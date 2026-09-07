Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng bếp gas

Các hộ gia đình vừa được cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng bếp gas, đặc biệt là trong điều kiện đóng kín cửa sổ. Việc không thông gió đầy đủ cho nhà bếp khi nấu ăn bằng gas có thể làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong không khí.

Trang thông tin chính thức về ô nhiễm không khí của Vương quốc Anh, Clean Air Hub UK, cảnh báo nấu ăn bằng gas “giải phóng các chất ô nhiễm không khí gây hại cho sức khỏe con người và môi trường”.

Tổ chức này cảnh báo: “Bếp gas là nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà đáng kể và là nguồn chính tạo ra khí nitrogen dioxide (NO₂) trong nhà.”

Ảnh minh họa

Việc sử dụng gas trong một căn bếp thông thường có thể tạo ra mức ô nhiễm nitrogen dioxide (NO₂) trong nhà vượt quá hướng dẫn về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giới hạn của Cơ quan An toàn và Sức khỏe Anh đối với ô nhiễm không khí trong nhà, cũng như các tiêu chuẩn pháp lý về ô nhiễm không khí ngoài trời tại Anh.

Nấu ăn bằng gas có liên quan đến hen suyễn ở trẻ em và người lớn, suy giảm chức năng phổi, các bệnh về hô hấp ở người trưởng thành, cũng như chứng sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức ở người lớn.

Clean Air Hub UK cho biết: “Bếp gas có thể tạo ra carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO₂) và nitrogen dioxide (NO₂), những chất có thể tồn tại trong nhà. Các thiết bị nấu ăn bằng gas cũng có thể rò rỉ chất ô nhiễm ngay cả khi không sử dụng, trong đó có methane – một loại khí nhà kính mạnh – và benzene, một chất được xác định là chất gây ung thư ở người.”

Tiếp xúc với nitrogen dioxide – một chất ô nhiễm chủ yếu sinh ra từ việc nấu ăn bằng gas – có thể gây nhiều tác động có hại đến phổi. Những ảnh hưởng này bao gồm viêm đường thở, suy giảm chức năng phổi, gia tăng các cơn hen và các triệu chứng như ho, khò khè, đặc biệt ở trẻ em.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các chất ô nhiễm từ việc nấu ăn bằng gas cũng có thể tác động tiêu cực đến người trưởng thành, bao gồm não bộ, hệ hô hấp và hệ thần kinh.

Một số nghiên cứu cho thấy tác động của việc nấu ăn bằng gas đối với gánh nặng hen suyễn ở trẻ em có thể tương đương với khói thuốc lá thụ động.

Điều cần làm khi nấu ăn bằng bếp gas

Với những gia đình vẫn sử dụng bếp gas, tổ chức này cho biết có một số cách để giảm nguy cơ, trong đó có thông gió cho nhà bếp hoặc mở cửa sổ.

Clean Air Hub UK khuyến cáo: “Hãy thông gió đầy đủ cho nhà bếp khi nấu ăn, tốt nhất là sử dụng máy hút mùi hoạt động tốt và thoát khí ra bên ngoài, hệ thống thông gió cơ học hoặc mở cửa sổ. Hãy cân nhắc chuyển sang thiết bị điện khi có thể.”

Các gia đình cũng nên bảo dưỡng thiết bị gas mỗi năm một lần, đồng thời lắp đặt và bảo trì thiết bị phát hiện carbon monoxide trong nhà bếp và các phòng gần đó; nên sử dụng loại thiết bị có khả năng phát hiện cả nồng độ thấp.

Hãy thông gió tối đa trong thời gian sử dụng thiết bị gas và ít nhất 10 phút sau khi sử dụng. Việc này nên bao gồm mở các cửa sổ để tạo luồng gió xuyên qua, giúp phân tán các chất ô nhiễm.

Nếu thiết bị gas có quạt thông gió, cần đảm bảo quạt sạch sẽ, được bảo dưỡng tốt và có đường thoát khí ra ngoài trời.

Ngoài ra, nên giảm tiếp xúc với khí thải từ việc nấu ăn bằng gas bằng cách sử dụng thêm các thiết bị điện cắm trực tiếp như ấm đun nước điện, lò vi sóng, nồi cơm điện hoặc nồi chiên không dầu.