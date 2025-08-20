FPT khánh thành trung tâm dữ liệu có lượng tủ lớn nhất Việt Nam, tổng diện tích 10.000m²

Ngày 20/8, Tập đoàn FPT khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu (Data Center) FPT Fornix HCM02 tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh.



FPT Fornix HCM02 được xây dựng với quy mô 8 tầng, tổng diện tích lên đến 10.000m² và sức chứa lên tới 3.600 racks. Với số liệu này, đây là trung tâm dữ liệu có lượng tủ racks lớn nhất Việt Nam.

Rack dùng để chỉ một khung hoặc tủ để chứa và sắp xếp các thiết bị phần cứng như máy chủ, thiết bị mạng (switch, router), thiết bị lưu trữ và các thiết bị khác.﻿

Trung tâm của FPT được xây dựng theo kiến trúc dự phòng với các cấu hình N+1, N+2, 2N, cho phép bảo trì không gián đoạn với uptime đạt ≥99.982%.

“FPT Fornix HCM02 được phát triển theo mô hình Carrier Neutral (Trung lập nhà mạng), cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong kết nối, tối ưu hóa chi phí, nâng cao khả năng dự phòng, cải thiện hiệu suất vận hành và đặc biệt là kiến tạo một hệ sinh thái số mở, góp phần đảm bảo chủ quyền và an toàn hạ tầng số quốc gia” - ông Trần Hải Dương - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT Telecom International, Tập đoàn FPT chia sẻ.﻿

Tính đến nay, FPT đang sở hữu 4 trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội (FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02) và tại TP.HCM (FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM02) với tổng diện tích hơn 17.000 m² và sức chứa vượt 7.000 rack, hệ sinh thái này đang là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.