Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BHXH bắt buộc và tự nguyện: Khác nhau thế nào?

| | Sống

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp chi tiết điểm khác biệt giữa BHXH bắt buộc và tự nguyện — từ đối tượng tham gia, chế độ hưởng, mức đóng đến cách cộng dồn thời gian tham gia khi chuyển từ hình thức này sang hình thức khác.

BHXH bắt buộc có 5 chế độ, tự nguyện có 4 chế độ: Khác biệt gì cần biết?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa giải đáp chi tiết sự khác nhau giữa BHXH bắt buộc và tự nguyện theo Luật BHXH năm 2024, giúp người dân nắm rõ quyền lợi.

Về đối tượng: BHXH bắt buộc áp dụng cho người lao động có hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức… BHXH tự nguyện dành cho công dân từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng bắt buộc.

Về chế độ: BHXH bắt buộc có 5 chế độ — ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. BHXH tự nguyện có 4 chế độ — thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động (không có chế độ ốm đau).

Về tỷ lệ đóng: BHXH bắt buộc đóng 25% (3% ốm đau-thai sản + 22% hưu trí-tử tuất) trên lương, do lao động và đơn vị chia sẻ. BHXH tự nguyện đóng 22% thu nhập do người tham gia tự chọn.

Điểm quan trọng: Thời gian đóng BHXH bắt buộc trước đó sẽ được bảo lưu, cộng dồn với thời gian đóng tự nguyện sau này để tính hưởng chế độ khi đủ điều kiện.

Theo Hà Linh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hôm nay - 7/9, ghi nhận nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines bất ngờ phải đổi lịch bay

Hôm nay - 7/9, ghi nhận nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines bất ngờ phải đổi lịch bay Nổi bật

Công an có thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch tại máy ATM, tất cả người dân cần chú ý

Công an có thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch tại máy ATM, tất cả người dân cần chú ý Nổi bật

Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng bếp gas

Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng bếp gas

20:52 , 07/09/2026
Ăn hành tây mỗi ngày để chống ung thư, sau 3 tháng người đàn ông 45 tuổi nhận kết quả bất ngờ

Ăn hành tây mỗi ngày để chống ung thư, sau 3 tháng người đàn ông 45 tuổi nhận kết quả bất ngờ

20:40 , 07/09/2026
Mỹ tìm thấy “kho báu” 100 tỷ USD trong tro than, mở thêm hướng giảm phụ thuộc Trung Quốc

Mỹ tìm thấy “kho báu” 100 tỷ USD trong tro than, mở thêm hướng giảm phụ thuộc Trung Quốc

20:25 , 07/09/2026
Lời khuyên đến tất cả những người đang làm nghề shipper

Lời khuyên đến tất cả những người đang làm nghề shipper

20:25 , 07/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên