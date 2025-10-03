Bị bắt vì trốn thuế 2.100 tỷ đồng, Hoàng Hường kiếm tiền từ những nguồn nào?

Mới đây, theo thông tin trong bản tin thời sự của VTV, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ) - một TikToker nổi tiếng trên MXH.

Hoàng Hường bắt đầu nổi tiếng trên MXH thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa. Cô sở hữu thương hiệu Hoàng Hường thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,...

Hoàng Hường

Cô từng chia sẻ sinh ra trong gia đình khó khăn ở Phú Thọ. Gia đình chuyển lên Hà Giang làm kinh tế, Hường cũng đi theo một thời gian rồi trở về Phú Thọ đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo học ngành Dược. Song từ khi được biết đến trên MXH, Hoàng Hường bắt đầu kiếm tiền “khủng” hơn qua các phiên live bán hàng, các bài đăng quảng bá sản phẩm của mình.

Trên trang cá nhân, Hường thường xuyên khoe của cải như nhà cửa, tiền bạc, sổ đỏ,... đồng thời tổ chức sự kiện như off fan, bốc thăm nhận quà khủng để thu hút người theo dõi. Đây là chiêu trò để Hoàng Hường xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, thường xuyên làm từ thiện, từ đó tạo dựng sự uy tín để mọi người mua hàng, làm giàu từ đây.

Hoàng Hường "hốt bạc" nhờ bán các sản phẩm chức năng qua livestream, gây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt trên MXH

Đáng chú ý, trong một đoạn video clip được đăng tải vào ngày 8/2/2024, Hoàng Hường đã khiến dư luận bức xúc sau với hành động "rải tiền" khắp nhà, bị cho là hành động ngông cuồng, phản cảm. Cùng với đó, Hoàng Hường cũng thường xuyên bán hàng theo kiểu “mua 1 tặng 2”, “mua 2 tặng 4”, có khi tặng cả tiền hay xe ô tô.

Không chỉ gây chú ý bởi những màn khoe tiền và phát quà “mạnh tay”, Hoàng Hường còn khiến dư luận sửng sốt khi liên tục quảng bá loạt sản phẩm thực phẩm chức năng mang thương hiệu của mình với mức giá cao ngất ngưởng. Từ viên uống hỗ trợ xương khớp, nước súc miệng thảo dược cho đến các loại viên hoàn hoạt huyết, sản phẩm nào cũng được gắn mác “cao cấp”, bán ra với giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi hộp.

Hoàng Hường là "thánh scandal" khi luôn tạo nội dung gây tranh cãi, bán hàng bất chấp mọi nơi

Song dù nổi tiếng nhưng tên tuổi của Hoàng Hường chỉ toàn tai tiếng. Người ta gọi Hoàng Hường là “thánh scandal” bởi thường xuyên lợi dụng những chiêu trò để PR, đánh bóng tên tuổi, gây tranh cãi và tạo độ thu hút trên MXH.

Không dừng lại ở vấn đề gây tranh cãi về phát ngôn hay hành động, Hoàng Hường còn nhiều lần bị xử phạt hành chính về quảng cáo và công chúng đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các chương trình bốc thăm trúng thưởng hay hoạt động từ thiện của Hoàng Hường cũng bị nghi ngờ thiếu minh bạch.

Ngày 3/10, theo thông tin trong bản tin thời sự của VTV, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng hai em rể của Hường và ba nhân viên. Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát hiện, điều tra, xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường. Theo điều tra, bà Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

