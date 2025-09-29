Điểm tên loạt dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ được Hà Nội 'nhấn nút' khởi công ngay cuối tuần này

Lễ khởi công các dự án không chỉ là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô mà còn tiến tới chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, công tác tổ chức được đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn, với nhiều hoạt động phong phú, ấn tượng.

Dự kiến, Lễ khởi công các dự án được tổ chức trong các ngày từ 4-10/10/2025 tại các địa điểm tổ chức khởi công các dự án với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị thi công, tư vấn, cùng đông đảo cộng đồng dân cư địa phương và các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội; Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng đảm bảo đáp ứng tiến độ tổ chức Lễ khởi công. Phối hợp Văn phòng UBND Thành phố trong việc thống nhất thành phần khách mời, phát hành giấy mời, chuẩn bị phim tài liệu, tổ chức sự kiện. Chịu trách nhiệm toàn diện về sự kiện do đơn vị tổ chức.

Văn phòng UBND Thành phố chỉ đạo Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số Thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện; xây dựng Thông cáo báo chí; thực hiện các nội dung khác liên quan về công tác truyền thông phục vụ chương trình.

Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế: chủ trì cùng các UBND các xã, phường, đơn vị có liên quan, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng tại các điểm tổ chức sự kiện (điện, nước, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, vị trí đỗ xe, phương án phân luồng, chậu hoa, cây cảnh trang trí và các điều kiện cần thiết khác), đảm bảo y tế tại khu vực tổ chức Lễ khởi công trước, trong và sau thời gian tổ chức buổi Lễ.

UBND các xã, phường: Phú Lương, Dương Nội, Hồng Hà, Cửa Nam, Bồ Đề, Thiên Lộc, Long Biên, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Đống Đa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt: Phối hợp chủ đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị mặt bằng cho Lễ Khởi công. Phối hợp cùng Công an Thành phố và các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường các tuyến đường trong khu vực, sắp xếp vị trí đỗ xe, đón tiếp đại biểu và phục vụ buổi lễ...

Chi tiết các dự án sẽ được đồng loạt khởi công tại Hà Nội vào tháng 10

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất danh mục các dự án đầu tư dự kiến tổ chức khởi công dịp ngày 10/10/2025 (từ ngày 5/10 đến ngày 10/10) gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu

Công trình cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án đã được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 3/2023. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

Cầu Thượng Cát có tổng chiều dài 5,226km. Trong đó, chiều dài cầu chính là 780m, cầu dẫn phía phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc dài 3,125km, đường hai đầu cầu dài 1,321km. Điểm đầu nằm tại nút giao với đường Kỳ Vũ (quận Bắc Từ Liêm cũ, nay là phường Thượng Cát); điểm cuối nằm tại nút giao với đường 23B (huyện Đông Anh cũ, nay là xã Thiên Lộc).

Cầu được thiết kế 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ), bề rộng cầu chính 35m, cầu dẫn 31m; đường dẫn phía Nam có mặt cắt ngang điển hình 60m (6 làn xe cơ giới, 2 làn thô sơ trên chính tuyến và 2 đường song hành).

2. Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và 1 nhánh kết nối) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6km với điểm đầu là ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm); điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thận (quận Long Biên).

Đây là một trong các dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, được bố trí từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án có điểm đầu là ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm); điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thận (quận Long Biên) với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.

Dự án được triển khai theo hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự án thành phần 2 gồm đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và đường dẫn hai đầu cầu; đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao Cổ Linh đến điểm cuối dự án tại phố Vũ Đức Thận (quận Long Biên).

3. Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng và Thành phố Hà Nội.

Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6140/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, tại phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng có diện tích đất khoảng 42.175,32m2, tổng mức đầu tư khoảng 980 tỷ đồng.

4. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2)

Theo Quyết định số 5265/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội có quy mô 250 giường. Đây là dự án nhóm B, công trình cấp II theo quy mô công suất (công trình cấp I theo quy mô kết cấu); thời hạn sử dụng không nhỏ hơn 50 năm, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư khoảng 748 tỷ đồng

Trong đó, cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sẽ có khối nhà chính (từ 2 đến 08 tầng nổi, 01 tầng hầm), diện tích xây dựng khoảng 6.355m2; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ (Trạm biến áp, máy phát điện, trạm xử lý nước thải, nhà khí y tế, khu gom rác, trạm bơm, bể ngầm, nhà bảo vệ, đường giao thông nội bộ, bãi xe, cây xanh,…); Đầu tư các trang thiết bị (thiết bị văn phòng, thiết bị PCCC, thiết bị y tế…) phục vụ dự án.

5. Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật nằm tại các ô đất ký hiệu CXĐT.08, CXĐT.09, P2 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt hồi tháng 11/2024. Dự án có tổng diện tích hơn 19,1 ha. Trong đó, nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề rộng hơn 18,2 ha, bãi đỗ xe 0,4 ha và đường giao thông hơn 0,5 ha.

Tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng (tương đương 485 triệu USD ). Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Thành phố Mặt trời - một doanh nghiệp liên quan đến Sun Group.

6. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên

Hầm chui tại nút giao Cổ Linh có tổng chiều dài khoảng 600m, trong đó hầm kín dài 100m, hầm hở khoảng 260m; tường chắn và gờ chắn bánh là 240m, vuốt nối vào đường Đàm Quang Trung và đường đầu cầu Vĩnh Tuy.

Theo thiết kế, mặt cắt ngang hầm rộng 27m, bố trí 6 làn xe; đồng thời, sẽ xén hè, điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng tối đa làn đường bên phải và bên trái các đường xung quanh nút giao. Công trình có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng. Nhà thầu là Liên danh Thành Phát - CK4 - Đạt Phương - Vĩnh Hưng do Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát đứng đầu.

Dự án được đầu tư với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng tại nút giao Cổ Linh, tăng khả năng thông hành từ đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên và ngược lại, giải quyết ùn tắc tại nút giao lớn tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Tổng đầu tư khoảng 750 tỷ đồng.

7. Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tổ chức Lễ khởi công tại khu vực depot Xuân Đỉnh) và tổ chức lễ công bố, công khai quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Theo đó, tổng mức đầu tư đề xuất gần 35.590 tỷ đồng, tăng khoảng 82% so với phê duyệt năm 2008, trong đó vốn vay ODA hơn 29.670 tỷ đồng, vốn đối ứng của thành phố hơn 5.910 tỷ đồng. Hạng mục chi phí xây dựng và thiết bị tăng mạnh, lần lượt tăng hơn 6.670 tỷ và 2.750 tỷ đồng.

UBND thành phố Hà Nội đề xuất thời gian thực hiện dự án đến năm 2031, vận hành từ 2029, hai năm tiếp theo dành cho đào tạo, bảo dưỡng. Tuyến vẫn dài 11,5 km, nhưng đoạn trên cao tăng từ 8,5 lên 8,9 km, đoạn ngầm giảm từ 3 xuống 2,6 km. Số đoàn tàu giảm từ 14 xuống 10, diện tích sử dụng đất từ 49 ha lên 51 ha. Về ga ngầm C9, UBND thành phố khẳng định vị trí mới nằm dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng, không vi phạm vùng bảo vệ 2 của di tích hồ Hoàn Kiếm, đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc, đã xin ý kiến các bộ, ngành liên quan.