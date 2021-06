Bí ẩn đằng sau vụ sập tòa chung cư 12 tầng kinh hoàng ở Miami (Mỹ)

Chưa thể xác định nguyên nhân chính xác

Vụ sập tòa chung cư 12 tầng ở Nam Florida sáng 24/6 đã khiến ít nhất 4 người chết và 159 người vẫn chưa được tìm thấy. Hiện công tác tìm kiếm những người còn sống sót đang tiếp tục nhưng một câu hỏi quan trọng đặt ra là: Điều gì đã khiến tòa nhà này đổ sập?

Hình ảnh minh họa vị trí của tòa chung cư trước khi nó bất ngờ sập xuống sáng 24/6. Ảnh: CNN

Mặc dù các nhà chức trách khẳng định sẽ tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp nhưng các kỹ sư cho biết, ở thời điểm hiện tại, việc xác định nguyên nhân chính xác vụ sập chung cư trên là điều bất khả thi. Các nhà chức trách địa phương có hiểu biết về tòa chung cư này, đến nay mới chỉ trải qua 4 thập kỷ, đã nhiều lần bác bỏ những đồn đoán cho rằng tòa nhà này đã trải qua tình trạng hư hỏng bất thường.

Luật sư của Hiệp hội quản lý tòa nhà này, ông Kenneth Direktor cũng bác bỏ những đồn đoán trên. Ông nhận định với CNN rằng, tòa nhà này đã trải qua một loạt đợt kiểm tra "trong những tháng qua" để chuẩn bị cho quy trình xác nhận sự an toàn mang tính dấu mốc 40 năm.

"Sự việc xảy ra là điều không thể lường trước được, ít nhất là từ những kỹ sư đã giám sát toàn nhà này từ góc độ kiến trúc", ông Direktor nhận định.

Ông cũng cho biết rằng chỉ có một vài hoạt động sửa chữa ở phần mái diễn ra gần đây.

Nguyên nhân vụ tòa chung cư 12 tầng sập xuống có lẽ khó có thể được làm sáng tỏ trong những ngày tới khi các nhà chức trách quan lý tòa nhà cho biết họ không nhận thấy có bất kỳ vấn đề nào khiến toàn nhà sập xuống như vậy.

Tại cuộc họp báo hôm 24/6, Thị trưởng thị trấn Surfside - Charles W. Burkett đã bác bỏ những thông tin cho rằng việc sửa chữa phần mái là nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập.

"Không có lý do nào giải thích cho việc tòa nhà này đổ sập trừ khi ai đó đã kéo các giá đỡ từ bên dưới ra, hoặc chúng bị cuốn trôi hay có một hố sụt phía dưới, kiểu như vậy, bởi nó sụp xuống quá bất ngờ. Phần mái đang được sửa chữa nhưng không có hoạt động sửa mái nào diễn ra trong thời gian đó", ông Burkett cho hay.

Giả thuyết từ các chuyên gia

Các chuyên gia, những người đã xem đoạn băng ghi lại cảnh tòa chung cư đổ sập cho biết, đoạn băng này đã cung cấp một vài hiểu biết cơ bản về những điều đã xảy ra nhưng không đáng kể.

Hiện trường vụ sập tòa nhà 12 tầng ở Mỹ. Ảnh: CNN

"Vụ sập chung cư này là điển hình của việc các cột trụ không đủ khả năng chống đỡ. Điều đó tức là bản thân tòa nhà được đỡ bằng một hệ thống các cột trụ. Nếu các cột trụ sụp xuống, mọi thứ sẽ sụp xuống", Kit Miyamoto, một kiến trúc sư, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban An toàn Địa chấn California cho hay.

Kiến trúc sư Kit Miyamoto cho rằng nguyên nhân có thể là do các thanh kim loại bên trong cột trụ bị ăn mòn hoặc tòa này bị lún xuống với mức độ khác biệt so với các tòa nhà khác hoặc cả hai lý do này.

"Câu hỏi là tại sao các cột trụ lại đổ sập? Một tòa nhà thực sự khó có thể sập xuống. Có nhiều hệ thống hỗ trợ khác trong hệ thống tòa nhà".

Ông Miyamoto cũng chỉ ra rằng, thậm chí ở những khu vực như California, nơi thường xảy ra các trận động đất lớn, việc các công trình đổ sập cũng hiếm khi xảy ra.

Việc xác định điều gì đã gây ra sự cố này cần chờ đợi kết quả xem xét của các kiến trúc sư địa phương, bang và liên bang.

Cả ông Miyamoto và Greg Batista, một chuyên gia về các dự án sửa chữa nhà cửa đã lưu ý đến vị trí gần biển của tòa nhà này. Việc xảy ra nứt vỡ - với một vết nứt nguy hiểm do sắt thép bên trong xi măng bị ăn mòn thường có khả năng xảy ra lớn hơn ở những tòa nhà ven biển như tòa chung cư ở Surfside so với các công trình kiến trúc khác.

Ngày 24/6, USA Today là trang đầu tiên đưa tin về một nghiên cứu công bố vào năm ngoái cho thấy tòa chung cư bị đổ sập trên, không giống như những tòa nhà xung quanh nó, đã đang lún xuống với tỷ lệ khoảng 2mm/năm từ 1993 - 1999. Tuy nhiên, nghiên cứu này không nêu ra tình trạng của tòa nhà, vì thế không rõ liệu công trình này có tiếp tục lún xuống với tỷ lệ như trên hay không.

Tuy nhiên, Shimon Wdowinski, đồng tác giả nghiên cứu trên và là giáo sư của Viện Nghiên cứu Môi trường thuộc Đại học Quốc tế Florida cảnh báo, nghiên cứu của ông không phải là bằng chứng để kết luận về nguyên nhân vụ chung cư ở Miami bị sập.

Khi được hỏi liệu sự sụt lún của tòa nhà có phải là nguyên nhân khiến nó đổ sập hay không, ông Wdowinski cho biết cần có thêm thông tin trước khi đưa ra nhận định.

"Nếu mọi thứ lún xuống với mức độ như vậy, vậy thì sự sụt lún cũng không phải quá lớn. Nếu một phần của tòa nhà di chuyển so với những phần khác, điều đó sẽ gây ra một vài vết nứt", chuyên gia này nhận định với CNN.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 25/6, Kobi Karp, một thành viên của Viện Kiến trúc Mỹ nhận định, nếu sự "lún xuống" của tòa nhà "không giống nhau", các cư dân lẽ ra phải phát hiện ra những dấu hiệu đó.

Nếu điều đó xảy ra, "mọi người trong tòa nhà sẽ thấy vết nứt trên sàn nhà của họ, bàn ghế để cũng sẽ không bằng phẳng, mọi thứ sẽ bị cuốn xuống. Ngoài ra, cũng sẽ có những vết nứt trên tường và trần nhà", ông Karp cho hay.

Chuyên gia này cũng cho rằng kết luận về nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập có thể phải mất một vài tháng.

"Đây là một sự kiện mà chúng tôi chưa từng nghe tới trước giờ. Khi nhìn vào nó, mọi người có thể suy đoán về việc nó xảy ra như thế nào nhưng chúng tôi cần mất vài tháng để đưa ra kết luận cuối cùng". Ông Karp cũng cho rằng một phần của tòa nhà này sụp xuống trong khi những phần khác vẫn trụ vững là một "bí ẩn".

"Vụ việc này giống như một tình huống rất hiếm hoi và đặc biệt", chuyên gia này đánh giá./.