Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá trứng tăng đột biến sau những tháng thấp kỷ lục: Thị trường chao đảo, Hoà Phát vẫn đều đều 1 triệu quả/ngày, báo lãi tăng 135%

14-08-2025 - 11:11 AM | Doanh nghiệp

Giá trứng tăng đột biến sau những tháng thấp kỷ lục: Thị trường chao đảo, Hoà Phát vẫn đều đều 1 triệu quả/ngày, báo lãi tăng 135%

Giá trứng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung giảm. Sản lượng duy trì ổn định gần 1 triệu quả mỗi ngày, tương đương công suất cao nhất trong năm 2024.

Trong khoảng một tháng trở lại đây (từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2025), giá trứng gia cầm các loại đã đồng loạt tăng mạnh, với mức tăng từ 20-35%, tương đương 1.000 - 1.500 đồng/quả.

Thông tin từ Tập đoàn Hoà Phát cho biết, ﻿các tháng đầu năm giá trứng thấp kỷ lục khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cắt lỗ giảm đàn, dẫn đến nguồn cung giảm. Việc nhập khẩu trứng từ các thị trường quen thuộc như Thái Lan và Campuchia bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng cao.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi nhanh, đẩy giá trứng lên mức cao trong những ngày gần đây.

Một lý do là ﻿bởi thời điểm này đang cao điểm làm bánh trung thu, doanh nghiệp gom mua lượng lớn trứng gia cầm.

Sự biến động giá trứng ở Việt Nam mang tính chu kỳ và là phản ứng của thị trường với tình trạng cung vượt cầu trước đó. Nó hoàn toàn khác với cuộc khủng hoảng trứng ở Mỹ trong năm nay, với nguyên nhân do một cú sốc nguồn cung đột ngột và nghiêm trọng gây ra bởi dịch cúm gia cầm.﻿

Các chuyên gia tại Việt Nam cảnh báo rằng, dù người chăn nuôi đang vui mừng vì có lãi, nhưng mức giá cao hiện tại có thể không bền vững. Nếu nông dân ồ ạt tái đàn, có nguy cơ thị trường sẽ lại rơi vào tình trạng "được mùa rớt giá" trong khoảng 5-6 tháng tới.

Trong bối cảnh giá trứng thấp kỷ lục và vừa mới vọt tăng trở lại, Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long thông báo, 7 tháng đầu năm 2025 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoà Phát cho biết, sản lượng duy trì ổn định gần 1 triệu quả mỗi ngày, tương đương công suất cao nhất trong năm 2024.

Giữa thị trường biến động, Gia cầm Hòa Phát vẫn giữ sản lượng ổn định nhờ hệ thống chăn nuôi khép kín và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố dịch bệnh, an toàn sinh học và chuỗi cung ứng đầu vào. Trung bình mỗi ngày, công ty cung ứng ra thị trường gần 1 triệu quả trứng gà thương phẩm.

Năm 2024, tổng sản lượng đạt hơn 330 triệu quả, tăng gần 20 triệu quả so với năm trước.

Giá trứng tăng đột biến sau những tháng thấp kỷ lục: Thị trường chao đảo, Hoà Phát vẫn đều đều 1 triệu quả/ngày, báo lãi tăng 135%- Ảnh 1.

Trứng gà Hòa Phát hiện có mặt tại hơn 100 siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành khác. Ngoài kênh bán lẻ, sản phẩm còn được tiêu thụ qua các bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, khách sạn và khu công nghiệp.

Chưa đầy 1 tháng nữa, Hoà Phát sẽ khởi công nhà máy sản xuất ray thép tàu, phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam



Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi' cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển

1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi' cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển Nổi bật

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview Nổi bật

Người trẻ tổ chức sự kiện hỗ trợ startup Việt trẻ tại UK

Người trẻ tổ chức sự kiện hỗ trợ startup Việt trẻ tại UK

11:00 , 14/08/2025
Doanh nghiệp tấp nập chia cổ tức, một công ty xây dựng thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Doanh nghiệp tấp nập chia cổ tức, một công ty xây dựng thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

10:23 , 14/08/2025
TH true MILK và khát vọng tự chủ nguồn sữa tươi nguyên liệu cho Việt Nam

TH true MILK và khát vọng tự chủ nguồn sữa tươi nguyên liệu cho Việt Nam

10:00 , 14/08/2025
Chứng khoán Việt liên tục lập đỉnh lịch sử, tài sản các tỷ phú USD ra sao?

Chứng khoán Việt liên tục lập đỉnh lịch sử, tài sản các tỷ phú USD ra sao?

08:43 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên