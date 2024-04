Bí ẩn về loài bạch tuộc chỉ sinh sản một lần và bảo vệ con cái của chúng cho đến hơi thở cuối cùng!

Mặc dù có kích thước khổng lồ, nhưng bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương hiếm khi tấn công con người. Tuy nhiên, vết cắn của chúng có thể gây ra đau đớn và sưng tấy do nọc độc. Tuổi thọ của bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương tương đối ngắn, chỉ từ 3 đến 5 năm. Lý do cho điều này được cho là do kích thước khổng lồ của chúng khiến chúng dễ bị tổn thương bởi bệnh tật và kẻ săn mồi.