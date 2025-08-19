Tỷ phú Trần Đình Long khởi động dự án KCN Hòa Tâm – Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc, tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng

Ngày 19/8/2025, Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) đã tổ chức Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm – Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là các dự án trong chương trình khởi công, khánh thành 80 công trình trọng điểm quốc gia nhân dịp chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ khởi động.

Phát biểu tại Lễ khởi động, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nam Phú Yên góp phần đưa Đắk Lắk trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, tạo sức lan tỏa phát triển các ngành thương mại, dịch vụ của tỉnh Đắk Lắk; giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân, ổn định an sinh xã hội và tăng thu ngân sách bền vững. Đây là những dự án mà chính quyền và bà con nhân dân ở đây mong mỏi thực hiện từ lâu”.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long phát biểu tại Lễ khởi động.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết: Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với 16 triệu tấn thép/năm, tương đương Top 30 thế giới. Tập đoàn đã tạo việc làm cho 33.000 lao động trực tiếp và hàng chục vạn lao động gián tiếp trên cả nước. Mỗi năm Hòa Phát đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 15.000 tỷ đồng, khẳng định vai trò của một doanh nghiệp tư nhân lớn với nền kinh tế đất nước.

Hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, Hòa Phát quyết định đầu tư Cảng Bãi Gốc và Khu liên hợp sản xuất gang thép với tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng vào tỉnh trong giai đoạn từ 2025 – 2030. Trong đó Khu liên hợp gang thép được chia làm hai giai đoạn với tổng công suất 6 triệu tấn/năm. Giai đoạn 1 công suất 3 triệu tấn/năm được triển khai từ cuối năm 2025. Khi hoàn thành dự án, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 22 triệu tấn/năm.

“Việc thực hiện các dự án này nhằm hiện thực hóa những cam kết của Tập đoàn với Chính phủ và tỉnh Đắk Lắk. Với truyền thống và bề dày kinh nghiệm 33 năm qua, Hòa Phát sẽ thực hiện rất nhanh và hiệu quả. Các dự án trên khi hoàn thành sẽ nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thép thế giới, đóng góp ngân sách nhà nước 10.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 15.000 lao động, ưu tiên tối đa người địa phương”, ông Trần Đình Long chia sẻ.

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao chủ trương đầu tư Xây dựng Dự án Bến cảng Bãi Gốc cho Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát Nguyễn Việt Thắng.

Dự án Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Dự án Cảng Bãi Gốc sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng tại khu vực. Cảng có quy mô gồm 13 bến cập tàu chuyên dùng có tải trọng tới 250.000 DWT; 06 bến cập tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 DWT; 06 bến xuất hàng lỏng/khí trọng tải đến 50.000DWT và 01 bến SPM. Trước 2030, cảng được xây dựng đảm bảo bốc dỡ, khai thác lượng hàng hóa khoảng 26 triệu tấn/ năm.

Trước đó, ngày 30/5/2025, UBND tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1).

Dự án do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) thực hiện với quy mô sử dụng đất khoảng 491 ha; tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp Hòa Tâm được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất dự kiến 6 triệu tấn.