Quay lại thương trường, ông Trầm Bê gia nhập HĐQT của một doanh nghiệp lớn từng làm nên tên tuổi nhiều năm trước

Ngày 29/5/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của của CTCP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (BV Triều An) đã bầu ông Trầm Bê (SN 1959) làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ tán thành suýt soát 99%.

Trước khi trở lại vị trí này, ông Trầm Bê từng tham gia thành lập và là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An. Đến năm 2017, ông vướng vòng lao lý bởi vụ án tại Ngân hàng Phương Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank.

Ông Trần Ngọc Henri - Chủ tịch HĐQT BV Triều An hiện nay, người vẫn được gọi là “phó tướng” của ông Bê đã kế nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT sau khi ông Bê bị khởi tố.

Ông Trầm Bê phải chấp hành 2 bản án hình sự, với tổng cộng 7 năm tù và đã hoàn thành thi hành án vào đầu năm 2023.

Báo cáo tài chính của Triều An từ năm 2019 đã không còn ghi nhận tên ông Trầm Bê trong danh sách HĐQT do đang trong giai đoạn thụ án, nhưng người thân thì vẫn còn nguyên.

Bệnh viện Triều An làm ăn ra sao trước khi ông Trầm Bê trở lại?

Giai đoạn 2013 - 2020, Bệnh viện Triều An vẫn đều đặn duy trì doanh thu hàng trăm tỷ, lợi nhuận hàng chục tỷ mỗi năm. Nhưng đến năm 2021, do dịch bệnh kéo dài, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này lao dốc với lần đầu tiên báo lỗ 27 tỷ.

Sau 1 năm thua lỗ, năm 2022, bệnh viện Triều An lội ngược dòng đạt đỉnh doanh thu mới, lợi nhuận hồi phục trở lại đạt 41 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bệnh viện Triều An tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với doanh thu 628 tỷ, lợi nhuận sau thuế 47 tỷ đồng.

Quý 1/2023 vừa qua, BV Triều An báo doanh thu thuần gần 141 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. Bệnh viện lãi gộp hơn 33 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 23,7%.

Trừ đi các chi phí, Bệnh viện Triều An báo lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, gấp 9,4 lần so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Triều An tăng nhẹ gần 1% so thời điểm đầu năm ở mức 1.128 tỷ đồng, trong đó gần 504 tỷ đồng là các khoản phải thu dài hạn. Bệnh viện đã giảm 9 tỷ nợ phải trả so với đầu năm còn 532 tỷ đồng, tổng nợ vay chỉ gần 25 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2023, bà Trầm Thuyết Kiều – con gái ông Trầm Bê đang nắm 21,42% vốn điều lệ, chị vợ ông Trầm Bê là bà Viên Tú Anh nắm 3,44%. Ông Trần Ngọc Henri nắm 4,08%.

Trước đó, các báo cáo cho biết ông Bê nắm 4,85%.

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An thành lập năm 1999, cũng là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2001 bệnh viện này đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương, một doanh nhân gốc Hoa.

Bên cạnh bệnh viện Triều An hay ngân hàng Phương Nam, tên tuổi của ông Trầm Bê trên thương trường còn gắn với một số doanh nghiệp nghiệp khác như Công ty Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn -doanh nghiệp chiếu xạ đầu tiên của Việt Nam hay CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI, mã: BCI - hiện đã bán lại cho Khang Điền).

Ngoài ra, ông còn cùng với 3 người con tham gia Hội đồng Quản trị của một số doanh nghiệp khác.