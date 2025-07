Nóng: Bắt 1 Giám đốc trong vụ cháy xưởng nhôm khiến 6 người tử vong ở Hưng Yên

Liên quan vụ cháy xưởng nhôm khiến 6 người tử vong ở Hưng Yên, tối ngày 1/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hàng (sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội; nơi ở hiện tại tỉnh Hưng Yên) là Giám đốc Công ty quốc tế Hợp pháp và Trịnh Đình Hiếu (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Hưng Yên), chủ hộ cá thể kinh doanh nghành nghề thu mua phế liệu về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, vào khoảng 13h45’ ngày 28/6/2025 tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ cháy tại xưởng phế liệu khoảng 1.200m2 do anh Nguyễn Văn Hàng làm chủ.

Anh Hàng thuê kho xưởng trên của anh Trịnh Đình Hiếu.

Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an xã Lạc Đạo và Công an các địa phương lân cận huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân khẩn trương tổ chức các biện pháp để chữa cháy, cứu người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Vụ cháy đã khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ cháy dữ dội khiến nhiều người tử vong

Đến ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại Khoản 3, Điều 313 Bộ Luật hình sự năm 2015 để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 30/6/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hàng và Trịnh Đình Hiếu về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang được điều tra mở rộng.