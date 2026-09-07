BHXH bắt buộc và tự nguyện: Khác nhau thế nào?

BHXH bắt buộc có 5 chế độ, tự nguyện có 4 chế độ: Khác biệt gì cần biết?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa giải đáp chi tiết sự khác nhau giữa BHXH bắt buộc và tự nguyện theo Luật BHXH năm 2024, giúp người dân nắm rõ quyền lợi.

Về đối tượng: BHXH bắt buộc áp dụng cho người lao động có hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức… BHXH tự nguyện dành cho công dân từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng bắt buộc.

Về chế độ: BHXH bắt buộc có 5 chế độ — ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. BHXH tự nguyện có 4 chế độ — thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động (không có chế độ ốm đau).

Về tỷ lệ đóng: BHXH bắt buộc đóng 25% (3% ốm đau-thai sản + 22% hưu trí-tử tuất) trên lương, do lao động và đơn vị chia sẻ. BHXH tự nguyện đóng 22% thu nhập do người tham gia tự chọn.

Điểm quan trọng: Thời gian đóng BHXH bắt buộc trước đó sẽ được bảo lưu, cộng dồn với thời gian đóng tự nguyện sau này để tính hưởng chế độ khi đủ điều kiện.