trong 3 mùa cuối sau khi được bổ nhiệm làm nhà sản xuất điều hành. Với phần ngoại truyện của "Sex and the City" là "And Just Like That...", Sarah nhận được khoảng 10 triệu USD mỗi mùa. Ngoài số tiền kiếm được nhờ tham gia "Sex and the City", Sarah Jessica Parker kiếm được bội tiền nhờ 1 thương hiệu giày, 1 dòng rượu vang và bộ sưu tập nước hoa “ăn theo” tiếng vang của "Sex and the City". Tất cả đã góp phần tạo nên giá trị tài sản ròng khổng lồ lên tới 150 triệu USD của nữ diễn viên.



Dù không sở hữu mức thù lao cao như Sarah Jessica Parker nhưng 3 nữ diễn viên còn lại là Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon cũng kiếm được 450.000 USD cho mỗi tập phim vào thời kỳ đỉnh cao của Sex and the City và khoảng 1 triệu USD mỗi tập cho "And Just Like That...". Trong đó, nữ diễn viên Kim Cattrall còn tận dụng nhân vật của mình để phát hành 2 cuốn sách "Sexual Intelligence" và "Satisfaction: The Art of the Female Orgasm" với tổng cộng 370.000 bản được bán ra, đem về cho mỹ nhân sinh năm 1956 này một khoản tiền khổng lồ. Giá trị tài sản ròng hiện nay của 3 mỹ nhân này lần lượt là 40 triệu USD, 35 triệu USD và 25 triệu USD.

“Sex and the City” không chỉ là một bộ phim truyền hình về phụ nữ và tình yêu, mà còn là thế giới thời trang cao cấp đầy ''mãn nhãn'' cho tín đồ mộ điệu. Qua từng tập phim, 4 nhân vật nữ trong "Sex and the City" – Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes và Charlotte York – đã phá vỡ các quy tắc thời trang cũ kỹ và tạo nên những trào lưu có ảnh hưởng đến xu hướng thời trang thế giới.

Từ giày cao gót đến những chiếc váy hàng hiệu, chủ nghĩa vật chất của các nhân vật trong "Sex and the City" đã biến bộ phim thành mảnh đất màu mỡ để các thương hiệu thời trang thỏa sức khai thác. Sức ảnh hưởng rộng rãi của bộ phim giúp những trào lưu thời trang mà các diễn viên sử dụng được săn lùng, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng cho các thương hiệu nổi tiếng.

Đáng chú ý phải kể đến thương hiệu giày Manolo Blahnik. Ra mắt từ năm 1971 nhưng đến năm 1998, Manolo Blahnik vẫn còn phải loay hoay ở thị trường ngách. Chỉ đến khi được Sarah Jessica Parker “lăng xê” mẫu giày gót trứ danh trong "Sex and the City", Manolo Blahnik mới vụt lên trở thành thương hiệu mà mọi phụ nữ trên thế giới đều khao khát. Kể từ năm 2000, thương hiệu này đã bán được 30.000 đôi giày mỗi năm chỉ riêng tại cửa hàng bách hóa Neiman Marcus của Mỹ. Theo The Guardian, doanh số của Manolo Blahnik trong năm 2000 đã tăng gấp 3 lần nhờ "Sex and the City".

Không chỉ Manolo Blahnik, các thương hiệu thời trang xa xỉ khác như Dior, Clair, Fendi,… cũng ghi nhận những dấu hiệu tích cực sau khi xuất hiện trên phim. Thậm chí ngay cả khi bộ phim đã kết thúc được gần 1 thập kỷ, những item từng được 4 sao nữ "Sex and the City" diện lên người vẫn cháy hàng. Theo số liệu báo cáo của Clair, Fendi, và đặc biệt là Baguette, doanh thu bán hàng của họ tăng mạnh vào năm 2020 khi những nhà mốt này hồi sinh và bán lại những chiếc túi xách nổi tiếng năm nào.

Theo The Guardian, sau khi nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đi đôi giày đế xuồng Lena Non-Stop Disco của hãng Terry de Havilland vào cuối mùa hè năm 2021, kiểu giày với mức giá 275 bảng Anh này đã cháy hàng ngay sau đó. Điều tương tự cũng xảy ra với chiếc váy của thương hiệu Anh Emilia Wickstead mà Kristin Davis mặc hay chiếc mũ của hãng Monrowe mà Parker đội. Một hãng bán lẻ thời trang ở London cho biết, có những thời điểm, các mẫu thời trang xuất hiện trên phim bán chạy gấp đôi, gấp ba và họ luôn trong tình trạng thiếu hàng.

Có thể thấy, trong khi giới phê bình phim không dành nhiều thiện cảm cho “Sex and the City”, thì hầu hết những người làm thời trang lại tôn sùng bộ phim bởi nó đã thúc đẩy nhu cầu may mặc của chị em lên cao bất ngờ. Nhiều năm qua, “Sex and the City” vẫn có sức ảnh hưởng to lớn trong việc định hướng phong cách thời trang của giới mộ điệu.

Dù chỉ kéo dài 6 mùa và 2 phần phim điện ảnh nhưng di sản của “Sex and the City” lại ảnh hưởng suốt tận 20 năm sau đó. Với nội dung chân thật và hài hước, bộ phim không chỉ mang đến tiếng cười mà còn chinh phục khán giả bằng những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, tình yêu và cả sự nghiệp.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi bộ phim hài lãng mạn này là "cẩm nang sống" của phụ nữ. Thông qua câu chuyện hẹn hò của 4 nhân vật chính, người xem phần nào thấy được câu chuyện của mình ở trong, đồng cảm và thậm chí là vỡ lẽ ra nhiều chân lý trong cuộc sống.

Ra mắt từ năm 1998 nhưng những thông điệp, câu chuyện mà 4 người phụ nữ U40 truyền tải vẫn vô cùng thức thời và đúng cho đến tận ngày nay. Qua hành trình vật lộn với chứng vô sinh của nhân vật Charlotte, “Sex and the City” cho thấy rằng phụ nữ đáng được trân quý về mọi mặt, chứ không chỉ khả năng sinh đẻ. Phim cũng chứng minh phụ nữ không cần phải tuân theo những lý tưởng của xã hội để chịu áp lực kết hôn sớm hay sinh con khi đến một độ tuổi nhất định.

Không những thế, những phụ nữ xuất hiện trong “Sex and the City” là những người vừa biết cống hiến, vừa biết hưởng thụ cuộc sống. Họ sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước, nhưng không suốt ngày “vùi đầu” vào công việc mà cũng có những mối quan tâm rất phụ nữ. Hơn hết, họ không sống cam chịu mà biết cách lên tiếng cho bản thân, đồng thời nắm bắt cơ hội để tạo ra cuộc sống và sự nghiệp mà họ mong muốn.

Trong thời đại mà việc nói chuyện thoải mái về tình dục vẫn còn là điều cấm kỵ, Samantha chính là nhân nhân vật mang tính cách mạng được đưa vào “Sex and the City” để chứng minh rằng phụ nữ có thể sống một cách tự do và không bị ràng buộc. Bên cạnh đó, những bài học trong tình yêu của nữ chính Parker như yêu ai quá nghiêm túc trong tình cảm sẽ thua cuộc, bạn độc thân không có nghĩa là bạn cô đơn, không nên gò ép mình trong những mối quan hệ độc hại mà có thể tự do tìm kiếm người phù hợp... cũng khiến người xem phải liên hệ với câu chuyện của bản thân và chiêm nghiệm.

Không chỉ nói lên ham muốn và tình yêu, “Sex and the City” cũng đề cập đến sự mất mát và cách mà nhân vật đối mặt, vượt qua nó từng ngày và cho thấy dù bạn dễ tổn thương, bạn vẫn có thể trở nên mạnh mẽ và vượt qua nó nếu có sự đồng hành đáng tin cậy. Ngoài ra, phim còn truyền tải một thông điệp khá thú vị, đó là thời trang rồi sẽ lỗi mốt, người đàn ông rồi cũng sẽ ra đi, nhưng tình bạn thân thiết giữa những chị em chí cốt thì vẫn luôn bền chặt.

Mặc dù phim vẫn còn những “hạt sạn” và nhiều khoảnh khắc gây tranh cãi, thế nhưng không thể phủ nhận rằng “Sex And The City” đã dạy cho nhiều thế hệ phụ nữ rằng họ có giá trị bất kể tuổi tác, tình trạng mối quan hệ hay nghề nghiệp. Và cho đến nay, sau 20 năm kể từ khi bộ phim kết thúc, sức hút của "Sex and the City" vẫn chưa hề nguội lạnh. Bằng chứng là bộ phim vừa được phát trực tuyến cả 6 phần trên Netflix vào tháng 4 năm nay và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Có lẽ, sự trở lại màn ảnh của các quý cô trong “Sex in the City" là điều mà người hâm mộ đã mong mỏi bấy lâu nay.