Bị chê chậm chân trong AI, Apple vẫn trở thành công ty thứ 2 đạt 5.000 tỷ USD vốn hóa

Trong suốt hai năm qua, Apple liên tục bị đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh trong kỷ nguyên AI. Hãng bị chỉ trích vì ra mắt Apple Intelligence chậm hơn kỳ vọng, trì hoãn nhiều tính năng quan trọng của Siri và thậm chí phải hợp tác với Google để đưa mô hình Gemini vào trợ lý giọng nói.

Thế nhưng, giữa lúc nhiều người còn tranh luận liệu Apple có đang tụt lại phía sau trong cuộc đua AI hay không, công ty lại vừa lập nên một cột mốc mà chỉ một doanh nghiệp khác trên thế giới từng đạt được: vốn hóa thị trường chạm mốc 5.000 tỷ USD.

Diễn biến này cho thấy trên thị trường chứng khoán, chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về doanh nghiệp tạo ra nhiều tiếng vang nhất trong AI.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Apple có thời điểm tăng 1,8% lên 342,89 USD, đưa giá trị vốn hóa của hãng vượt mốc 5.000 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử. Dù sau đó cổ phiếu giảm nhẹ khiến vốn hóa lùi xuống dưới ngưỡng này, Apple vẫn trở thành công ty đại chúng thứ hai từng chạm cột mốc 5.000 tỷ USD.

Trước Apple, chỉ có NVIDIA từng vượt ngưỡng 5.000 tỷ USD khi đóng cửa ở mức vốn hóa kỷ lục khoảng 5,7 nghìn tỷ USD vào ngày 14/5. Tuy nhiên, sau đó nhà sản xuất chip AI này đã mất khoảng 1.000 tỷ USD giá trị thị trường. Trong khi đó, Apple hiện trở lại vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trong chỉ số S&P 500.

Điều khiến cột mốc này trở nên đáng chú ý là nó diễn ra trong bối cảnh Apple nhiều năm liên tiếp bị xem là "người đến sau" trong cuộc đua AI.

Khi OpenAI tạo ra làn sóng ChatGPT từ cuối năm 2022, hàng loạt tập đoàn công nghệ hưởng lợi mạnh mẽ từ kỳ vọng của nhà đầu tư. Cổ phiếu NVIDIA tăng khoảng 1.125%, Meta tăng khoảng 386% và Google tăng khoảng 226%. Trong cùng khoảng thời gian đó, cổ phiếu Apple chỉ tăng khoảng 130%, thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ gắn liền với AI.

Nhu cầu ổn định của iPhone đã một lần nữa khiến giá trị vốn hóa của Apple lập kỷ lục

Tuy vậy, việc không đặt quá nhiều kỳ vọng vào AI cũng giúp Apple tránh được phần nào những biến động mà các doanh nghiệp AI phải đối mặt trong hiện tại khi dòng tiền tăng nóng đã suy yếu và bắt đầu hướng sang các mảng kinh doanh khác.

Cột mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD cũng xuất hiện vào thời điểm Apple chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới. Theo kế hoạch, CEO Tim Cook sẽ chuyển giao vị trí điều hành cho John Ternus vào ngày 1/9, đánh dấu một trong những cuộc chuyển giao lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử công ty.

Apple vẫn còn nhiều việc phải làm để thuyết phục thị trường về chiến lược AI của mình. Tuy nhiên, việc trở thành công ty thứ hai trong lịch sử chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD cho thấy nhà đầu tư vẫn dành niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp này, bất chấp những hoài nghi kéo dài suốt nhiều năm qua.

Trong kỷ nguyên mà AI đang trở thành thước đo mới của ngành công nghệ, Apple vừa chứng minh rằng một doanh nghiệp không nhất thiết phải là người dẫn đầu cuộc đua AI mới có thể trở thành công ty giá trị nhất thế giới.