Lộ diện những "quả đấm thép" của tỉnh Hưng Yên mới: Vingroup, Hoà Phát, Ecopark góp mặt làm thay đổi diện mạo

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Hưng Yên (mới) đi vào hoạt động, các doanh nghiệp tại 2 địa phương Hưng Yên và Thái Bình sẽ đều có trụ sở đây.

Danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu cho thấy Hưng Yên đang sở hữu lực lượng doanh nghiệp hùng hậu với quy mô vốn điều lệ và vốn hóa thị trường ấn tượng, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như thép, hóa chất, bất động sản, điện tử, bao bì, thực phẩm, nước sạch, và sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Nhắc đến Hưng Yên, không thể không kể đến sự hiện diện của nhiều “ông lớn” đang góp phần định hình diện mạo kinh tế của tỉnh. VinGroup có mặt với hàng loạt dự án Vinhomes Ocean Park quy mô tầm cỡ.

Ecopark – khu đô thị sinh thái chuẩn quốc tế – cũng là một dấu ấn đậm nét trên bản đồ Hưng Yên.

Ngoài ra, Hòa Phát cũng hiện diện tại đây với nhiều mảng hoạt động sản xuất quan trọng.

Tập đoàn Hoà Phát 

Tập đoàn Hòa Phát – một trong những doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất Việt Nam – bắt đầu đầu tư tại Hưng Yên từ cuối những năm 2000, với định hướng phát triển sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Tỉnh Hưng Yên hiện là một trong những địa bàn chiến lược của Hòa Phát tại miền Bắc, nơi tập trung nhiều nhà máy và công ty thành viên chủ lực.

Cụ thể, Hòa Phát đang vận hành ít nhất 3 công ty thuộc các mảng chính của Tập đoàn tại Hưng Yên bao gồm: Công ty TNHH Thép cán nguội Hòa Phát , Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên và Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát – chủ yếu đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A. Các công ty này hoạt động trong ba lĩnh vực then chốt của tập đoàn: thép, thiết bị điện lạnh và nông nghiệp (thức ăn chăn nuôi).

Với quy mô sản xuất lớn và hoạt động ổn định, Hòa Phát đóng vai trò quan trọng trong đóng góp ngân sách địa phương. Trong năm 2024, toàn tập đoàn Hòa Phát đã nộp hơn 13.400 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước – tăng 48% so với cùng kỳ, và được xếp trong top 3 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất cả nước, từng được Tổng cục Thuế cùng Cục Thuế Hưng Yên vinh danh vì đóng góp lớn.

Trong đó, Thép Hòa Phát Hưng Yên là một trong những công ty thành viên có mức đóng góp cao, góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh có thu ngân sách từ doanh nghiệp công nghiệp đứng đầu khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất của Hòa Phát tại Hưng Yên đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.000 đến 6.000 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định an sinh xã hội.

Tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup và công ty thành viên Vinhomes hiện diện mạnh mẽ tại Hưng Yên thông qua loạt dự án bất động sản quy mô lớn và chuỗi công ty con có mức sở hữu lên đến 99–100% vốn điều lệ.

Từ năm 2022 đến 2024, Vinhomes đã thành lập nhiều pháp nhân như Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Đại Dương Xanh, Hải Đăng, Trường Minh, Lighthouse 1, Vịnh Xanh và Vịnh Xanh 1, với vốn điều lệ dao động từ hơn 2.300 đến hơn 4.300 tỷ đồng/công ty. Các pháp nhân này có trụ sở tại khu vực Văn Giang và Văn Lâm (Hưng Yên) và đều gắn với các đại dự án như Vinhomes Dream City , Vinhomes Đại An , cũng như Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown .

Hai dự án Ocean Park 2 và 3, với tổng quy mô gần 752 ha, là trọng điểm trong chiến lược phát triển "siêu đô thị biển hồ" Ocean City của Vinhomes tại khu Đông Hà Nội, trong đó Ocean Park 2 có quy mô 458 ha và Ocean Park 3 là 294 ha, trải dài trên địa bàn nhiều xã của huyện Văn Giang và Văn Lâm.

Các dự án này không chỉ thu hút đầu tư lớn mà còn tạo nguồn thu ngân sách đáng kể cho tỉnh. Chỉ riêng năm 2022, tiền sử dụng đất từ các dự án bất động sản lớn của Vingroup đã mang lại cho Hưng Yên khoảng 34.867 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm.

Dù đến cuối năm 2024, Vinhomes đã chuyển nhượng toàn bộ vốn tại một số pháp nhân như Lighthouse 1 và Vịnh Xanh, các dự án trọng điểm vẫn được duy trì và tiếp tục triển khai, góp phần định hình Hưng Yên như một cực tăng trưởng bất động sản mới liền kề Hà Nội. Hệ sinh thái bất động sản của Vingroup tại Hưng Yên không chỉ có quy mô hàng chục nghìn căn hộ, biệt thự và shophouse mà còn đi kèm các tiện ích hiện đại như biển hồ, công viên giải trí, bệnh viện và trường học, thu hút hàng vạn cư dân và tạo hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Tập đoàn Ecopark

Tập đoàn Ecopark – tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) được thành lập năm 2003 và đẩy mạnh phát triển đô thị sinh thái tại Văn Giang, Hưng Yên từ khi khu đô thị Ecopark khởi công ngày 28/8/2009.

Dự án này có quy mô gần 500 ha, vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD (tương đương trên 8,2 tỷ USD), với mật độ xây dựng chỉ 21%, dành hàng trăm hecta cho cây xanh và mặt nước.



Ecopark nổi tiếng bởi cảnh quan xanh – từng được vinh danh “Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới” năm 2015.

Bên cạnh đó, khu đô thị còn có tiện ích hiện đại: hơn 1 triệu cây xanh, trường học từ mầm non đến đại học quốc tế (gồm BUV, Waseda, ĐT Điểm…), bệnh viện, sân golf, đường bus riêng, ứng dụng quản lý thông minh…

Về mặt tài chính và đóng góp cho địa phương, Ecopark liên tục đạt lợi nhuận cao: năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 2.395 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 4.267 lên 6.472 tỷ đồng. Cùng năm đó, Ecopark tiết lộ đã tạo việc làm và tuyển dụng khoảng 2.200 lao động địa phương, đồng thời tham gia các chương trình an sinh xã hội tại Hưng Yên với tổng giá trị đóng góp hơn 600 tỷ đồng.

Hệ sinh thái Ecopark tại địa phương còn bao gồm nhiều công ty thành viên khác với quy mô vốn điều lệ lớn. Cụ thể, Công ty cổ phần Bất động sản Ecopark Nomura có vốn điều lệ 1.165 tỷ đồng, chuyên phát triển các dự án bất động sản cao cấp; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland với vốn 600 tỷ đồng, tham gia xây dựng các phân khu nhà ở và hạ tầng đô thị; và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Ecoland, vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tập trung vào phát triển bất động sản khu công nghiệp.

Việc hình thành và vận hành loạt công ty này giúp Ecopark tạo thành một hệ sinh thái phát triển toàn diện, cung cấp nhà ở và mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng đô thị, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Hưng Yên.

Một số doanh nghiệp nổi bật khác

Không chỉ có quy mô vốn lớn, nhiều doanh nghiệp tại Hưng Yên - Thái Bình còn có sức cạnh tranh cao, liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong nhiều năm.

Tổng thể, sau sáp nhập hành chính với Thái Bình, mở ra một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, tỉnh Hưng Yên mới đang nổi lên như một trung tâm công nghiệp – thương mại quan trọng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, là nơi hội tụ của nhiều tập đoàn đầu ngành và các doanh nghiệp có tiềm lực vững mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư.