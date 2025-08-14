Giá trứng tăng đột biến sau những tháng thấp kỷ lục: Thị trường chao đảo, Hoà Phát vẫn đều đều 1 triệu quả/ngày, báo lãi tăng 135%

Trong khoảng một tháng trở lại đây (từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2025), giá trứng gia cầm các loại đã đồng loạt tăng mạnh, với mức tăng từ 20-35%, tương đương 1.000 - 1.500 đồng/quả.

Thông tin từ Tập đoàn Hoà Phát cho biết, ﻿các tháng đầu năm giá trứng thấp kỷ lục khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cắt lỗ giảm đàn, dẫn đến nguồn cung giảm. Việc nhập khẩu trứng từ các thị trường quen thuộc như Thái Lan và Campuchia bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng cao.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi nhanh, đẩy giá trứng lên mức cao trong những ngày gần đây.

Một lý do là ﻿bởi thời điểm này đang cao điểm làm bánh trung thu, doanh nghiệp gom mua lượng lớn trứng gia cầm.

Sự biến động giá trứng ở Việt Nam mang tính chu kỳ và là phản ứng của thị trường với tình trạng cung vượt cầu trước đó. Nó hoàn toàn khác với cuộc khủng hoảng trứng ở Mỹ trong năm nay, với nguyên nhân do một cú sốc nguồn cung đột ngột và nghiêm trọng gây ra bởi dịch cúm gia cầm.﻿

Các chuyên gia tại Việt Nam cảnh báo rằng, dù người chăn nuôi đang vui mừng vì có lãi, nhưng mức giá cao hiện tại có thể không bền vững. Nếu nông dân ồ ạt tái đàn, có nguy cơ thị trường sẽ lại rơi vào tình trạng "được mùa rớt giá" trong khoảng 5-6 tháng tới.

Trong bối cảnh giá trứng thấp kỷ lục và vừa mới vọt tăng trở lại, Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long thông báo, 7 tháng đầu năm 2025 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoà Phát cho biết, sản lượng duy trì ổn định gần 1 triệu quả mỗi ngày, tương đương công suất cao nhất trong năm 2024.

Giữa thị trường biến động, Gia cầm Hòa Phát vẫn giữ sản lượng ổn định nhờ hệ thống chăn nuôi khép kín và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố dịch bệnh, an toàn sinh học và chuỗi cung ứng đầu vào. Trung bình mỗi ngày, công ty cung ứng ra thị trường gần 1 triệu quả trứng gà thương phẩm.

Năm 2024, tổng sản lượng đạt hơn 330 triệu quả, tăng gần 20 triệu quả so với năm trước.

Trứng gà Hòa Phát hiện có mặt tại hơn 100 siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành khác. Ngoài kênh bán lẻ, sản phẩm còn được tiêu thụ qua các bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, khách sạn và khu công nghiệp.





