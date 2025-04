Thị trường ngày 10/4: Giá hàng hóa bật tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng áp thuế hàng loạt

Dầu tăng 4%

Giá dầu tăng hơn 4% vào thứ Tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tăng thuế đối với Trung Quốc nhưng tạm dừng mức thuế mà ông đã công bố vào tuần trước đối với hầu hết các quốc gia khác.

Giá dầu Brent tăng 2,66 USD, tương đương 4,23%, lên 65,48 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate của Mỹ đóng cửa tăng 2,77 USD, tương đương 4,65%, lên 62,35 USD.

Trung Quốc đã công bố mức thuế bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ, áp dụng mức thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ từ thứ Năm. Các nhà phân tích cho biết cuộc chiến thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục gây áp lực lên giá dầu.

Tuần trước, nhóm các nhà sản xuất OPEC+ quyết định tăng sản lượng trong tháng 5 thêm 411.000 thùng/ngày, điều mà các nhà phân tích cho rằng có khả năng đẩy thị trường vào tình trạng dư thừa. Thông tin này đã hạn chế đà tăng của dầu.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết lượng dầu thô tồn kho đã tăng 2,6 triệu thùng lên 442,3 triệu thùng vào tuần trước.

Vàng tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2023

Giá vàng tăng hơn 2% vào thứ Tư, là phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2023, được hỗ trợ bởi dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tăng thuế đối với Trung Quốc.

Giá vàng giao ngay kết thúc phiên tăng 2,6% lên 3.059,76 USD/ounce, trước đó có lúc đạt gần 3.100 USD, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn thuế đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc.

Giá vàng kỳ hạn tháng 6/2025 tăng 3% lên mức 3.079,40 USD.

Đồng tiếp tục giảm xuống thấp nhất trong tám tháng tại Trung Quốc khi chiến tranh thương mại leo thang

Đồng tiếp tục giảm vào thứ Tư, với giá trên thị trường Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong tám tháng, vì những người săn hàng giá rẻ đã ngừng mua sau khi Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới, tăng thuế trả đũa Mỹ, làm bùng nổ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,3% xuống còn 8.631 USD/tấn.

Trung Quốc sẽ áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ từ thứ Năm, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó.

Hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đã giảm 1,8% xuống còn 72.130 nhân dân tệ (9.814 USD)/tấn, dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 8/2024.

Quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất trong 6,5 tháng khi chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang

Giá quặng sắt giảm vào thứ Tư xuống mức thấp nhất trong hơn sáu tháng, do triển vọng nhu cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng căng thẳng.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 2,68% xuống 689 nhân dân tệ (93,74 USD)/tấn vào lúc đóng cửa.

Trước đó trong phiên giao dịch, hợp đồng này đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 24/9/2024, là 670,5 nhân dân tệ một tấn.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch Singapore cũng giảm 1,16% xuống 93,65 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 9, là 91,70 USD/tấn.

Giá thép cây trên sàn Thượng Hải cũng giảm 1,37%, thép cuộn cán nóng giảm 1,11%, thép dây giảm 0,4% và thép không gỉ giảm 1,9%.

Đậu tương tăng vọt 2%; ngô, lúa mì cũng tăng

Giá đậu tương Mỹ tăng vọt 2% vào thứ Tư trong khi ngô và lúa mì cũng tăng theo xu hướng giá dầu thô và thị trường chứng khoán khoán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tạm dừng việc tăng thuế quan mà ông đã công bố vào tuần trước đối với hầu hết các quốc gia.

Trên Sàn giao dịch Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 5 SK25 tăng 20 US cent lên 10,12-3/4 USD/bushel; giá ngô kỳ hạn tháng 5 tăng 5 US cent lên 4,74 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 5 tăng 2-1/4 US cent lên 5,43-1/4 USD/bushel.

Ca cao tăng mạnh

Giá ca cao tăng mạnh trên sàn ICE vào thứ tư sau khi có dấu hiệu bán quá mức.

Giá ca cao trên sàn London tăng 5,5% lên 6.096 GBP/tấn, được hỗ trợ bởi thị trường vẫn lo ngại về triển vọng sản lượng trong vụ sắp tới ở Bờ Biển Ngà, quốc gia trồng cacao hàng đầu thế giới, sẽ giảm. Trên sàn Neww York, cacao tăng 7,7% lên 8.317 USD/tấn.

Dữ liệu về giá xay ca cao quý đầu tiên, thước đo nhu cầu, tại Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ sẽ được công bố vào tuần tới.

Cao su giảm mạnh nhất kể từ năm

Giá cao su kỳ hạn tương lai trên thị trường Nhật Bản giảm vào thứ Tư, ghi nhận chuỗi năm ngày giảm nhiều nhất kể từ cuối năm 2020, do thông báo thuế quan "có đi có lại" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) kết thúc phiên giảm 5,5% xuống 283,4 yên (1,95 USD) một kg.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan toàn diện vào ngày 2 tháng 4, giá đã giảm khoảng 18%, là 5 phiên có mức giảm tổng cộng nhiều nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Hợp đồng cao su tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 4,05% xuống còn 14.330 nhân dân tệ (1.949,71 USD) một tấn.

Cà phê biến động nhẹ

Giá cà phê kết thúc phiên giao dịch không thay đổi nhiều sau khi trước đó cũng chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Giá cà phê Robusta tăng 3 USD, tương đương 0,1%, lên 4.797 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn bốn tháng là 4.608 USD. Giá cà phê Arabica giảm 0,3% xuống 3,417 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn hai tháng.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 10/4: