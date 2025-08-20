Bí ẩn nữ doanh nhân 8x chi 20.500 tỷ thâu tóm siêu tháp tài chính giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/8, tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Trung tâm tài chính quốc tế Sài Gòn Marina, Saigon Marina IFC). Công ty TNHH Capitaland Tower là chủ đầu tư dự án.

Đáng chú ý, một thời gian ngắn trước lễ khánh thành Saigon Marina IFC, cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Capitaland Tower đã có biến động lớn.

Bà Lê Thị Huyền Linh (sinh năm 1988) trở thành cổ đông chi phối khi góp thêm 20.500 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu lên 91,03% vốn điều lệ. Động thái này diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp tăng vốn từ 2.020 tỷ đồng lên 22.520 tỷ đồng vào ngày 8/8/2025, chỉ 10 ngày trước lễ khánh thành.

Saigon Marina IFC trước đây có tên gọi Landmark 60 Ba Son, do Công ty TNHH Capitaland Tower làm chủ đầu tư. Công ty này được thành lập năm 2016, ban đầu thuộc sở hữu của Tập đoàn CapitaLand (Singapore). Tuy nhiên, đến năm 2023, CapitaLand đã thoái toàn bộ vốn khỏi dự án, chuyển nhượng cho nhóm cổ đông trong nước.﻿

Nữ doanh nhân 8x bí ẩn này hiện còn là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Masterise Property, Tổng giám đốc Công ty TNHH Môi giới và Giải pháp Đầu tư Toàn cầu.

Hậu tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu tại Capitaland Tower cũng giảm mạnh. Theo đó, Chủ tịch HĐTV Lương Phan Sơn giảm sở hữu từ 95% xuống còn 8,5%, tương đương vốn góp 1.919 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Kiên và ông Nguyễn Tân Hưng giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,224% vốn điều lệ.

﻿Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², trong đó khoảng 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A; phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp.

Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.

Điểm nhấn kiến trúc của tòa tháp là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước hiện đại giúp Saigon Marina IFC trở thành "ngọn hải đăng" của nền kinh tế đô thị hiện đại.



Saigon Marina IFC là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) với kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1.



Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son, đồng thời khuôn viên tòa tháp cũng sở hữu cổng số 4 và số 5 của Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hiện đại và tối ưu thời gian.



Toạ lạc trên khu đất vàng hơn 6.000 m2 và mạng lưới kết nối chiến lược, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, văn phòng hạng A+, trung tâm hội nghị quốc tế, lãnh sự quán và chuỗi tiện ích cao cấp.



Tòa tháp do Tập đoàn Keppel (Singapore) tư vấn phát triển và vận hành, kiến tạo nên một hệ sinh thái Tài chính – Thương mại sôi động ngay giữa trung tâm thành phố.



Tại lễ khánh thành sáng 19/8, sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT HDBank – với tư cách “chủ nhà” đã thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, HDBank công bố sẽ dời trụ sở chính về Saigon Marina IFC.