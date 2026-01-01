Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BHXH phát thông báo về BHYT trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

01-01-2026 - 16:26 PM | Kinh tế số

Người dân cần cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VNeID để bảo đảm quyền lợi.

BHXH phát thông báo về BHYT trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng, đến hết ngày 31/12/2025, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của một số người tham gia hiển thị trên ứng dụng VNeID sẽ báo hết hiệu lực. Do đó, người dân cần đăng nhập ứng dụng để kiểm tra và cập nhật thời hạn sử dụng thẻ BHYT mới nhất, nhằm bảo đảm quyền lợi khi khám, chữa bệnh.

Cụ thể, người dân thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Tại màn hình giao diện nhấn chọn “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT”.

BHXH phát thông báo về BHYT trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 2.

Bước 3: Bấm vào dấu 3 chấm, tiếp đó chọn “Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới”, chọn “Xác nhận”.

BHXH phát thông báo về BHYT trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 3.

Liên quan đến việc tiếp tục tham gia BHYT, cơ quan BHXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với người tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình nhưng chưa đóng phí, cần liên hệ Tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia tại xã, phường để được hướng dẫn thực hiện.

Trong khi đó, đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, đang được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT nhưng chưa có danh sách phê duyệt, người dân cần liên hệ UBND cấp xã, phường nơi cư trú để được xem xét, bổ sung theo quy định.

Bích Hường

