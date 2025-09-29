Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 29 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Theo đó, đối với lao động nữ, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Nghĩa là, thay vì chỉ có lao động nữ có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm mới được hưởng lương hưu theo quy định Luật BHXH 2014, thì từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu với lao động nam có thời gian tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 20 năm.

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Trong đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Thời gian tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 - 1/1/2000: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 - 31/12/2006: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 - 31/12/2015: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2025, nếu đóng đủ 29 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 73% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam , nếu đóng đủ 29 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 63% tiền lương tháng đóng BHXH.

Trình tự thực hiện thủ tục Hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bước 1:

- Trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Trường hợp người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: Trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2:

Trong thời hạn 20 ngày, không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người đề nghị hưởng lương hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ yêu cầu những gì?﻿

(1) Đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc:

- Sổ BHXH

- Bản chính hoặc bản sao văn bản xác định chấm dứt HĐLĐ hoặc văn bản chấm dứt làm việc;

- Hoặc văn bản đề nghị đối với:

Người đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng;

Vợ hoặc chồng đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài cùng cơ quan đại diện ngoại giao;

Chủ hộ kinh doanh nộp thuế kê khai;

Người quản lý doanh nghiệp, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, chức danh quản lý HTX không hưởng lương

(2) Đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH

- Sổ BHXH

- Văn bản đề nghị

(3) Đối với người bị suy giảm khả năng lao động

- Sổ BHXH

- Văn bản xác định chấm dứt HĐLĐ hoặc văn bản đề nghị

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động hoặc giấy xác nhận khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng

(4) Đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

- Sổ BHXH

- Văn bản xác định chấm dứt HĐLĐ hoặc văn bản đề nghị (như các trường hợp trên)

- Bản sao giấy chứng nhận nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong 20 ngày (không tính ngày nghỉ lễ, tết) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.