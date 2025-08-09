Bệnh viện quốc tế nơi nữ đại gia BĐS Ngô Thanh Vân chọn sinh con đầu lòng ở tuổi U50: Không gian chuẩn khách sạn 5 sao, có gói sinh lên đến 62 triệu đồng

Chiều nay (9/8), nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng tại Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (AIH) ở TP.HCM. Đây là “quả ngọt” đầu tiên sau 3 năm cặp đôi Ngô Thanh Vân và chồng Huy Trần về chung một nhà, khép lại hành trình tìm con đầy kiên trì và cảm hứng của nữ diễn viên "Hai Phượng".

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh đăng tải hình ảnh mừng bé Gạo kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng xúc động: “Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh.Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, đông đảo khán giả và sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực và bản lĩnh của Ngô Thanh Vân khi làm mẹ ở độ tuổi gần 50.

Trước đó vào ngày 8/5/2025, nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Ngô Thanh Vân chính thức công bố đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 46. Tin vui đến như kết quả của hành trình xây dựng yêu thương, trách nhiệm và sự thấu hiểu giữa hai vợ chồng.

Ngô Thanh Vân từng thổ lộ rằng cô trải qua những thời điểm lo lắng, thậm chí tuyệt vọng vì khó có con, nhưng sự động viên từ ông xã luôn là nguồn sức mạnh lớn để nữ diễn viên bước tiếp. Cặp đôi cũng đã chuẩn bị tên thân mật và tài khoản Instagram riêng cho ngóc tỳ với tên gọi ở nhà là bé "Gạo".

Qua hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra Ngô Thanh Vân đã chọn sinh tại một bệnh viện quốc tế nổi tiếng tại TP.HCM – nơi từng được nhiều sao Việt như ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Minh Hằng, MC - Á Hậu Hoàng Oanh, siêu mẫu Lan Khuê,... tin tưởng lựa chọn.

Đây là bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, nổi bật với đội ngũ bác sĩ sản khoa chuyên môn cao, hệ thống phòng sinh hiện đại. Không gian tại AIH được thiết kế như khách sạn cao cấp, trang thiết bị hiện đại, mang lại cảm giác nghỉ dưỡng, giúp mẹ bầu giảm lo lắng và thoải mái suốt thời gian lưu trú.

Đặc biệt AIH là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình phòng sinh chuẩn Mỹ – LDRP (Labor – Delivery – Recovery – Postpartum), mang đến cho sản phụ và gia đình trải nghiệm sinh nở riêng tư, tiện nghi và an toàn tại một phòng duy nhất xuyên suốt 4 quá trình chuyển dạ, sinh, hồi phục và theo dõi sau sinh.

Các gói thai sản tại AIH được thiết kế linh hoạt theo hình thức sinh với chi phí được đánh giá ở mức cao. Cụ thể Gói sinh thường từ 34,6 triệu - 39.8 triệu đồng; Gói sinh thường tại phòng sinh 4 trong 1 có giá từ 38,4 triệu - 58,6 triệu đồng. Gói sinh mổ từ 47,5 triệu - 63,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, AIH còn cung cấp gói sinh thường với bác sĩ cao cấp hoặc bác sĩ hợp tác, dành cho những sản phụ có nhu cầu lựa chọn bác sĩ riêng. Trong đó, chi phí sinh thường từ 37 triệu - 58,5 triệu đồng, chi phí sinh thường tại phòng sinh 4 trong 1 từ 41,1 triệu - 62,7 triệu đồng. Giá gói chưa bao gồm phí bác sĩ, thuốc và vật tư y tế,…tùy theo yêu cầu riêng hoặc các dịch vụ y tế chuyên biệt, mức phí có thể cao hơn.

Sự kiện Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng không chỉ là tin vui với người hâm mộ, mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều phụ nữ đang trên hành trình tìm kiếm thiên chức làm mẹ.

Ngô Thanh Vân là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim và doanh nhân. Cô được mệnh danh là "đả nữ" của điện ảnh Việt sau vai diễn ấn tượng trong Dòng máu anh hùng (2007). Sau này, cô chuyển hướng sang sản xuất phim với loạt tác phẩm gây tiếng vang như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang. Năm 2019, bộ phim Hai Phượng do cô sản xuất kiêm vai chính đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng và được chọn đại diện Việt Nam tranh giải "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022.

Ông xã của Ngô Thanh Vân là Việt kiều Đức, CEO của công ty may mặc và là sở hữu một nhà hàng nổi tiếng tại quận 1. Cặp đôi kết hôn vào tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.

Cặp vợ chồng này hiện đang sở hữu nhiều khối bất động sản ''khủng'' tại TP.HCM có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh căn chung cư cao cấp rộng 150m2 ở giữa trung tâm thành phố, Ngô Thanh Vân còn có căn hộ mới hoàn thiện được cô và chồng dành nhiều tâm huyết để cải tạo và decor. Hôn nhân của nữ diễn viên và chồng doanh nhân kém 11 tuổi nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng nhờ sự chân thành và tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

