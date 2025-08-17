[Chuyện gì đang xảy ra] Quả trứng gà ‘đỏng đảnh’ và ‘chàng nông dân’ gan lì Hoà Phát

Sáng nay đi chợ, nếu bạn có hơi "á khẩu" khi cầm trên tay quả trứng gà quen thuộc mà giá lại lạ lẫm, thì xin đừng ngạc nhiên. Đó là bởi chúng ta đang chứng kiến hồi kết có hậu của một cuộc 'thất tình' tập thể, và màn 'gương vỡ lại lành' đầy kịch tính giữa người nông dân Việt và 'Nàng' Lợi Nhuận đỏng đảnh từ quả trứng.



Giá trứng gia cầm vừa có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, tăng vọt 20-35% chỉ trong vòng một tháng, tương đương 1.000 - 1.500 đồng/quả. Trứng gà Ai Cập 3.500 đồng/quả, trứng vịt từ 3.000 – 3.500 đồng/quả; cao nhất là trứng gà ta 4.000 – 4.500 đồng/quả. Đằng sau những con số khô khan này là cả một "cuốn tiểu thuyết tình cảm" đầy đủ các chương Hợp - Tan của thị trường. Hãy cùng giải mã câu chuyện này nhé!



Cuộc chia tay đẫm nước mắt (và lỗ vốn)

Vài tháng trước, "Nàng" Lợi Nhuận từ trứng tỏ ra vô cùng lạnh lùng và khó chiều. Các "chàng" nông dân dù hết lòng chăm bẵm đàn gà, đầu tư tiền của (thức ăn, chuồng trại) nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ đến phũ phàng dưới dạng mức giá thấp kỷ lục.



Tình yêu không được đáp lại, các chàng vừa mệt mỏi, vừa "viêm màng túi". Quá đau khổ và thất vọng, hàng loạt các chàng đã đưa ra quyết định đau đớn: "chia tay"! Họ bán tống bán tháo đàn gà, cắt lỗ để tìm một "mối tình" khác ít phũ phàng hơn. Cuộc "thất tình" tập thể này khiến số lượng gà đẻ trên thị trường giảm đi đáng kể.

"Người yêu cũ" bỗng hóa hot girl và màn săn đón bất ngờ﻿



Sau khi các chàng bỏ đi gần hết, thị trường bỗng trở nên vắng vẻ. Đúng lúc này, "Nàng" Lợi Nhuận bỗng có một màn “lột xác” không tưởng.



Nàng trở nên hấp dẫn và được săn đón nồng nhiệt bởi hai đối tượng mới.

Đầu tiên là các "đại gia" làm bánh trung thu, khi mùa cao điểm đang đến, họ cần một lượng trứng khổng lồ và sẵn sàng chi đậm để có được "nàng".



Thứ hai là sự phục hồi của các bếp ăn công nghiệp, trường học sau hè và ngành du lịch, đã đẩy nhu cầu trứng tăng cao trên diện rộng.

Khi những người theo đuổi mới vừa đông vừa "chịu chi", "Nàng" Lợi Nhuận bỗng trở nên "có giá" và kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Giá trứng tăng vọt. Những chàng nông dân ít ỏi còn kiên trì bám trụ bỗng dưng "trúng số độc đắc".

﻿ Chẳng hạn như Gia cầm Hoà Phát vẫn giữ sản lượng ổn định 1 triệu quả mỗi ngày. 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% so với cùng kỳ. Còn những người đã "chia tay" trước đó, giờ nhìn lại chỉ biết thốt lên: "Biết thế...!"



Liệu có phải là một 'happy ending' hay chỉ là khởi đầu cho một vòng lặp?

Thấy "người yêu cũ" bỗng trở nên xinh đẹp và giá trị, rất nhiều chàng nông dân đang có ý định "quay xe", muốn tái hợp bằng cách ồ ạt tái đàn.



Tuy nhiên, các "quân sư tình yêu" (chuyên gia kinh tế) đã cảnh báo: Mối tình này rất đỏng đảnh. Nếu tất cả cùng quay lại một lúc, "Nàng" Lợi Nhuận sẽ lại bị "ngợp" và rồi câu chuyện buồn của Hồi 1 rất có thể sẽ lặp lại sau khoảng 5-6 tháng nữa. Đó chính là kịch bản "được mùa rớt giá" quen thuộc, điển hình như cuộc khủng hoảng năm 2017-2018 đã đẩy giá heo hơi từ đỉnh gần 60.000 đồng/kg rơi xuống chỉ còn 15.000 đồng/kg. Tình trạng tương tự cũng từng xảy ra khi sản xuất ồ ạt khiến giá thanh long có lúc chỉ còn 2.000 đồng/kg hay gà công nghiệp chỉ 6.000 đồng/kg, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân.



Tóm lại, chuyện tình này ảnh hưởng đến "nồi cơm" của bạn ra sao?



Đó là bữa ăn hằng ngày sẽ "nhích" giá. Bữa sáng có món trứng ốp la, tô mì gói thêm quả trứng, hay đĩa cơm rang thập cẩm của bạn sẽ tốn thêm một chút chi phí. Đây là ảnh hưởng trực tiếp và dễ thấy nhất.



Tiếp theo là việc chiếc bánh Trung thu năm nay có thể sẽ đắt hơn. Trứng muối là linh hồn của nhiều loại bánh trung thu. Với việc giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, rất có thể giá thành một hộp bánh bạn mua biếu tặng năm nay sẽ cao hơn năm ngoái đôi chút. Không chỉ vậy, các loại bánh bông lan, bánh mì ở tiệm quen cũng có thể bị ảnh hưởng.



Kinh tế đôi khi không khô khan như ta tưởng, nó cũng đầy "drama" và kịch tính như một cuốn tiểu thuyết tình cảm vậy. Câu chuyện giá trứng tăng lần này là một minh chứng không thể rõ ràng hơn.