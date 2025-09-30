BHXH TPHCM đưa ra thông báo về thay đổi quan trọng liên quan đến BHXH từ tháng sau, hàng triệu người lao động tại TP.HCM lưu ý!

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo 1978/TB-BHXH ngày 26/9/2025 về tên gọi, cơ cấu tổ chức, trụ sở làm việc và địa bàn quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của BHXH TPHCM.

Theo Điều 1 Thông báo 1978/TB-BHXH trụ sở BHXH TP HCM có địa chỉ tại: Số 5, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quản lý chung: Thành phố Hồ Chí Minh và trực tiếp quản lý: Phường Phú Thuận, Phường Tân Mỹ, Phường Tân Hưng

Bên cạnh đó, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo về danh sách 33 Bảo hiểm xã hội cơ sở tại TPHCM từ ngày 01/10/2025 như sau:

STT Tên đơn vị/địa chỉ trụ sở làm việc Địa bàn quản lý Ghi chú 1. Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Định Địa chỉ: 35 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh (đang sửa chữa) Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ: 117C, Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Sài Gòn - Phường Tân Định - Phường Bến Thành - Phường Cầu Ông Lãnh 2. Bảo hiểm xã hội cơ sở Nhiêu Lộc Địa chỉ: 386/79 đường Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Bàn Cờ - Phường Xuân Hòa - Phường Nhiêu Lộc - Phường Phú Nhuận 3. Bảo hiểm xã hội cơ sở Xóm Chiếu Địa chỉ: 87 - 89 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Xóm Chiếu - Phường Khánh Hội - Phường Vĩnh Hội - Phường Tân Thuận 4. Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Lớn Địa chỉ: 23-25A đường Ngô Quyền, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Chợ Quán - Phường An Đông - Phường Chợ Lớn - Phường Phú Định 5. Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Tiên Địa chỉ: 152 đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Bình Tây - Phường Bình Tiên - Phường Bình Phú - Phường Phú Lâm 6. Bảo hiểm xã hội cơ sở Chánh Hưng Địa chỉ: số 9 đường Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Chánh Hưng - Phường Bình Đông - Xã Bình Hưng 7. Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Hưng Địa chỉ: 781 Lê Hồng phong, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Diên Hồng - Phường Vườn Lài - Phường Hòa Hưng - Phường Tân Hòa 8. Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thới Địa chỉ: số 247/25 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh (đang xây dựng) Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ: Số 5-7, đường Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Minh Phụng - Phường Bình Thới - Phường Hòa Bình - Phường Phú Thọ 9. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thới An Địa chỉ: Số 314, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Đông Hưng Thuận - Phường Trung Mỹ Tây - Phường Tân Thới Hiệp - Phường Thới An - Phường An Phú Đông 10. Bảo hiểm xã hội cơ sở An Lạc Địa chỉ: Số 530 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường An Lạc - Phường Tân Tạo - Phường Bình Tân - Phường Bình Trị Đông - Phường Bình Hưng Hòa 11. Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thạnh Địa chỉ: Số 30 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Bình Thạnh - Phường Bình Lợi Trung - Phường Bình Quới - Phường An Nhơn 12. Bảo hiểm xã hội cơ sở Hạnh Thông Địa chỉ: Số 135 đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Hạnh Thông - Phường Gò Vấp - Phường An Hội Đông - Phường An Hội Tây - Phường Thông Tây Hội 13. Bảo hiểm xã hội cơ sở Cầu Kiệu Địa chỉ: Số 40G đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Đức Nhuận - Phường Cầu Kiệu - Phường Gia Định - Phường Thạnh Mỹ Tây 14. Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Sơn Hòa Địa chỉ: Số 300 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Tân Sơn Hòa - Phường Tân Sơn Nhất - Phường Bảy Hiền - Phường Tân Bình - Phường Tân Sơn 15. Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Phú Địa chỉ: Số 52/30 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Tây Thạnh - Phường Tân Sơn Nhì - Phường Phú Thọ Hòa - Phường Tân Phú - Phường Phú Thạnh 16. Bảo hiểm xã hội cơ sở Cát Lái Địa chỉ: 400 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Tăng Nhơn Phú - Phường Long Bình - Phường Long Phước - Phường Long Trường - Phường Cát Lái - Phường Bình Trưng - Phường Phước Long 17. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thủ Đức Địa chỉ: 22 Đường số 6, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Hiệp Bình - Phường Thủ Đức - Phường Tam Bình - Phường Linh Xuân - Phường An Khánh 18. Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Nhựt Địa chỉ: Số 1 đường số 4 Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh - Xã Vĩnh Lộc - Xã Tân Vĩnh Lộc - Xã Bình Lợi - Xã Tân Nhựt - Xã Bình Chánh - Xã Hưng Long 19. Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân An Hội Địa chỉ: Số 174/1 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh - Xã Củ Chi - Xã Tân An Hội - Xã Thái Mỹ - Xã An Nhơn Tây - Xã Nhuận Đức - Xã Phú Hòa Đông - Xã Bình Mỹ 20. Bảo hiểm xã hội cơ sở Hóc Môn Địa chỉ: Số 26 đường Lê Thị Hà, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh - Xã Đông Thạnh - Xã Hóc Môn - Xã Xuân Thới Sơn - Xã Bà Điểm 21. Bảo hiểm xã hội cơ sở Nhà Bè Địa chỉ: Số 4 đường Dương Thị Năm, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh - Xã Nhà Bè - Xã Hiệp Phước - Xã Bình Khánh - Xã An Thới Đông - Xã Cần Giờ - Xã đảo Thạnh An 22. Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Thắng Địa chỉ: Số 401 đường Trương Công Định, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Vũng Tàu - Phường Tam Thắng - Phường Rạch Dừa - Phường Phước Thắng 23. Bảo hiểm xã hội cơ sở Bà Rịa Địa chỉ: 200 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Long Hương - Phường Bà Rịa - Phường Tam Long - Xã Long Sơn - Xã Nghĩa Thành - Xã Long Điền 24. Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh (đang xây dựng) Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ: Lô B-01, đường số 1, Khu nhà ở Phú Mỹ, KP. Song Vĩnh, phường Phú Mỹ , thành phố Hồ Chí Minh - Phường Tân Hải - Phường Tân Phước - Phường Phú Mỹ - Phường Tân Thành - Xã Châu Pha - Xã Ngãi Giao - Xã Kim Long - Xã Bình Giã - Xã Châu Đức - Xã Xuân Sơn 25. Bảo hiểm xã hội cơ sở Đất Đỏ Địa chỉ: Khu TTHC, ấp Hiệp Hòa, xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh - Xã Long Hải - Xã Phước Hải - Xã Đất Đỏ - Xã Hồ Tràm - Xã Xuyên Mộc - Xã Bình Châu - Xã Hòa Hội - Xã Hòa Hiệp - Xã Bàu Lâm 26. Bảo hiểm xã hội cơ sở Côn Đảo Địa chỉ: Số 7 đường Nguyễn Huệ, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh - Đặc khu Côn Đảo 27. Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Uyên Địa chỉ: Khu phố 5, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Vĩnh Tân - Phường Bình Cơ - Phường Tân Hiệp - Phường Tân Khánh - Phường Tân Uyên 28. Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Dương Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Bình Dương - Phường Chánh Hiệp - Phường Thủ Dầu Một - Phường Phú Lợi - Phường Phú An 29. Bảo hiểm xã hội cơ sở Dĩ An Địa chỉ: đường T, Khu Trung tâm hành chính, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Đông Hòa - Phường Dĩ An - Phường Tân Đông Hiệp 30. Bảo hiểm xã hội cơ sở Bến Cát Địa chỉ: Quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Tây Nam - Phường Long Nguyên - Phường Bến Cát - Phường Chánh Phú Hòa - Phường Hòa Lợi - Phường Thới Hòa 31. Bảo hiểm xã hội cơ sở Lái Thiêu Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Thuận An - Phường Thuận Giao - Phường Bình Hòa - Phường Lái Thiêu - Phường An Phú 32. Bảo hiểm xã hội cơ sở Dầu Tiếng Địa chỉ: Số 1 đường Trần Phú, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh - Xã Minh Thạnh - Xã Long Hòa - Xã Dầu Tiếng - Xã Thanh An - Xã Trừ Văn Thố - Xã Bàu Bàng 33. Bảo hiểm xã hội cơ sở Bắc Tân Uyên Địa chỉ: Đường số 3, Khu trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh - Xã Bắc Tân Uyên - Xã Thường Tân - Xã An Long - Xã Phước Thành - Xã Phước Hòa - Xã Phú Giáo

BHXH cơ sở thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh ngừng hoạt động kể từ ngày 1/10/2025

- BHXH cơ sở Cần Giờ

- BHXH cơ sở Ngãi Giao

- BHXH cơ sở Long Điền

- BHXH cơ sở Hồ Tràm

- BHXH cơ sở Bầu Bàng

- BHXH cơ sở Phú Giáo