Bệnh viện ông Trầm Bê làm chủ tịch HĐQT báo lỗ trong quý 4 vì trích lập dự phòng đầu tư

CTCP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An vừa công bố BCTC quý 4/2023. Theo đó, Bệnh viện ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 189 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ của Triều An đạt hơn 44 tỷ, gấp đôi so với con số cùng kỳ năm ngoái gần 22 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong kỳ tăng từ hơn 300 triệu lên hơn 35,2 tỷ đồng. Trong đó, 250 triệu là chi phí tài chính và gần 35 tỷ là dự phòng đầu tư. Báo cáo không thuyết minh rõ đây là dự phòng cho khoản đầu tư nào.

Kết quả, Triều An lỗ sau thuế 11 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 11 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, Triều An có tổng giá trị tài sản đạt 1.016 tỷ đồng, giảm 93 tỷ so với con số đầu kỳ là 1.110 tỷ. Trong đó, phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn chiếm 1 nửa tổng tài sản với 512 tỷ đồng.

Đặc biệt, khoản phải thu ngắn hạn khác của Triều An giảm từ 104 tỷ về 20 tỷ trong khi đó dự phòng phải thu khó đòi tăng từ 699 triệu lên gần 35,7 tỷ đồng do khoản đầu tư gần 35 tỷ đồng trên.

Nguyên nhân khiến phải thu ngắn hạn giảm là vì khoản phải thu từ chuyển nhượng đầu tư, cổ tức giảm 47 tỷ và phải thu từ bà Trầm Thuyết Kiều - con gái ông Trầm Bê từ 37 tỷ về 0 tỷ.

Khoản phải thu chuyển nhượng đầu tư này là khoản phải thu bà Trương Thị Kim Chi. Theo đó, trong quý 2, Triều An đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An Loan Trâm với giá trị vốn góp là 75 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ của công ty này cho bà Trương Thị Kim Chi với giá trị là 82,5 tỷ đồng.

Hiện Triều An còn đang đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ An Triều 40 tỷ đồng và đầu tư góp vốn 110 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư KĐT mới Sài Gòn.

Bên cạnh đó, các khoản phải trả dài hạn khác cho vợ chồng bà Trầm Thuyết Kiều - ông Lê Trọng Trí cũng giảm 112 tỷ đồng. Đây là khoản tiền nhận góp vốn liên doanh với Công ty để đầu tư vào dự án Cụm Công nghiệp Long Sơn (tên trước đây là dự án Khu nhà ở Long Sơn) do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 9 làm chủ đầu tư.

Vốn chủ sở hữu của Triều An hiện vào mức 595 tỷ đồng Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 62 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 422 tỷ, nợ vay chỉ khoảng 19 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi CTCP bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An.

Năm 2001 bệnh viện đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương. Tính đến 31/12/2023, bà Dương Thị Đẹt là cổ đông lớn nhất với 38,27% vốn, bà Trầm Thuyết Kiều sở hữu 21,41%.

Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ diễn ra hôm 29/5/2023, HĐQT Triều An đã bầu ông Trầm Bê làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Trầm Bê là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An từ năm 1999 đến năm 2017 thì bị bãi nhiệm do vướng vòng lao lý bởi vụ án tại Ngân hàng Phương Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank.

Ông Bê bị bắt giam ngày 1/8/2017. Vào giữa tháng 2/2023, cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh xác nhận ông Trầm Bê đã thi hành xong hai bản án hình sự. Ông Trầm Bê sinh năm 1959, trước khi làm trong lĩnh vực ngân hàng, ông Trầm Bê đã đầu tư ở nhiều lĩnh vực như chế biến lâm sản, xây dựng, đồng thời góp vốn và điều hành Bệnh viện đa khoa Triều An.

Về Triều An, với tổng diện tích xây dựng 21.600 m2, bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa chuyên khoa sâu có quy mô lớn tại Tp.HCM. Theo thông tin tự giới thiệu, bệnh viện có quy mô 350 giường, 8 phòng mổ hiện đại và 16 chuyên khoa sâu với nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ nhiều kinh nghiệm. Bệnh viện có khu điều trị cấp cao VIP phục vụ nhu cầu chất lượng cao của bệnh nhân.